Лучший теннисист России — Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2026 года

Два года назад мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяли лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. Причём в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP или WTA. Мы учитываем ещё и победы над топовыми теннисистами, положительные изменения в рейтинге ATP за минувший квартал, а также высокие стадии крупных турниров, до которых спортсмены сумели добраться.

Итак, мы начинаем третий сезон нашего проекта. В 2024 и 2025 годах по по сумме четырёх кварталов лучшим теннисистом по версии «Чемпионата» становился Даниил Медведев. Любопытно, что оба раза серьёзнейшую конкуренцию ему составил Андрей Рублёв. Спортсмены финишировали с одинаковыми баллами, однако за счёт дополнительных показателей Даниил оба раза оказывался впереди. Кто же сейчас лучше всех россиян выступил на первом отрезке сезона-2026?

Правила подсчёта, а также таблица со всеми теннисистами, набравшими за стартовые месяцы сезона хотя бы один балл, – в конце материала. Пока же представляем список лучших в первом квартале 2026 года.

5-е место. Илья Симакин – 1 балл

Всю вторую половину прошлого сезона в нашем рейтинге соревновались лишь четыре теннисиста. И вот в новом году число участников выросло до пяти. Причём пятое место занял дебютант — 22-летний Илья Симакин. Он начал год в статусе 273-й ракетки мира, а к грунтовой части сезона перемахнул на 220-е место в рейтинге, что даёт ему надежду на попадание в квалификацию ТБШ. Такому взлёту поспособствовало успешное выступление на «челленджерах». В Ченнае Илья дошёл до полуфинала, в Фантхьете-1 – до финала, а следующий турнир в этом же городе выиграл. Эта победа и принесла юному россиянину первый балл в зачёт рейтинга «Чемпионата». Будем надеяться, что это лишь начало большого пути.

Илья Симакин

220-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 273.

Результаты за январь-март-2026:

Фантхьет-1-чел – финал

Фантхьет-2-чел – титул (1)

Ченнай-чел – 1/2 финала

Пуна-чел – 2-й круг.

Победы/поражения – 0/0

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Илья Симакин Фото: «Чемпионат»/Getty Images

4-е место. Павел Котов – 2 балла

Павел Котов тоже отсутствовал в нашем рейтинге в 2025-м — из-за травм и неудачных попыток вернуться в тур. А вот 2024-й он завершил на пятом месте при семи участниках. И теперь, похоже, Павел встал на правильный путь. В конце минувшего года Котов занимал 465-е место в рейтинге ATP, однако благодаря двум титулам на «челленджерах» в Кобленце и Шербуре поднялся в топ-300. Эти успехи позволили 27-летнему россиянину получить два балла в зачёт рейтинга «Чемпионата» и финишировать в первом квартале четвёртым.

Павел Котов

298-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 465.

Результаты за январь-март-2026:

Кемпер-чел – 2-й круг

Кобленц-чел – титул (1)

По-чел – 1-й круг

Тьонвиль-чел – квалификация

Шербур-чел – титул (1).

Победы/поражения – 0/0

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Павел Котов Фото: «Чемпионат»/Getty Images

3-е место. Карен Хачанов – 11 баллов

Карен Хачанов провёл первый отрезок сезона-2026 в целом стабильно, но без особых всплесков. Он сохранил за собой место в топ-20 рейтинга, что дало ему основную часть баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата», а вот особых всплесков в плане выступлений на турнирах у него не было — максимум 1/4 финала на «пятисотнике» в Дохе, что не даёт дополнительных очков в наших подсчётах. Самым статусным соперником, которого одолел Карен, стал американец Алекс Михельсен, входивший на тот момент в топ-40. Эта победа позволила Хачанову довести сумму баллов до 11 и финишировать в первом квартале на третьем месте.

Карен Хачанов

15-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 17.

Результаты за январь-март-2026:

Гонконг – 2-й круг

Australian Open – 3-й круг

Роттердам – 2-й круг

Доха – 1/4 финала

Дубай – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 3-й круг.

Победы/поражения – 7/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Михельсен)

Топ-50 – 0.

Карен Хачанов Фото: «Чемпионат»/Getty Images

2-е место. Андрей Рублёв – 19 баллов

Андрей Рублёв на двух февральских «пятисотниках» в Дохе и Дубае дошёл до полуфиналов, что дало ему два балла в наш зачёт. Кроме того, Андрей одержал 10 побед, в том числе пять – над теннисистами из топ-50. Это вкупе с местом в топ-20 рейтинга ATP по итогам первого квартала 2026 года позволило Рублёву с 19 баллами финишировать в зачёте «Чемпионата» на втором месте.

Андрей Рублёв

16-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 16.

Результаты за январь-март-2026:

Гонконг – 1/2 финала

Australian Open – 3-й круг

Доха – 1/2 финала (1)

Дубай – 1/2 финала (1)

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 10/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 3 (Циципас, Умбер, Риндеркнеш)

Топ-50 – 2 (Боржеш, Марожан).

Андрей Рублёв Фото: «Чемпионат»/Getty Images

👑 1-е место. Даниил Медведев – 49 баллов

Победитель рейтинга «Чемпионата» двух прошлых сезонов Даниил Медведев начал и первый квартал 2026 года весьма успешно. За этот отрезок он завоевал титулы в Брисбене и Дубае, дошёл до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, сыграл в четвёртом круге Australian Open. Это дало россиянину целых 11 бонусных баллов за высокие стадии соревнований. Кроме того, Медведев вернулся в топ-10, что также добавило ему баллов в наш зачёт. Плюс Даниил одержал 19 побед, 10 из которых – в матчах с теннисистами из топ-50. Самым статусным оказался лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. В итоге с показателем в 49 баллов Даниил Медведев в 2,5 раза перекрыл показатели Андрея Рублёва и без каких-либо сомнений стал лучшим российским теннисистом по версии «Чемпионата» по итогам первого квартала 2026 года.

Даниил Медведев

10-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 13.

Результаты за январь-март-2026:

Брисбен – титул (2)

Australian Open – 4-й круг (1)

Роттердам – 1-й круг

Доха – 2-й круг

Дубай – титул (4)

Индиан-Уэллс – финал (4)

Майами – 3-й круг.

Победы/поражения – 19/5

Топ-5 – 1 (Алькарас)

Топ-10 – 1 (Оже-Альяссим)

Топ-20 – 1 (Дрейпер)

Топ-30 – 1 (Тиафо)

Топ-40 – 3 (Михельсен, Накашима, Табило)

Топ-50 – 3 (Марожан, Бруксби, Михельсен).

Даниил Медведев Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Как подсчитываются баллы?

Ну а теперь обещанный рассказ о правилах подсчёта баллов. Учитываются результаты теннисистов во всех турнирах за последний квартал. При этом мы чуть подкорректировали границы этих периодов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались чуть выровнять эти отрезки, чтобы они получились относительно равноценными по насыщенности соревнованиями. Первый квартал остался неизменным в своих рамках, второй завершится после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). В итоге в каждом квартале уместится по одному «Шлему» и по несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступления теннисистов с начала сезона и до 30 марта 2026 года — момента завершения серии американских турниров на харде.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько спортсмен сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Чуть ниже можно ознакомиться со сводной таблицей, в которой подсчитаны баллы всех теннисистов, оказавшихся в нашем рейтинге. А сейчас расскажем подробнее, что означает каждая колонка.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге ATP Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблицу добавлена строка, касающаяся «челленджеров» ATP, поскольку в них периодически выступают топовые теннисисты. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (3-й в группе на Ит) 4-й круг (4-й в группе на Ит) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за победу над представителем топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 оценивается в пять баллов, а над представителем топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперника в рейтинге ATP Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них значения получаются равными, выше располагается тот из них, кто выше в последнем рейтинге ATP. Даниил Медведев стал победителем первого квартала по версии «Чемпионата».

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Медведев 10 1 11 6 5 4 3 6 3 49 2 Рублёв 9 0 2 0 0 0 0 6 2 19 3 Хачанов 9 0 0 0 0 0 0 2 0 11 4 Котов 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 Симакин 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Отметим, что среди остальных россиян, не входящих в топ-100 мирового рейтинга и выступающих в основном на «челленджерах», за первые месяцы сезона больше всего шансов заработать хотя бы балл в наш зачёт было у двоих спортсменов, дошедших до полуфиналов. Это Роман Сафиуллин (Аликанте) и Иван Гахов (Чезенатико). Будем надеяться, что во втором квартале успешных выступлений у россиян будет ещё больше.