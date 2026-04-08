Медведев в Монте-Карло получил 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира. Рублёв тоже проиграл

Теннисисты первой десятки почти 10 лет не уступали с двумя «баранками». Россиян в сетке не осталось.

Сегодня, 8 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло проходили заключительные матчи второго круга. Для российских болельщиков этот игровой день был интересен тем, что свои встречи провели Даниил Медведев и Андрей Рублёв. При этом игры с участием россиян организаторы поставили первым запуском.

В предыдущие годы Медведев не особо успешно выступал в Монте-Карло. Свой лучший результат (полуфинал) он показал здесь ещё в 2019 году, а в последние два сезона останавливался в третьем круге (то есть в 1/8 финала). Даниил, имевший седьмой номер посева и в силу этого не игравший в первом круге, во втором круге сражался с финалистом Уимблдона 2021 года Маттео Берреттини. Итальянец добирался до шестой строчки в рейтинге ATP, а сейчас замыкает топ-90 и на первый грунтовый «Мастерс» получил уайлд-кард. В первом круге Берреттини прошёл Роберто Баутиста-Агута — 4:0 (отказ).

В личных встречах Медведев вёл со счётом 3-0, однако все они были на харде. Россиянин выиграл со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в Индиан-Уэллсе-2018 (во втором круге), 6:4, 6:2 – на ATP Cup — 2021 (в финале) и 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 – на ATP Cup — 2022 (на групповом этапе).

Главное оружие Берреттини — подача. На грунте этот фактор не так важен, но, когда подача проходила, итальянец легко брал очки. В первом гейме в более долгих розыгрышах преимущество было у Медведева, и он добрался до брейк-пойнтов, однако упустил оба шанса. А первый свой гейм Даниил провалил, взяв лишь одно очко, и Маттео добился брейка, который сразу же и подтвердил — 3:0.

У Медведева не шла подача, да и ошибался он часто. Берреттини, осознав это, был не против играть долгие обмены, «грунтовые», и имел преимущество на задней линии. Тактика итальянца работала, а россиянин в четвёртом гейме ещё и помог ему двойной ошибкой на брейк-пойнте. Даниил так и не смог найти себя в этой партии, и Маттео повесил ему «баранку» — 6:0 всего за 26 минут. В этом сете Медведев допустил 13 невынужденных ошибок (в том числе три двойных) при всего двух активно выигранных очках, а процент попадания первой подачи составил всего 31. Напомним, на предыдущем «Мастерсе», который проходил в Майами, Даниил получил 0:6 от Франсиско Серундоло.

Во второй партии кошмар для Медведева продолжился. Отдав подачу во втором гейме (Берреттини повёл 2:0), Даниил принялся яростно крушить ракетку, а публика радостно приветствовала каждый удар по корту. Разумеется, за всё это россиянин получил предупреждение. Выплеск эмоций не помог: у Медведева по-прежнему ничего не получалось, и даже очки он брал редко, о выигрыше гейма и речи не шло. Даниил так и не добрался хотя бы до геймболов в этом сете и потерпел крупнейшее поражение в карьере — 0:6, 0:6 всего за 51 минуту.

Медведев впервые с 2018 года проиграл во втором круге в Монте-Карло (в 2020-м турнир не проводился, а в 2021 и 2022 годах Даниил не играл здесь). Он впервые за 13 матчей проиграл теннисисту не из топ-50 (после полуфинала с Артуром Риндеркнешем на «Мастерсе» в Шанхае в 2025 году). Берреттини же впервые за год победил игрока из топ-10.

Кроме того, впервые за 10 лет игрок топ-10 получил две «баранки». На «Мастерсе» в Риме в 2016 году Давид Гоффен со счётом 6:0, 6:0 разгромил Томаша Бердыха.

Андрей Рублёв (13) играл с бельгийцем Зизу Бергсом, 47-й ракеткой мира. Бергс в первом круге выбил Адриана Маннарино – 6:4, 6:3, а Рублёв дожал Нуну Боржеша – 6:4, 1:6, 6:1.

В личных встречах у Рублёва с Бергсом было равенство: 1-1. Россиянин победил в первом круге Роттердама-2024 – 7:5, 6:3, а бельгиец был сильнее во втором круге Майами-2025 – 7:5, 6:4. В этот раз Андрей потерпел поражение.

В начале игры инициативой владел Рублёв. Он уже в первом гейме мог взять подачу соперника, а в третьем дожал его с четвёртого брейк-пойнта. Однако Бергс провёл обратный брейк и сравнял счёт — 2:2. После этого ситуацию контролировал уже бельгиец. В восьмом гейме Зизу упустил скрытый сетбол, а вот в 10-м смог принять на партию. Рублёв был близок к тому, чтобы отыграть тройной брейк-пойнт, однако на последнем мяче не выдержал — 6:4 за 42 минуты.

Во втором сете Бергс во втором гейме на ошибках Рублёва сделал брейк. В третьем гейме Андрей имел шансы на обратный брейк, но упустил их, и Зизу подтвердил преимущество — 3:0. Был у россиянина ещё один брейк-пойнт, в пятом гейме, однако и там бельгиец вынудил россиянина ошибиться. В шестом гейме Бергс выдал брейк под ноль, после чего немного занервничал, но с третьего матчбола смог закончить встречу — 6:4, 6:1 за 1 час 18 минут.

Рублёв в третий раз подряд проиграл во втором круге «Мастерса» (после Индиан-Уэллса и Майами, только там это были первые матчи). Таким образом, россиян в сетке Монте-Карло не осталось. В первом круге борьбу закончил Карен Хачанов.

