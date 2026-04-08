«Его «любимый» грунт». Реакция на две «баранки» и антирекорд века Медведева в Монте-Карло

10-я ракетка мира Даниил Медведев уступил итальянцу Маттео Берреттини (0:6, 0:6) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч продолжался всего 51 минуту. Россиянин впервые в карьере проиграл сопернику с двойной «баранкой».

90-я ракетка мира Берреттини, в свою очередь, впервые за год обыграл соперника из топ-10. В 2025-м во втором раунде Монте-Карло он победил Александра Зверева. Теперь его баланс против первой десятки – 12-31.

Медведев считался фаворитом противостояния с миновавшим пик карьеры финалистом Уимблдона-2021 Берреттини, но лёгкой жизни для россиянина не предвиделось. Даже поражение не казалось чем-то фантастическим. Всё-таки грунт – самое нелюбимое покрытие Даниила, на котором он в этом году ещё не имел игровой практики. Чего не скажешь про Маттео, который успел провести один матч на турнире категории 250 в Марракеше и в первом раунде Монте-Карло на снятии прошёл испанца Роберто Баутиста-Агута (4:0, отказ).

«Думаю, я попал в аут всего три раза за матч, а это непросто, особенно против такого хитрого соперника. План игры был идеальным, и мои сильные стороны работали», — сказал Берреттини.

Стоит отдать должное Маттео. Он стал бурно радоваться победе и в каком-то смысле даже принёс извинения. На днях итальянский режиссёр Карло Вердоне рассказал о дружбе с Медведевым. Вердоне считает россиянина воспитанным человеком, хоть и порой «немного сумасшедшим» на корте. Он увлёкся его игрой во время взлёта на первую строчку рейтинга.

«Извини, Карло», — написал на камере Маттео после матча.

На счету Маттео 16 взятых геймов подряд на грунтовом «Мастерсе» и вообще ни одного проигранного, что впечатляет, но нужно сделать скидку на абсолютно неудачный день Медведева. Даниил – первый игрок из топ-10 с 2016-го, потерпевший поражение со счётом 0:6, 0:6. Тогда с таким счётом восьмая ракетка мира Томаш Бердых уступил Давиду Гоффену в третьем раунде Рима, а до этого в XXI веке подобным отличался аргентинец Гастон Гаудио в противостоянии с Роджером Федерером в полуфинале Итогового-2005, который тогда разыгрывался в Шанхае. В целом это лишь пятый случай в истории, когда игрок из первой десятки проигрывает матч с двумя «баранками».

Конкретно у Медведева это были девятая и десятая «баранки» за карьеру. Причём четыре из них случились в сезоне-2026, что тоже является личным антирекордом. Ранее со счётом 0:6 он уступил во втором сете американцу Лёнеру Тьену на Australian Open, а на «Мастерсе» в Майами не взял ни гейма в первой партии с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Эти периодические провалы не мешали Медведеву завоевать титулы в Брисбене и Дубае, дойти до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и идти третьим в чемпионской гонке ATP сезона-2026, уступая только Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

Очевидно, что на грунте Даниилу результат будет даваться сложнее, но выводы из случившегося можно и нужно сделать. Пока же приходится констатировать шок теннисного сообщества от такой неудачи Медведева в Монте-Карло.

«Не успела посмотреть матч Дани с Маттео, но, может, и к лучшему — впервые в карьере две «баранки». Но не нужно закидывать Даню, бранить его. Сейчас, поверьте, ему самому непросто после такого результата. Надо, наоборот, поддержать в трудный момент. В конце концов, у всех бывают плохие дни, когда мяч просто не летит в корт. А тут ещё и «любимый» для него грунт. До «Ролан Гаррос» ещё много времени, чтобы понять, что произошло, и сделать выводы», — написала в соцсетях легендарная российская теннисистка Светлана Кузнецова.

«Шокирующее выступление Медведева, который ранее уже выражал своё недовольство грунтовым покрытием кортов. Даниил попал лишь 36% первых подач за весь матч, выиграв всего 42% этих очков. Россиянин допустил 23 невынужденные ошибки. В середине второго сета разочарование достигло апогея, когда он семь раз ударил ракетку о грунтовое покрытие, после чего выбросил искорёженный кусок в мусорное ведро у корта», — отмечает портал Tennis Head.

«Я бы всё-таки не описывал Маттео Берреттини как «90-ю ракетку мира». Это место явно не отражает его силу и потенциал. Что касается игры Даниила, бывают матчи, когда и обсуждать особо нечего. Такое тоже случается», — сказал член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Медведев не знал, что делать, от первого до последнего розыгрыша в матче. Это первая победа Маттео над Даниилом, который обыгрывал его во всех трёх предыдущих встречах, но на харде. Россиянин прервал серию из 12 побед подряд с соперниками вне топ-50, набрав при этом всего 17 очков в 12 геймах. Берреттини никогда не выигрывал с двойной «баранкой» на профессиональном уровне, как и Медведев никогда так не проигрывал», — констатирует Ubi Tennis.