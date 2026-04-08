Мирра обыграла в Линце чемпионку ТБШ! Андреева 20-й раз в карьере вышла в четвертьфинал

Соревнования на грунте набирают обороты, и женские турниры на этом покрытии наконец дошли до Европы. Первой ракетке России Мирре Андреевой предстояло дебютировать в Линце. В среду, 8 апреля, наша спортсменка проводила матч второго круга и стремилась попасть в восьмёрку лучших на австрийском «пятисотнике». Но обо всём по порядку.

Состязания в Линце проводятся уже 39 лет — турнир присутствует в женском календаре с 1987-го. Отметим, что все эти годы теннисистки сражались на хардовых кортах и лишь в 2026-м покрытие решили поменять на грунтовое. Кроме того, австрийское соревнование не всегда носило статус «пятисотника»: этого ранга оно удостоилось в 2024-м, а до этого было уровня WTA-250.

На этом турнире россиянки традиционно показывают отличные результаты: впервые трофей здесь завоевала Надежда Петрова в 2005-м, в следующем же сезоне победительницей стала Мария Шарапова, в 2015-м кубок над головой подняла Анастасия Павлюченкова, в 2023-м успех соотечественниц поддержала Анастасия Потапова, ещё представлявшая нашу страну, а в 2025-м Екатерина Александрова присоединилась к вышеназванным теннисисткам.

Екатерина Александрова с трофеем Линца-2025 Фото: SEPA.Media /Getty Images

Спортсменки из России также часто выступали в финале Линца: до решающего сражения добирались Надежда Петрова в 2003-м и 2006-м, в 2004-м за трофей сражалась Елена Бовина, в 2008-м к победе на турнире стремилась Вера Звонарёва, а действующая чемпионка Екатерина Александрова также участвовала в титульных матчах в 2018-м и 2024-м.

В основную сетку австрийского «пятисотника» в этом году попали три наши теннисистки, причём все они получили топ-3 номера посева: Мирра Андреева (1), Екатерина Александрова (2), Людмила Самсонова (3). Благодаря высокому рейтингу спортсменки избежали выступления в первом круге и должны были начать путь по сетке лишь со второго раунда.

На соревнование в Линц Мирра приехала с хорошим настроением и в беседе с журналистами рассказала о своих эмоциях перед стартом, а ещё пристыдила себя за поведение в Индиан-Уэллсе. «Я благодарна за то, что получила уайлд-кард в такие короткие сроки. Я играла в Австрии на многих юниорских турнирах. Мне нравятся условия здесь, это хорошее начало грунтового сезона. Я выбыла на ранней стадии турнира в Майами и в последнюю минуту всё-таки решила сыграть на этой неделе. Мои слова и поведение в Индиан-Уэллсе — это непростительно, такого не должно было случиться. Мне стыдно за это», — цитирует теннисистку издание Kurier.

За путёвку в четвертьфинал Андреева боролась с чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс. В июле 2018-го американка добилась наивысшей для себя третьей строчки, однако сейчас она занимает всего лишь 552-е место. В коллекции у 33-летней Стивенс восемь титулов на уровне тура, в том числе и ранее упомянутый американский мэйджор, а также «тысячник» в Майами-2017.

Во второй круг Линца Слоан пробилась после волевой победы над немкой Татьяной Марией — 1:6, 7:6, 6:4 за 2 часа 44 минуты. Счёт личных встреч между Андреевой и Стивенс перед стартом их сражения на австрийском соревновании был в пользу американки — 1-0. Чемпионка US Open — 2017 оказалась сильнее юной соперницы во втором круге Кливленда-2023 — 6:3, 6:3.

Хорошо вошла в игру Мирра. При счёте 1:1 она поймала Слоан на ошибках и сумела сделать брейк — 2:1. Следующий гейм американки Андреева и вовсе взяла под ноль — 4:1. Стивенс нервничала, ошибалась, снова волновалась и никак не могла наладить свою игру. Но в восьмом гейме во время подачи россиянки на партию Слоан приободрилась: сначала она отыграла два сетбола, а затем реализовала первый же брейк-пойнт — 3:5. Во время второй подачи на сет Мирре снова пришлось попотеть, только с третьего сетбола она завершила победой этот отрезок матча — 6:4.

В первой партии Стивенс обошла Андрееву по проценту попадания первой подачи — 73% против 59%. По числу виннерсов Мирра оказалась впереди Слоан, но допустила больше невынужденных ошибок, чем соперница, — 6/23 у россиянки и 1/16 у американки.

Начало второй партии немного напоминало первую. Андреева вырвалась вперёд — 2:1, а затем получила возможность взять ещё одну подачу Стивенс. Но в пятом гейме Мирра не реализовала два брейк-пойнта — 3:2. И всё же Слоан снова дрогнула и позволила россиянке повести с двумя брейками — 5:2. Осечки при подаче на матч не случилось, так что за 1 час 20 минут наша теннисистка обыграла чемпионку ТБШ — 6:4, 6:2.

Мирра Андреева Фото: Sipa/TASS

Таким образом, россиянка впервые вышла в четвертьфинал Линца, а также 20-й раз в карьере добралась до восьмёрки лучших и четвёртый раз — в этом сезоне. Андреева дальше поборется с победительницей матча Далма Галфи — Сорана Кырстя.

Турнир в Линце проходит с 6 по 12 апреля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».