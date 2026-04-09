Лучшая теннисистка России – Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2026 года

Два года назад мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяем лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. При этом в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP и WTA — а именно: улучшение рейтинга, результаты на поздних стадиях крупных турниров, а также топовые соперницы, которых удалось победить. Победительницей нашего зачёта в 2024-м стала Дарья Касаткина, которая затем ушла под флаг Австралии, а в 2025-м первенствовала Екатерина Александрова.

Накануне мы опубликовали наши итоги первого квартала 2026 года у мужчин. И надо сказать, что число российских мужчин, попавших в зачёт по сравнению со второй половиной прошлого сезона, увеличилось. Относительно женщин было небольшое волнение, ведь с августа 2024 года из-под российского флага ушло довольно много теннисисток, участвовавших в рейтинге «Чемпионата»: Элина Аванесян — в Армению, Дарья Касаткина — в Австралию, Анастасия Потапова — в Австрию, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева — в Узбекистан. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. В первом квартале 2026 года баллы в наш зачёт набрали столько спортсменок, что даже не все из них попали десятку. Кто же был сильнейшей во время первого отрезка сезона?

Правила подсчёта — в конце этого материала, там же таблица со всеми теннисистками, набравшими за стартовые месяцы года хотя бы один балл. Пока же представляем десятку лучших по итогам первого квартала 2026-го.

10-е место. Алина Корнеева – 1 балл

18-летняя Алина Корнеева — дебютантка нашего рейтинга. Она выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос» — 2023, потом попыталась начать выступать во взрослом туре, получила травму, откатилась в рейтинге WTA, но вот сейчас пытается вернуться. Алина выступила в квалификации Australian Open — 2026 и завоевала титул на турнире WTA-125 в Оэйраше, что принесло ей первый балл в зачёт рейтинга «Чемпионата». Столько же набрали Алина Чараева и Татьяна Прозорова, однако за счёт более высокого положения в рейтинге Корнеева заняла 10-е место в нашем зачёте в первом квартале-2026.

Алина Корнеева

123-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 211.

Результаты за январь-март-2026:

Канберра-125 – 1-й круг

Australian Open – квалификация

Оэйраш-125 – титул (1)

Ле-Сабль-д’Олон-125 – 1/2 финала.

Победы/поражения – 18/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

9-е место. Анна Блинкова – 2 балла

Анна Блинкова — старожил нашего рейтинга. Только вот дела у неё в начале этого года не пошли — поражения следовали за поражениями. С 62-го места в рейтинге WTA Анна откатилась на 99-е. И всё же то, что она осталась в топ-100, позволило ей набрать один балл в наш зачёт, а ещё один она заработала за счёт победы над теннисисткой из топ-50 Софьей Кенин.

Анна Блинкова

99-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 62.

Результаты за январь-март-2026:

Брисбен – 1-й круг

Аделаида – квалификация

Australian Open – 1-й круг

Острава – 1-й круг

Остин – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Остин-125 – 1-й круг

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 2/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Кенин).

8-е место. Вероника Кудерметова – 5 баллов

Вероника Кудерметова и вовсе не выступала с Нового года из-за проблем со здоровьем. Тем не менее россиянка осталась в топ-60 рейтинга WTA, и это позволило ей набрать пять баллов в наш зачёт и занять восьмое место.

Вероника Кудерметова

58-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 30.

Результаты за январь-март-2026:

–

Победы/поражения – 0/0

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

7-е место. Оксана Селехметьева – 8 баллов

Оксана Селехметьева уже набирала баллы в зачёт рейтинга «Чемпионата» в прошлом сезоне, а сейчас поднялась на рекордное для себя седьмое место. 23-летняя россиянка осваивается в топ-100 мирового рейтинга. Она дошла до третьего круга на Australian Open, была четвертьфиналисткой Остина. Теннисистка поднялась в топ-80, что дало ей, помимо трёх баллов за место, ещё и два дополнительных бонуса за улучшение рейтинга. Кроме того, Оксана одержала победу над теннисисткой из топ-30 Паулой Бадосой.

Оксана Селехметьева

74-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 100.

Результаты за январь-март-2026:

Брисбен – квалификация

Хобарт – 1-й круг

Australian Open – 3-й круг

Абу-Даби – 1-й круг

Остин – 1/4 финала

Индиан-Уэллс – 1-й круг

Остин-125 – 2-й круг

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 10/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Бадоса)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

6-е место. Анастасия Захарова – 11 баллов

24-летняя Анастасия Захарова и вовсе из-за пределов топ-100 рейтинга WTA разом перемахнула в топ-70, что дало ей в наш зачёт четыре балла за место и ещё четыре балла за положительную динамику в рейтинге. Кроме того, Анастасия сумела обыграть теннисистку из топ-30 Анну Калинскую.

Анастасия Захарова

66-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 107.

Результаты за январь-март-2026:

Брисбен – квалификация

Australian Open – 1-й круг

Клуж-Напока – 2-й круг

Доха – 1-й круг

Дубай – 2-й круг

Остин – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Остин-125 – 1/4 финала

Майами – 3-й круг.

Победы/поражения – 16/10

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Калинская)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

5-е место. Людмила Самсонова – 12 баллов

Людмила Самсонова за первый квартала этого года лишь дважды добиралась до 1/4 финала — в Брисбене и Абу-Даби, что не дало ей дополнительных очков за поздние стадии турниров. Она выпала за пределы топ-20, а в её активе были победы над теннисистками из топ-30 и топ-50 Софьей Кенин и Джаниче Чен соответственно. С суммой в 12 баллов Самсонова замкнула пятёрку лучших рейтинга «Чемпионата» по итогам первого квартала 2026 года.

Людмила Самсонова

21-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 17.

Результаты за январь-март-2026:

Брисбен – 1/4 финала

Аделаида – 1-й круг

Australian Open – 1-й круг

Абу-Даби – 1/4 финала

Доха – 1-й круг

Дубай – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 4/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Кенин)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Чен).

4-е место. Екатерина Александрова – 16 баллов

Победительница рейтинга «Чемпионата» 2025 года Екатерина Александрова не совсем удачно начала новый сезон. Она провально съездила в Австралию, потом дошла до финала «пятисотника» в Абу-Даби, за что получила два балла в наш зачёт, а потом на четырёх «тысячниках» – в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами – лишь раз добралась до третьего круга. В итоге россиянка покинула топ-10 рейтинга WTA и за первый квартал нового сезона одержала только пять побед, лишь три из которых над соперницами из топ-50 — Софьей Кенин, Даяной Ястремской и Александрой Эалой.

Екатерина Александрова

13-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 10.

Результаты за январь-март-2026:

Брисбен – 3-й круг

Аделаида – 1-й круг

Australian Open – 1-й круг

Абу-Даби – финал (2)

Доха – 2-й круг

Дубай – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 3-й круг.

Победы/поражения – 5/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Кенин)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 2 (Ястремская, Эала).

3-е место. Анна Калинская – 23 балла

Анна Калинская довольно неплохо выступила в первом квартале нынешнего сезона. Она добиралась до 1/4 финала «тысячника» в Дохе, что дало ей один балл в наш зачёт, поднялась из топ-40 в топ-30 рейтинга WTA, обыграла нескольких сильных соперниц, в том числе Элину Свитолину из топ-10 и Эмму Наварро из топ-20. И с 23 баллами Анна финишировала в рейтинге «Чемпионата» на третьем месте.

Анна Калинская

22-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 33.

Результаты за январь-март-2026:

Брисбен – 2-й круг

Аделаида – 2-й круг

Australian Open – 3-й круг

Доха – 1/4 финала (1)

Дубай – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 3-й круг

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 9/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Свитолина)

Топ-20 – 1 (Наварро)

Топ-30 – 1 (Остапенко)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Бузас Манейро).

2-е место. Диана Шнайдер – 23 балла

Диана Шнайдер за первый квартал 2026 года сумела добраться до 1/2 финала «пятисотника» в Аделаиде и получила один дополнительный балл в наш зачёт. Также россиянка вернулась в топ-20, что дало ей ещё бонусный балл. На счету Дианы есть победы над Эммой Наварро из топ-20, Лейлой Фернандес и Майей Джойнт из топ-30. Она тоже набрала 23 балла в зачёт рейтинга «Чемпионата» по итогам первого квартала 2026 года, однако за счёт более высокой позиции в зачёте WTA оказалась выше Анны Калинской и стала второй.

Диана Шнайдер

19-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 21.

Результаты за январь-март-2026:

Брисбен – 3-й круг

Аделаида – 1/2 финала (1)

Australian Open – 3-й круг

Доха – 1-й круг

Дубай – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 3-й круг.

Победы/поражения – 8/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Наварро)

Топ-30 – 2 (Фернандес, Джойнт)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 2 (Синякова, Валентова).

👑 1-е место. Мирра Андреева – 35 баллов

Первый отрезок сезона-2026 для 18-летней Мирры Андреевой получился не таким удачным, как год назад. Тем не менее она завоевала титул на «пятисотнике» в Аделаиде, дошла до четвёртого круга на Australian Open и 1/4 финала «тысячника» в Дубае. Также Мирра одержала 14 побед, в том числе восемь – над теннисистками из топ-50. Самыми статусным поверженными соперницами оказались Линда Носкова, Виктория Мбоко (обе из топ-20) и Диана Шнайдер (топ-30). Кроме того, Андреева сохранила за собой место в топ-10 рейтинга WTA и в сумме набрала 35 баллов, что в итоге позволило ей стать лучшей теннисисткой России в первом квартале 2026 года по версии «Чемпионата».

Мирра Андреева

10-я ракетка мира

Рейтинг на 29 декабря 2025 года – 9.

Результаты за январь-март-2026:

Брисбен – 1/4 финала

Аделаида – титул (4)

Australian Open – 4-й круг (1)

Доха – 3-й круг

Дубай – 1/4 финала (1)

Индиан-Уэллс – 3-й круг

Майами – 4-й круг.

Победы/поражения – 14/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2 (Носкова, Мбоко)

Топ-30 – 1 (Шнайдер)

Топ-40 – 3 (Джойнт, Кристиан, Боузкова)

Топ-50 – 2 (Боузкова, Линетт).

Как подсчитываются баллы?

Ну а теперь обещанные правила подсчёта баллов. Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытались чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Наш второй квартал завершится после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). Таким образом, в каждом квартале будет по одному «Шлему» и по несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисисток за три стартовых месяца сезона.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки, оказавшиеся в топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблице есть строка, касающаяся турниров WTA-125, поскольку в них периодически выступают топовые теннисистки. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (3-я в группе на Ит) 4-й круг (4-я в группе на Ит) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисистками, входящим в топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, за победу над представительницами топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 ценится в пять баллов, а над теннисисткой из топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём, если у кого-то результаты получаются равными, выше располагается та из них, которая выше в последней версии рейтинга WTA. Мирра Андреева стала победительницей первого квартала по версии «Чемпионата».

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 М. Андреева 10 0 6 0 0 8 3 6 2 35 2 Шнайдер 9 1 1 0 0 4 6 0 2 23 3 Калинская 8 1 1 0 5 4 3 0 1 23 4 Александрова 9 0 2 0 0 0 3 0 2 16 5 Самсонова 8 0 0 0 0 0 3 0 1 12 6 Захарова 4 4 0 0 0 0 3 0 0 11 7 Селехметьева 3 2 0 0 0 0 3 0 0 8 8 В. Кудерметова 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 Блинкова 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 Корнеева 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 Чараева 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 Прозорова 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Отметим, что баллы в первом квартале набрали 12 теннисисток. В десятку не попали две дебютантки нашего рейтинга Алина Чараева и Татьяна Прозорова. Первая завоевала титул на турнире WTA-125 в Мидленде, а последняя на одном из турниров одолела соперницу из топ-50 — Татьяну Марию. Обращает на себя внимание и тот факт, что завсегдатай нашего рейтинга Анастасия Павлюченкова выпала из топ-100 рейтинга WTA и никаких дополнительных баллов не набрала. Будем надеяться, что новый квартал принесёт теннисисткам больше положительных эмоций.