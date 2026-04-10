Почему они лучшие в мире. Подробный разбор игры Соболенко и Рыбакиной

Арина Соболенко и Елена Рыбакина заслуженно занимают две первые строчки в мировом рейтинге WTA-тура. Обозреватели «Чемпионата» Арина Полуянова и Павел Панышев подробно разобрали игру обеих теннисисток, выделив сильные стороны представительниц Беларуси и Казахстана. Кроме того, речь зашла о нюансах, над которыми Соболенко и Рыбакиной нужно продолжать усердно работать, чтобы и дальше совершенствовать свой теннис.

Какие главные сильные стороны в игре Арины Соболенко и Елены Рыбакиной?

Арина Полуянова обозреватель «Чемпионата» «У Арины это, безусловно, физическая мощь и техничность. Поставленный форхенд, настроенная подача, выносливость – всё, что стабильно помогает Соболенко по ходу матчей. А ещё сильная ментальная составляющая, которая позволяет удерживаться на первой строчке рейтинга. И стремление внести разнообразие в свою игру».



Павел Панышев обозреватель «Чемпионата» «У Елены, конечно, в первую очередь отмечу подачу, ведь именно Рыбакина является лидером женского тура по количеству эйсов. С учётом высокого роста ей нужно делать акцент именно на подаче, а также на мощном форхенде. Лена играет в силовой и темповой теннис, по-спортивному агрессивный. Именно это позволяет ей находиться вверху рейтинга и завоёвывать титулы».



Над чем обеим девушкам нужно продолжать активно работать?

Арина: По мне, Соболенко сейчас важно не упустить то окрыляющее чувство, которое она поймала в начале этого года. В какой-то момент эйфория сменится ощущениями более приземлёнными, которые не дарят такой мотивации. Так что важно после всех прекрасных событий на корте и вне, которые вошли в жизнь Арины этой весной, сохранить фокус на спорте. А ещё, с учётом особенностей грунтового покрытия, нужно работать и над хорошим физическим состоянием.

Павел: Лене прежде всего нужна стабильность. Именно не слишком стабильная игра периодически становится камнем преткновения для выступающей за Казахстан спортсменки. Стоит поработать и над ударом слева, который явно уступает форхенду. В целом же все данные для дальнейшего прогресса у экс-россиянки есть. Главное, чтобы здоровье не подводило.

Чья подача, на ваш взгляд, сильнейшая в туре?

Арина: Обе хороши, что скрывать. Статистика говорит об одном: Рыбакина по сравнению с Соболенко чаще находит верную точку для подач навылет и забирает в своих геймах больше лёгких очков, но при этом процент попадания и реализации первой у Арины даже чуть выше, чем у Елены. Но ведь факты нам говорят о другом: на грунте не столь важно, насколько мощна твоя подача – покрытие всё равно эту скорость «съест». Так что в этом смысле шансы девушек уравниваются.

Павел: У Арины хорошая подача. Мы помним, как Соболенко раньше сама называла себя «королевой двойных ошибок», уж больно их у белоруски было много. Сейчас — совсем другое дело. Однако лично мне больше импонирует подача и техника её исполнения Елены Рыбакиной. Подброс мяча, грамотная работа рук, скорость — всё это позволяет Лене выигрывать много очков на своей подаче. Без данного компонента игры делать в топ-10 женского теннисного рейтинга точно нечего.

Чьи ментальная составляющая и поведение на корте вам ближе?

Арина: Я где-то посередине, между Ариной и Еленой. Но, признаем, всегда интереснее наблюдать за тем, как игрок меняется и справляется с эмоциями во время игры. Соболенко точно даёт больше поводов сопереживать ей по ходу матча.

Павел: Как правильно замечали сами девушки, они совершенно разные. Арина взрывная, эмоциональная, импульсивная. Тигрица, как называют её болельщики. В свою очередь Елена спокойная, тихая. Даже после больших побед вы никогда не увидите на лице Рыбакиной каких-то невероятных эмоций. Она не кричит, не спорит с болельщиками, полностью контролирует себя на корте. Мне ближе и приятнее именно такой подход.

Сможет ли Елена Рыбакина обогнать Арину Соболенко и выйти на первое место в женском туре по ходу нынешнего сезона?

Арина: Математически – да. Фактически – сильно сомневаюсь. Всё же на дистанции Соболенко выглядит более стабильной, а её игра более надёжная и системная. Прямо сейчас у Арины есть столпы, на которые она может опираться в том случае, если что-то ломается: нескончаемая воля к победе, мощь, смелость, уверенная подача. У Елены, как по мне, таких «основ» меньше. Однако грунтовый и травяной сезоны, которые вскрывают все уязвимости игроков, покажут, кто в непростых условиях более конкурентоспособен.

Павел: Я верю, что это может произойти. Да, сейчас очковый разрыв между первым и вторым местами рейтинга внушительный, но начинается грунтовый сезон – и впереди целая серия крупных турниров. Елена, начиная с концовки прошлого года, набрала отличную форму и выглядит уверенно. Посмотрим, как получится на грунте, однако предпосылок к провалу нет. Скорее наоборот: у Рыбакиной огромная мотивация впервые в карьере стать лучшей в мире и обойти свою главную на сегодняшний день соперницу.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кто из россиянок может приблизиться по уровню игры к Арине и Елене в ближайшее время?

Арина: Вижу две кандидатуры: Мирру Андрееву и Екатерину Александрову. Но ни про одну, ни про другую наверняка ничего сказать не могу. Всё же обе входят в грунтовый сезон с болями в спине, поэтому «гадать» об их самочувствии точно никто не в силах. Да это и не нужно.

Павел: Многие надеются на Мирру Андрееву, однако у неё в последнее время наметился серьёзный кризис в игре. Плюс у Мирры совершенно иная комплекция: нет такого роста, подачи и мощи, как у Рыбакиной и Соболенко. Но не будем списывать нашу талантливую соотечественницу со счетов и продолжим верить, что она со временем подберётся к Соболенко и Рыбакиной. Те, кстати, тоже полностью раскрылись и вошли в теннисную элиту далеко не в 18 лет.

Своей активностью и атакующим теннисом манеру игры Арины и Лены мне напоминает Екатерина Александрова, однако у неё слишком много невынужденных ошибок. Для возвращения в топ-10 и тем более дальнейшего подъёма в топ-5 нужно играть гораздо чище.

Кто главная соперница на сегодняшний день для Соболенко (кроме Рыбакиной) и для Рыбакиной (кроме Соболенко)?

Арина: У Соболенко назову Джессику Пегулу как основную конкурентку и Мирру Андрееву – особенно на грунте и когда россиянка находится в хорошем физическом состоянии. Рыбакиной предложу Элину Свитолину – её никогда нельзя списывать со счетов, а плюсом к этому она ещё очень вынослива и устойчива на приёме. Ну и Кори Гауфф как серьёзная конкурентка обеим теннисисткам.

Павел: Разумеется, Ига Швёнтек, которая сменила тренера и постарается перезагрузить свою игру. Мне очень нравятся противостояния Лены с Джессикой Пегулой, в которых казахстанка в последнее время захватила уверенное лидерство. У Арины очень яркие матчи с Кори Гауфф. Достаточно, например, вспомнить недавний финал Майами.

Сможет ли Ига Швёнтек во время этого грунтового сезона бросить вызов Соболенко и Рыбакиной?

Арина: Специально не взяла Игу в прошлом ответе, потому что в этом сезоне игра и перспективы Швёнтек – отдельная тема для разговора. Верю, что она пободается в Риме и выйдет во вторую неделю на «Ролан Гаррос», но внезапного взлёта и трофеев после затяжного спада от Иги не жду. Швёнтек – теннисистка талантливая, невероятно упёртая и трудолюбивая. То, как оперативно она сориентировалась после расставания с Вимом Фиссеттом и рванула на Мальорку в академию к Рафе Надалю – история показательная. Однако в быстрые результаты, даже с таким наставником под боком, не верю.

Павел: Безусловно. Ига, повторюсь, решилась на большие перемены в своей карьере: начала работать с Франсиско Ройгом и постарается наверстать упущенное уже по ходу грунтового сезона. Не просто так полька четырежды в своей карьере выигрывала «Ролан Гаррос» и считается одним из главных грунтовых специалистов в женском туре. В том, что Ига бросит вызов и Арине, и Лене, лично у меня нет никаких сомнений. И тут уже белоруске с казахстанкой нужно будет думать, как этот вызов принять.

Для кого грунт более удобное покрытие — для Соболенко или для Рыбакиной?

Арина: Обе не чувствуют себя на нём «как дома». Но за последние пару лет Арина больше приспособилась к этому покрытию, приучила себя чаще укорачивать и выходить к сетке. Даже интересно, внедрит ли какие-то подобные новшества в этом году на грунте Елена.

Павел: Выступлю с непопулярным мнением и скажу, что для Рыбакиной. Обеих девушек сложно назвать мастерами высочайшего класса по игре на грунте (в туре есть более сильные теннисистки, которым данное покрытие подходит лучше). Но не могу не вспомнить победы Елены в Бухаресте-2019, Риме-2023, Штутгарте-2024, Страсбурге-2025. Рыбакина прекрасно осознаёт, что хард и трава подходят ей намного больше. Однако на грунте она тоже может показать результат.

Какие ближайшие турниры на грунте лучше подходят Соболенко, а какие – Рыбакиной?

Арина: Думаю, Соболенко в этом плане чуть более гибкая спортсменка, и ей удастся приспособиться к корту на любом из предстоящих турниров. Но, повторюсь, Рыбакину я со счетов не списываю. Предположу, что Елене будет комфортнее в Штутгарте, а Арине, которая с него снялась, — на всех последующих турнирах.

Павел: Для Соболенко, безусловно, Мадрид, трёхкратной чемпионкой которого она является (2021, 2023, 2025). Главное, чтобы был порядок со здоровьем. Жаль, что Арина снялась со Штутгарта. Сразу вспоминается и единственный матч между этими девушками на грунте: в 2024 году в полуфинале всё того же Мадрида Арина выиграла у Елены в трёх сетах, проиграв первую партию со счётом 1:6 и забрав решающий тай-брейк. И на Лену, и на Арину будет интересно посмотреть на всех грунтовых «тысячниках». И, разумеется, на «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» не покорился пока ни Соболенко, ни Рыбакиной. У кого в этом году больше шансов победить в Париже?

Арина: Если бы нужно было выбирать из них двоих, то поделила бы шансы 60/40 в пользу Соболенко. Всё же опыт последних нескольких сезонов даёт больше уверенности в том, что Арине будет легче подводить себя к грунтовым турнирам, чем Елене. У неё уже есть многое в арсенале для этого. И финал Парижа в том числе.

Павел: Лучший результат на «Ролан Гаррос» для Арины – финал (плюс полуфинал и четвертьфинал); для Елены – четвертьфинал (два раза). Исходя из статистики, больше шансов на покорение парижского мэйджора у Соболенко. Однако Рыбакина сейчас в прекрасной форме. Посмотрим, какую работу она и её команда провели перед важнейшими грунтовыми стартами.