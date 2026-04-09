Александрова и Самсонова проиграли в Линце. Людмила не реализовала восемь сетболов

В четверг, 9 апреля, на турнире категории WTA-500 в Линце завершались матчи второго круга. Российские теннисистки — Людмила Самсонова и Екатерина Александрова — тоже выступали в этот день. Спортсменки боролись за путёвку в четвертьфинал, куда уже накануне вышла соотечественница Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

В текущем сезоне в основной сетке Линца оказались всего три россиянки: Мирра Андреева (1), Екатерина Александрова (2) и Людмила Самсонова (3). Но, несмотря на такое малочисленное представительство, наши теннисистки получили первые три номера посева на австрийском соревновании.

Первой из вышеперечисленных спортсменок на турнире стартовала Мирра Андреева. Лидер российского тенниса сражалась с чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс и одержала победу над соперницей за 1 час 20 минут — 6:4, 6:2. Таким образом, серебряный призёр ОИ-2024 в паре вышла в четвертьфинал Линца, где дальше поборется с пятой сеяной Сораной Кырстей.

В восьмёрку сильнейших на австрийском «пятисотнике» также стремилась попасть Людмила Самсонова. Россиянка в этом году показывает на корте непривычно плохие для себя результаты: она одержала всего четыре победы и потерпела целых восемь поражений! Причём у нашей спортсменки тянулась серия из пяти проигранных матчей, начавшаяся на турнире в Абу-Даби.

На соревновании в Линце Самсоновой предстояла встреча с местной теннисисткой Лилли Таггер. В рейтинге WTA 18-летняя австрийка располагается на 117-й позиции, при этом ещё в марте этого года она находилась на рекордной для себя 108-й строчке. За свою недолгую профессиональную карьеру Таггер не завоевала ни одного титула, однако уже играла в финале турнира уровня WTA-250 в Цзюцзяне-2025.

Лилли также является чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» — 2025, так что игра на грунте ей точно не чужда. В беседе с журналистами австрийка рассказала, как себя чувствует во взрослом туре. «Нужно узнать себя, понять, как ты себя ведёшь в определённых ситуациях, как справляться с собой. В некоторых моментах до сих пор не знаю, кто я! Цель — узнавать о себе немного больше каждый день», — приводит слова теннисистки издание sport.orf.at.

С юной спортсменкой сейчас работает чемпионка ТБШ Франческа Скьявоне, причём свой мэйджор итальянка тоже завоевала на «Ролан Гаррос», но на взрослом. На вопрос о планах, поставленных тренером на этот сезон, австрийка ответила абстрактно. «Многие говорят, что нет предела совершенству. Цели можно ставить только тогда, когда ты действительно их чувствуешь. Для кого-то это тактическое мышление, для кого-то ещё — психологическая подготовка, а для немногих — то, как они двигаются», — цитирует Лилли издание sport.orf.at.

Перед сражением с Самсоновой за попадание в четвертьфинал Линца Таггер поделилась мыслями о своей сопернице по второму кругу. «Я тренировалась с ней [Людмилой] раньше, но на харде. У неё агрессивная игра, а ещё она очень хорошая теннисистка. Она также обладает отличной подачей, но я не так хорошо знаю её игру на грунте», — приводит слова спортсменки издание sport.orf.at.

Лилли активно начала матч с Самсоновой и сразу же реализовала двойной брейк-пойнт — 1:0. У Людмилы даже не было шансов вернуть потерянное, потому что Таггер безупречно играла на своей подаче. В седьмом гейме россиянка снова стала сыпать ошибками, и австрийка воспользовалась этим — 5:2, а затем отлично подала на сет — 6:2.

За первую партию теннисистки сделали одинаковое количество виннеров — семь, но Лилли допустила меньше невынужденных ошибок с бэкхенда и форхенда, чем Людмила — шесть против 13. По проценту попадания первой подачи Таггер тоже превзошла Самсонову: 70% у австрийки и 54% — у россиянки.

Во второй партии Людмила продержалась до счёта 1:1, после чего вновь отдала свою подачу — 1:2. Совсем не шла первая у Самсоновой, она выдавала двойные ошибки, да и её форхенд частенько сбоил. И вновь в седьмом гейме, как и в предыдущем сете, Таггер получила возможность увеличить преимущество, однако россиянка на этот раз не дрогнула — 3:4. Навязать борьбу сопернице Людмила смогла только во время подачи Лилли на матч: Самсонова сделала обратный брейк, восстановив равновесие в партии — 5:5. Затем наша спортсменка уверенно провела свой гейм, после чего заработала четыре сетбола на подаче австрийки. Однако реализовать эти шансы не получилось — 6:6. Всё решилось на тай-брейке, где Людмила упустила ещё четыре сетбола — 2:6, 6:7 (11:13) за 2 часа 3 минуты борьбы.

За весь матч Самсонова сделала больше виннеров, чем соперница — 23 против 20. А ещё наша спортсменка превзошла оппонентку по количеству подач навылет: пять у россиянки и четыре — у австрийки. При этом Таггер допустила меньше двойных ошибок — две, чем Людмила — шесть. А ещё Лилли оказалась точнее Людмилы по проценту попадания первой подачи — 76% против 56%.

Таким образом, россиянка продлила свою серию из поражений, начавшуюся ещё на турнире в Абу-Даби, до шести матчей. Австрийка дальше сразится с победительницей поединка Анастасия Потапова — Тамара Корпач.

В четверг также провела свой матч Екатерина Александрова. В прошлом году россиянка завоевала трофей на турнире в Линце, так что в этом году ей предстояла защита титула и 500 рейтинговых очков. На австрийском соревновании наша спортсменка получила второй номер посева, благодаря чему пропустила первый круг и начала путь по сетке только со второго.

Соперницей Александровой в битве за четвертьфинал Линца стала Каролина Плишкова. В июле 2017 года чешка находилась на первой строчке в мировой классификации, однако сейчас она занимает всего лишь 258-ю позицию. В коллекции у Плишковой 17 трофеев, в том числе и «тысячники» в Цинциннати-2016 и Риме-2019. Также Каролина дважды добиралась до финалов ТБШ — на US Open — 2016 и Уимблдоне-2021.

Перед стартом сражения между Александровой и Плишковой в личных встречах у них было равенство — 2-2. Чешка праздновала победу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2017 (6:2, 4:6, 6:3) и в четвертьфинале Истбурна-2019 (6:2, 6:0), а россиянка одерживала верх над соперницей в третьем круге Чарльстона-2022 (6:3, 6:1) и на старте Дохи-2023 (6:1, 6:2).

Для Александровой поединок начался неудачно: Плишкова поймала её на ошибках и со второй попытки сумела сделать брейк — 2:1. На этом Каролина не остановилась и продолжила атаки. Екатерина никак не могла наладить первую подачу, эйсы чередовались с двойными, и в пятом гейме чешка увеличила преимущество — 4:1. Тут же экс первая ракетка мира занервничала и позволила нашей теннисистке добраться до двойного брейк-пойнта, но реализовать его Александрова не смогла — 5:1. Под конец партии Каролина забрала ещё одну подачу Екатерины — 6:1. В итоге россиянка отдала сопернице пять геймов подряд.

Первая подача в стартовом сете у Александровой практически отсутствовала, в отличие от Плишковой — 38% против 75%. Количество виннеров у спортсменок совпало — семь, но Екатерина допустила больше невынужденных ошибок, чем Каролина: 10 у россиянки и две — у чешки.

В начале второго сета Плишкова вновь повела с преимуществом — 2:0. К этому моменту с учётом первой партии Александрова проиграла уже семь геймов подряд! Однако чешка дрогнула и не удержала свою подачу — 2:1. Причём у Екатерины это был первый брейк за матч. Могла россиянка взять и следующий чужой гейм, ведь заработала тройной брейк-пойнт, но чешка все угрозы отвела от себя — 3:2. Тут же Плишкова поддавила Александрову, заставила её ошибаться и затем реализовала свои шансы — 4:2. После этого бывшая первая ракетка мира довела матч до победы — 6:1, 6:3 за 1 час 1 минуту.

Таким образом, Александрова не смогла защитить 500 рейтинговых очков за прошлогодний титул. В четвертьфинале Линца Плишкова сразится с Донной Векич.

Турнир в Линце проходит с 6 по 12 апреля.