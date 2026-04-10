Алькарас и Синнер в шаге от финала Монте-Карло. Борьба за звание 1-й ракетки обострилась

В пятницу, 10 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло состоялись матчи 1/4 финала. Первый крупный грунтовый турнир сезона-2026 интересен не только сам по себе, но и в свете того, что по его итогам определяется обладатель первой строчки в рейтинге ATP. За лидерство в мировой классификации борются семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров Янник Синнер.

В официальном рейтинге на 6 апреля у Алькараса 13 590 очков, у Синнера — 12 400. Однако Карлос в прошлом сезоне стал чемпионом «Монте-Карло», а это означает, что у него сгорает 1000 очков. У Янника же ничего не сгорает, потому что год назад он в это время ещё отбывал дисквалификацию. И перед четвертьфиналами сложилась вот какая картина.

Ещё до турнира было известно, что Синнер в случае завоевания титула возвращается на первую строчку — Алькараса тогда даже выход в финал не спасает. Любопытно, что Карлос проводит 66-ю неделю в статусе первой ракетки мира, а в активе Янника тоже 66 таких недель. Поэтому соперники на этом турнире сражались, можно сказать, сразу за три приза: титул, звание первой ракетки мира и большее количество недель в роли лидера рейтинга.

Сами игроки, впрочем, уверяли, что особо не думают об этом. «Что касается первой строчки рейтинга, сейчас я не думаю о ней. Как уже говорил недавно, рано или поздно я её потеряю, потому что у Янника есть турниры, где ему не нужно защищать очки, а мне, наоборот, нужно защищать много. Поэтому я стараюсь просто сосредоточиться на своём теннисе, играть хорошо на корте и чувствовать себя как можно лучше во время матчей. Сейчас мой главный фокус — становиться лучше с каждым днём. После каждой тренировки и каждого поединка я хочу уходить с корта с чувством удовлетворения от своей игры. Для меня это главное, а результаты придут потом. Если я буду делать правильные вещи на корте, играть правильно, то, думаю, результаты обязательно придут», – говорил Алькарас в студии Tennis Channel.

Синнер же на одной из пресс-конференций заявил, что его не слишком-то мотивирует возможность стать первым в рейтинге. «Меня не особо мотивирует первое место в мировом рейтинге. Я приехал сюда, чувствуя себя достаточно свободно. Независимо от результата, я не хочу оказывать на себя дополнительное давление. В конечном итоге первое место в рейтинге важно, но в то же время для меня важнее улучшить свои результаты на этом покрытии, где я ещё ничего не выигрывал (у Синнера есть титул на грунтовом турнире ATP-250 в Умаге, который он завоевал в 2022 году. – Прим. «Чемпионата»)», — говорил Янник.

Синнер первым проводил свой четвертьфинал, в котором его соперником был канадец Феликс Оже-Альяссим, шестой сеяный. В личных встречах у них было 4-2 в пользу итальянца, причём первые два матча взял Оже-Альяссим, а потом четыре игры подряд остались за Синнером. На грунте они, впрочем, лишь однажды играли друг с другом — в самый первый раз. И в Мадриде в 2022 году Феликс разгромил Янника, ещё не обладавшего нынешним статусом, — 6:1, 6:2.

Нельзя сказать, что Синнер доминировал в первом сете, только вот Оже-Альяссим провёл его откровенно слабо, собрав всего три активно выигранных очка. До брейк-пойнтов канадец так и не добрался, и итальянец, сделав брейк в шестом гейме, забрал партию — 6:3 за 43 минуты.

Во втором сете Янник, как это уже не раз бывало в этом сезоне, чуть просел, а Феликс прибавил и первым выбрался на брейк-пойнт — в четвёртом гейме. Этим шансом он не воспользовался, а когда Синнер сделал брейк в седьмом гейме, было уже поздно. Янник додержал перевес до конца матча и вышел в полуфинал — 6:3, 6:4 за 1 час 33 минуты.

Синнер выиграл 20-й матч подряд на «Мастерсах» — более успешные серии были только у Рафаэля Надаля (23), Роджера Федерера (29) и Новака Джоковича (22, 23, 30 и 31). Итальянец в 48-й раз сыграет в полуфинале на уровне тура, в том числе в 16-й — на «Мастерсах» и в четвёртый — на грунте на этом уровне. В 1/2 финала Янник сразится с Александром Зверевым, чуть ранее одолевшим Жоао Фонсеку.

А Карлос Алькарас играл с Александром Бубликом (8) — эти теннисисты впервые встретились на корте. В начале матча Бублик много ошибался, и Алькарасу не составило труда сделать брейк и подтвердить его — 2:0. Однако лёгкой прогулки у испанца не получилось. Карлос, правда, и в третьем гейме мог взять чужую подачу, но упустил все четыре брейк-пойнта. А потом он допустил две двойные ошибки подряд, и Бублик, реализовав двойной брейк-пойнт, сравнял счёт — 2:2. Однако провести всю партию на должном уровне Александр не смог. Неточности (17 невынужденных против восьми у соперника) никуда не делись, и после 3:3 казахстанский теннисист, проигравший борьбу на задней линии, отдал три гейма подряд, два из них — на своей подаче. Карлос забрал сет — 6:3 за 36 минут.

Вторую партию Бублик тоже начал не лучшим образом. На приёме он добрался до «ровно», но не более того, а потом опять отдал свой гейм, хотя начал с 30:0. Алькарас, наоборот, подтверждение брейка начал с 0:30, однако избежал проблем и подтвердил перевес — 3:0. А после второго брейка в исполнении Карлоса у Александра объективно уже не было шансов. В итоге всё вообще закончилось «баранкой» — 6:3, 6:0 в пользу испанца за 1 час 3 минуты.

Так Алькарас одержал 300-ю победу в карьере на уровне тура — при 67 поражениях. С точно такими же показателями (300-67) начинал карьеру Джон Макинрой, а быстрее до отметки в 300 побед добирались только Джимми Коннорс (63 поражения) и Род Лэйвер (55 поражений; часть матчей австралиец провёл ещё до Открытой эры). Карлос в 14-й раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Действующий чемпион Монте-Карло одержал восьмую победу подряд в княжестве, а также 16-ю подряд — на грунте (после титулов в Риме и на «Ролан Гаррос» в прошлом году).

Кроме того, поражение Бублика означает, что он не сможет обойти Даниила Медведева в рейтинге. Россиянин останется 10-м, а Александр — 11-м.

Соперник Алькараса по полуфиналу определится в противостоянии Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия, 5)

Таким образом, расклад получается следующий: если Алькарас и Синнер проиграют свои полуфиналы, испанец останется первой ракеткой мира. Если один из них уступит в 1/2 финала, а другой выйдет в финал, то именно он и возглавит рейтинг. Ну а если Карлос и Янник синхронно выйдут в титульный матч, то там и решат, кто станет первой ракеткой мира по итогам турнира.

Полуфиналы пройдут в субботу, 11 апреля, финал — в воскресенье, 12 апреля.