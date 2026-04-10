Мирра вышла во второй полуфинал в сезоне. В Линце ей пока не мешает отсутствие тренера

В пятницу, 10 апреля, на турнире категории WTA-500 в Линце проходили четвертьфинальные сражения. Из трёх россиянок, попавших в сетку австрийского соревнования, в строю осталась только Мирра Андреева, сражавшаяся в этот день с Сораной Кырстей за выход в следующий круг. Но обо всём по порядку.

Преодолеть барьер второго круга в Линце не удалось Людмиле Самсоновой, получившей третий номер посева. За 2 часа 3 минуты россиянка сенсационно проиграла 117-й ракетке мира Лилли Таггер — 2:6, 6:7. Наша спортсменка не реализовала восемь сетболов в сражении с 18-летней хозяйкой кортов и потерпела уже шестое поражение подряд!

На австрийском «пятисотнике» также зачехлила ракетку прошлогодняя чемпионка турнира Екатерина Александрова. Теннисистка не смогла защитить 500 рейтинговых очков, уступив во втором круге экс первой ракетке мира Каролине Плишковой, занимающей сейчас 258-ю строчку — 1:6, 3:6. Таким образом, россиянка проиграла шесть противостояний из последних семи.

Единственной отечественной спортсменкой, добравшейся до четвертьфинала Линца, стала Мирра Андрееева. После победы над Слоан Стивенс первая ракетка России поделилась эмоциями от попадания в восьмёрку сильнейших. «Это был непростой матч. Она [Стивенс] чемпионка турнира «Большого шлема», у неё есть этот опыт. Она знает, что делать, когда, возможно, что-то идёт не по её плану, или, наоборот, когда всё складывается удачно. У неё большой опыт, и я очень рада, что смогла выиграть в этом матче. Мне кажется, после счёта 5:1 в первом сете я немного потеряла ритм, поэтому особенно рада, что смогла сохранить спокойствие, играть в свою игру и в итоге победить», — отметила теннисистка в интервью на корте.

А ещё юная спортсменка рассказала, как проводит свободное время на «пятисотнике». «Честно говоря, все мои дни выглядят одинаково: тренировка — возвращение в отель. Отель буквально здесь, в 50 метрах, так что очень удобно. Однако в Пасхальное [католическое] воскресенье [5 апреля] мы сходили в центр города. Всё было закрыто, но мы просто прогулялись. Посмотрели на исторические здания, в общем, провели приятное время на улице, немного изучили город.

Пока что в основном только курсирую между отелем и кортами. Честно, мне это нравится. Я устаю на тренировках, так что для меня идеально, когда отель так близко. Накануне [7 апреля] перед матчем я вернулась в отель в час дня и больше уже никуда не выходила. Просто оставалась в номере. Потом проспала до 10 утра, то есть около 12 часов сна – это всё, что мне нужно», — заявила россиянка.

На пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Андреева высказалась о грунте и условиях в Линце. «Я чувствую себя довольно комфортно на этом корте. Думаю, условия мне подходят. Мне нужно немного больше времени и матчей на грунте, чтобы ощущать 100-процентную уверенность. Я рада начать турнир с победы и надеюсь повышать свой уровень с каждым матчем. Знаю, что трофей в Линце покрыт кристаллами Swarovski. Это прекрасное дополнение к коллекции. Тому, кто выиграет его в конце недели, повезёт. Я буду сосредоточена на каждом предстоящем матче», — приводит слова спортсменки издание Ubitennis.

Первая ракетка России приехала на австрийское соревнование без своего тренера Кончиты Мартинес. В беседе с журналистами теннисистка объяснила причину такого решения. «Мы планировали, что она [Кончита] прибудет в Штутгарт, но если я плохо сыграю, то не приедет (смеётся). Нам нужен был перерыв, потому что иногда мы раздражали друг друга. Шучу! Это не ситуация «ты меня раздражаешь, уходи».

Мы обсудили, что в сезоне полно турниров, так что если она хочет остаться дома, то сейчас самое время. А я всё равно решила сюда приехать, всё просто. Кончита взяла неделю отпуска и присоединится к команде в Штутгарте. Она присылает мне графики со статистикой, смотрит матчи и делится планом на поединок. А я делюсь тем, что знаю о своих соперницах. В общем, всё то же самое, но онлайн», — подчеркнула серебряный призёр ОИ-2024 в паре.

В поединке второго круга со Стивенс Андреева исполнила подачу под 200 км/ч, чем радостно поделилась. «Я посмотрела на экран, и мне понравились цифры: это моя самая быстрая подача, 199 км/ч, личный рекорд. Я очень рада! Эйсов не было, но я довольна скорост и надеюсь, что так будет до конца недели. Честно говоря, моя подача была стабильной всю неделю на тренировках, однако скорости я не видела. Я думала, максимум 185, 190. Увидела 199 и сказала: «О, хорошо». У нас была хорошая тренировка, и я буду придерживаться программы, чтобы поддерживать свой уровень. Я надеюсь превзойти 200 км/ч рано или поздно. Посмотрим, произойдёт ли такое, однако я буду работать над этим», — сообщила Мирра.

За выход в полуфинал австрийского соревнования юная россиянка сражалась с 36-летней Сораной Кырстей, которая старше её в два раза. Румынка занимает 29-е место в мировой классификации, а её лучший результат — 21-я строчка, на которой она располагалась в августе 2013 года. В активе у Кырсти четыре титула, включая свежий трофей с домашнего турнира WTA-250 в Клуж-Напоке. До старта сражения в Линце Мирра и Сорана ранее не пересекались на корте.

Мирра вышла на матч сосредоточенной и сразу же начала искать способ оказать давление на соперницу. При счёте 1:1 Андреева заставила Кырстю ошибаться, та занервничала, благодаря чему россиянка с первого же брейк-пойнта добилась своего — 2:1. Но недолго длилось преимущество нашей спортсменки: в восьмом гейме в её игре появился брак, да и первая подача не всегда выручала. Сорана воспользовалась этим и с четвёртой попытки сделала обратный брейк — 4:4. В следующий раз Мирре пришлось непросто на своей подаче: трижды было «ровно», и только с четвёртого геймбола Андреева поставила победную точку — 5:5. Тут же россиянка заработала скрытый сетбол, однако румынка не отдала своего. В итоге теннисистки добрались до тай-брейка, где точнее оказалась наша теннисистка — 7:6 (7:4).

По проценту попадания первой подачи в стартовом сете оказалась лучше Кырстя — 67% против 60%. По количеству виннеров Сорана также обошла Мирру: 20 у румынки и 14 – у россиянки, однако Андреева допустила невынужденных ошибок (17) меньше, чем соперница (29). Соотношение эйсов и двойных ошибок у нашей спортсменки — 4/2, а у оппонентки — 2/0.

Начало второго сета оказалось провальным для Мирры. Сорана заработала несколько брейк-пойнтов, два из которых Андреева отыграла, а вот с третьим россиянка не справилась — 0:1. Но на этом проблемы нашей спортсменки не закончились: в пятом гейме Мирра без борьбы отдала ещё одну подачу — 1:4. Но наша теннисистка не опустила руки и тут же сократила отставание — 2:4. Для восстановления равновесия нужно было сделать ещё один брейк, однако добиться этого у Мирры не получилось — 4:6.

Во второй партии Андреева обошла Кырстю всего на один процент по попаданию первой подачи — 58% против 57%. Теннисистки не допустили ни одной двойной ошибки, при этом Мирра сделала один эйс, чем не смогла похвастаться Сорана. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок — 13/10 у румынки и 9/8 – у россиянки.

На старте решающей партии дрогнула уже Кырстя. Под ноль Сорана отдала подачу Мирре, а потом позволила Андреевой повести — 3:0. В середине сета теннисистки обменялись брейками, но у россиянки в запасе оставался ещё один — 4:2. А в восьмом гейме наша теннисистка поддавила на соперницу и поставила победную точку в поединке — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Таким образом, россиянка второй раз в сезоне добралась до полуфинала. За титульный поединок в Линце она сразится с Еленой-Габриэлой Русе, выбившей чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко.

