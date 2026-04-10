«Твои волосы неухоженные». Богатейшую спортсменку мира затравили хейтеры — она им ответила

Кори Гауфф подверглась критике за свой образ на фотосессии, но не стала просто так это терпеть.

Третья ракетка мира Кори Гауфф – самая богатая спортсменка мира. 22-летняя американка пока уступает Арине Соболенко и Елене Рыбакиной в плане результатов на корте, но за его пределами у неё солидный доход благодаря спонсорским контрактам.

Гауфф неожиданно подверглась оскорблениям после недавнего участия в рекламной кампании одного из своих спонсоров Miu Miu. Люксовый итальянский модный бренд пригласил теннисистку из США для продвижения новой кожаной сумки Vivant — переосмысленной модели в стиле «боулер».

На фотосессии Гауфф позировала на корте с аксессуаром. На спортсменке были стильная красная рубашка-поло и юбка тёмно-синего цвета. Образ дополнял лёгкий макияж, а волосы Кори были собраны в аккуратный пучок.

«Лично я не люблю зачёсывать волосы слишком гладко, потому что это их повреждает. Я играю в теннис, поэтому бо́льшую часть времени ношу волосы в пучке. У меня волосы-кудри. Это просто вредно для них», — ранее говорила Гауфф.

Кори Гауфф участвует в фотосессии Фото: Miu Miu

Опубликованные ещё неделю назад фото на странице Гауфф изначально получали восторженные отзывы.

«Как всегда, такая стильная», — написала американская теннисистка Даниэль Коллинз в самом популярном комментарии с наибольшим количеством лайков.

Позицию Коллинз, которая не лезет за словом в карман и просто так не раздаёт комплименты, поддержали другие спортсменки и простые болельщики, а также официальный аккаунт WTA-тура.

Необъяснимым образом через какое-то время образовалась группа хейтеров, оставивших волну негативных комментариев, критикуя Гауфф за непривлекательный вид. Волосы Кори называли «неухоженными», наряд охарактеризовали безвкусным и сравнивали его со стилем эпохи движения за гражданские права в США, некоторые хейтеры переходили на довольно жёсткие личные оскорбления.

Резкая реакция на рекламную кампанию Гауфф дошла до самой спортсменки. Третья ракетка мира записала видео на восемь минут, в котором в деталях прокомментировала свой образ, а также подняла тему оскорблений в адрес девушек из-за их внешности.

«Я не буду извиняться за то, как выглядели мои волосы. Есть другие девушки с точно такими же волосами, как у меня, и я просто хочу, чтобы они видели и чувствовали себя уверенно. Мои волосы были достаточно хороши для того, чтобы такой модный бренд, как Miu Miu, предложил мне рекламировать одну из своих новинок. Так что, если мои волосы были достаточно хороши для этого, то и ваши будут достаточно хороши для всего, что вам нужно.

Честно говоря, два дня я чувствовала себя ужасно. Я всю жизнь боролась с проблемами внешности, просто будучи молодой чернокожей девушкой в ​​этом мире. Вы, конечно, сбили с ног диву, но дива поднялась, и я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Хочу обратиться ко всем молодым чернокожим девушкам с такими же кудрявыми волосами, как у меня. Делайте со своими волосами всё, что хотите, потому что в конечном итоге люди, которые критикуют вашу внешность, испытывают глубокую неуверенность в себе. Они чувствуют необходимость унизить кого-то другого, чтобы почувствовать себя лучше», — сказала Гауфф.

Кори Гауфф не собирается извиняться за свой образ на фотосессии Фото: Miu Miu

Теннисистки часто подвергаются травле. В основном это происходит после неудачных матчей – тогда их активно атакуют ставочники-неудачники. Иногда спортсменки страдают из-за своей привлекательной внешности, как относительно недавно было с Евой Лис, Кэти Бултер, Эммой Радукану и другими. Американка с русскими корнями Аманда Анисимова же сталкивалась с хейтом из-за лишнего веса.

Зачастую теннисистки не обращают внимания на интернет-троллей, но Кори Гауфф решила не оставаться в стороне и довольно резко им ответила. Такая позиция вызывает уважение.

Гауфф точно не заслуживала осуждения за эту фотосессию. Критики в меньшинстве по сравнению с теми, кто поддержал теннисистку, однако их голоса звучат очень громко. Создалась скандальная ситуация, в которую Кори вмешалась. Это был правильный поступок, который хотя бы частично заставит замолчать хейтеров.