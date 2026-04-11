Мирра в одной половине с Рыбакиной, Рублёв — в четверти с Алькарасом: обзор сеток недели

На следующей неделе в профессиональном теннисе пройдут сразу три «пятисотника»: два мужских (Барселона и Мюнхен) и один женский (Штутгарт). Наибольший интерес представляют турнир ATP-500 в Барселоне и престижные соревнования WTA-500 в Штутгарте. В Испании выступят, в частности, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Карлос Алькарас, а в Германии — сразу несколько россиянок во главе с первой ракеткой страны Миррой Андреевой, а также вся первая четвёрка мирового рейтинга, за исключением Арины Соболенко. В субботу, 11 апреля, состоялись жеребьёвки этих турниров, и участники узнали, с кем им предстоит играть и на кого можно выйти в поздних стадиях.

Турнир в Барселоне проводится с 1953 года. За всё это время лишь один российский теннисист смог завоевать здесь титул. В 2000 году лучшим стал Марат Сафин. Три года спустя Сафин потерпел поражение в финале, а в 2019-м в шаге от трофея остановился Даниил Медведев. Самым титулованным чемпионом Барселоны является Рафаэль Надаль, на счету которого целых 12 трофеев, а действующий победитель соревнований — Хольгер Руне, год назад обыгравший в финале Карлоса Алькараса. Датчанин пока восстанавливается после травмы и потому не защищает титул.

Алькарас в этот раз получил первый номер посева, а Карен Хачанов и Андрей Рублёв — четвёртый и пятый соответственно. Это значит, что потенциальным соперником Хачанова в 1/4 финала мог стать кто-то из теннисистов, имевших номера с пятого по восьмой, а вот Рублёв шёл в четверть к кому-то из топ-4. И Андрею достался Алькарас! А Хачанову повезло чуть больше: он оказался в другой половине, там, где Лоренцо Музетти (2) — это потенциальный соперник Карена по полуфиналу. Вот как сформировались возможные пары 1/4 финала (сетка рассчитана на 32 теннисиста):

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 5);

Алекс де Минор (Австралия, 3) — Джек Дрейпер (Великобритания, 8);

Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Карен Хачанов (Россия, 4);

Валантен Вашеро (Монако, 6) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).

Хачанов начнёт турнир матчем с аргентинцем Камило Уго Карабельи. Во втором круге Карен (если пройдёт первый круг) сыграет с победителем испанского дерби Хауме Мунар — Рафаэль Ходар, а в четвертьфинале его могут ждать Кэмерон Норри (7)/Райлли Опелка/Стэн Вавринка. В полуфинале россиянин идёт на Лоренцо Музетти (2)/Валантена Вашеро (6), а в финале — на Карлоса Алькараса (1).

Рублёв на старте тоже сразится с аргентинцем — в соперники Андрею достался Мариано Навоне. В случае победы следующим соперником россиянина станет либо Лоренцо Сонего, либо квалифаер, а в четвертьфинале он может сыграть с Карлосом Алькарасом (1).

Отметим, что интересный жребий достался Алексу де Минору, третьему сеяному. В первых двух кругах он может сразиться только с квалифаерами.

А женский «пятисотник» в Штутгарте, который до 2006 года проходил в Фильдерштадте, является одним из самых интересных турниров соответствующей категории — по той причине, что сюда, как правило, приезжают почти все сильнейшие теннисистки. Чемпионка, помимо призовых, получает ещё и автомобиль от спонсора.

Первой россиянкой, завоевавшей титул в Штутгарте, стала Надежда Петрова, чемпионка 2006 года. Впоследствии из наших здесь побеждали Светлана Кузнецова и Мария Шарапова (трижды подряд!). Больше всего титулов (6) на счету Мартины Навратиловой; все они были завоёваны ещё в Фильдерштадте. А действующей чемпионкой является Елена Остапенко, которая в финале-2025 победила Арину Соболенко. С 2021 по 2025 год Соболенко четыре раза играла в финалах Штутгарта — и не одержала в них ни одной победы.

Ввиду снятия Соболенко первый номер посева получила вторая ракетка мира Елена Рыбакина. Сетка рассчитана на 28 участниц — первые четыре сеяных пропускают стартовый круг. В первую восьмёрку посева вошли две россиянки — Мирра Андреева (6) и Екатерина Александрова (8). По итогам жеребьёвки каждая из них шла в четверть к кому-то из топ-4. Андреевой досталась Ига Швёнтек (3), а Александровой — Элина Свитолина (4). При этом Мирра попала в ту же половину, что и Рыбакина.

Вот как могут выглядеть четвертьфиналы в Штутгарте:

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 5);

Ига Швёнтек (Польша, 3) — Мирра Андреева (Россия, 6);

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Элина Свитолина (Украина, 4);

Каролина Мухова (Чехия, 7) — Кори Гауфф (США, 2).

Андреева начнёт турнир матчем с действующей чемпионкой Штутгарта Еленой Остапенко — победительница «Ролан Гаррос» 2017 года ввиду низкого рейтинга не попала в посев. Если Мирра пройдёт Остапенко, то во втором круге встретится либо с Номой Ноа-Акугуэ, либо с квалифаером. В четвертьфинале возможен матч с Игой Швёнтек (3), в полуфинале — с Еленой Рыбакиной (1), в финале — с Кори Гауфф (2)/Элиной Свитолиной (4)/Екатериной Александровой (6).

Александрова в первом круге сыграет с квалифаером, во втором может выйти на Линду Носкову, а в четвертьфинале — на Элину Свитолину (4). Диана Шнайдер начнёт турнир встречей с Тамарой Корпач, а в случае победы выйдет на Елену Рыбакину (1). Та теннисистка, которая выйдет из этого узла сетки в 1/4 финала, может встретиться там с Жасмин Паолини (5). А Людмила Самсонова в случае победы в первом круге над Антонией Ружич выйдет на Кори Гауфф (2).

Кроме того, через квалификацию на турнир ещё может пробиться Вера Звонарёва, которая уже выиграла первый круг отбора, победив Викторию Хименес-Касинцеву (6:3, 6:3). 41-летняя Звонарёва теперь в одном матче от попадания в основную сетку.

Турниры в Барселоне и Штутгарте пройдут с 13 по 19 апреля.