Мирра вышла в шестой финал в карьере! В случае титула в Линце она поднимется в рейтинге

Сетка на соревновании категории WTA-500 в Линце сократилась до четырёх человек, а это значит, что пришло время полуфинальных поединков. В субботу, 11 апреля, за место в решающем противостоянии первая ракетка России Мирра Андреева боролась с Еленой-Габриэлой Русе. Но обо всём по порядку.

Лидер посева на австрийском «пятисотнике» пробилась в полуфинал после трудовой победы над румынкой Сораной Кырстей. Андреева почти два с половиной часа (2 часа 19 минут) сражалась с 29-й ракеткой мира и всё-таки одолела соперницу — 7:6, 4:6, 6:2. Благодаря этому россиянка уже второй раз в текущем сезоне попала в четвёрку сильнейших на одном из соревнований.

В интервью на корте россиянка поделилась мыслями о ходе поединка с Сораной, подчеркнув, как тяжело ей пришлось. «Я много раз тренировалась с ней [Кырстей], но мы никогда не сражались официально. Она потрясающая теннисистка с агрессивным стилем игры. Во втором сете в какой-то момент я подумала: «Когда ты остановишься?». Она очень классно начала матч, сделала три виннера на моей подаче, потом – на своей.

Я такая: «А я что-то буду делать? Мне-то как действовать?». Я пыталась включить свои ноги и поговорить с собой: «Где я могу прибавить? Что я делаю не так? Почему у неё так много виннеров?» Старалась сохранять спокойствие в третьем сете, так что очень довольна тем, как играла в решающей партии», — заявила спортсменка.

Андреева также рассказала о забавной реакции своего тренера Кончиты Мартинес, которая взяла недельный отпуск и пропустила Линц, на её игру в матче с Кырстей. «Я связалась с Кончитой по телефону, и она сказала, что чуть не отрубилась во время второго сета! В конце она похвалила меня за то, что я очень хорошо себя держала. Знаю, что если она так говорит, то так и есть. Привыкла слушать её и верить. То есть, если она говорит, что я была собранна, значит, это правда, — отметила теннисистка.

Под конец россиянка поговорила о своём дебюте в Линце и эмоциях от выхода в полуфинал на этом соревновании. «Каждая неделя, каждая победа, которую я добываю, для меня особенны. Это моё дебютное выступление в Линце. У турнира 35-я годовщина, очень хорошее число. Счастлива, что могу продвинуться дальше по сетке. Попробую ещё побороться и постараюсь пройти в финал. Соперница у меня непростая, но мы посмотрим, кто окажется сильнее», — сообщила Андреева.

Помешать Мирре добраться до финала австрийского «пятисотника» намерена была 28-летняя Елена-Габриэла Русе. В данный момент румынка располагается на 87-й позиции в мировой классификации, при этом в мае 2022-го она находилась на 51-м месте. За всю карьеру Елена-Габриэла завоевала всего лишь один трофей на уровне тура — в Гамбурге-2021.

Перед стартом сражения Русе и Андреевой в Линце преимущество по личным встречам было у россиянки — 1-0. Эту единственную победу над Еленой-Габриэлой Русе Мирра праздновала не так уж и давно — в третьем круге Australian Open — 2026 (6:3, 6:4). Отметим, что перед данным поединком в этом году наша теннисистка выиграла три матча у представительниц Румынии и не потерпела ни одного поражения от них.

На старте поединка спортсменки обменялись брейками. Причём первой добиться преимущества смогла Мирра, а вот удержать его не удалось — 2:1. Более того, в пятом гейме Андреева снова засуетилась, стала допускать одну ошибку за другой и отдала подачу Русе — 2:3. В следующий раз россиянке тоже пришлось не просто, но всё же она отбила брейк-пойнт и прервала серию из проигранных геймов — 3:4. После этого наша теннисистка вышла на приём в боевом настроении, оказала давление на Елену-Габриэлу и под ноль взяла её подачу — 4:4. Через какое-то время румынка попросила врача выйти на корт, чтобы перебинтовать бедро. Пауза продлилась недолго, после чего Мирра на приёме сумела поставить победную точку в партии — 6:4.

Теннисистки допустили одинаковое количество невынужденных ошибок в первом сете — 11, а вот по виннерам вперёд вырвалась Андреева — девять против семи. По проценту попадания первой подачи Мирра тоже обошла Елену-Габриэлу: 59% у россиянки и 52% – у румынки.

Упорная борьба развернулась на старте второго сета. Мирра заработала четыре брейк-пойнта, но реализовать свои шансы так и не смогла — 1:1. Однако Андреева после этого начала брать подачи Русе одну за другой. Елена-Габриэла сопротивлялась, и всё же наша теннисиста оказалась точнее и упорнее — 6:4, 6:1 за 1 час 27 минут.

Таким образом, россиянка вышла в шестой финал в карьере, третий на турнире категории WTA-500 и второй – в этом сезоне. За титул в Линце Мирра поборется с Анастасией Потаповой или Донной Векич, а в случае победы нашей спортсменки в решающем матче она поднимется в рейтинге на девятое место.

