Синнер и Алькарас впервые в сезоне сразятся за трофей! И решат судьбу №1 рейтинга

Первый грунтовый турнир серии ATP-1000 в сезоне уже в шаге от развязки! В субботу, 11 апреля, топ-теннисисты сразились за путёвку в финал «Мастерса» в Монте-Карло.

В первом полуфинале сошлись вторая и третья ракетки мира – Янник Синнер и Александр Зверев. Парни друг с другом знакомы хорошо, встретились они на про-уровне в 13-й раз. Итальянец уверенно лидировал в их противостоянии со счётом 8-4. А немец добирался до победы последний раз аж три года назад на US Open.

Синнер в этом сезоне почти непобедим: с начала «Солнечного дубля» (Индиан-Уэллс + Майами) он не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд. Кроме того, по ходу этой серии Янник упустил всего один сет – в поединке с Томашем Махачем на этой неделе в Монако! Всего в 2026 году итальянец одержал 19 побед и потерпел два поражения, а у немца это соотношение – 15/5.

Зверев в этом поединке пытался завершить неудачную серию из четырёх проигранных полуфиналов на «Мастерсах» и ТБШ, которая началась с Парижа-2025 и продолжилась на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами-2026… А в последний раз в решающую стадию турнира категории ATP-1000 Александр выходил в победном для себя Париже-2024.

С самого начала матча в действиях Зверева ощущалась некоторая безысходность. В первом гейме на своей подаче Александр вёл 40:15, после чего проиграл четыре очка подряд и позволил Синнеру быстро оформить два брейка друг за другом. За стартовый сет немец взял всего 14 розыгрышей, а подачу при счёте 1:5 по геймам и вовсе отдал под ноль. Как итог: Янник взял партию за 35 минут.

Второй сет оказался не таким безнадёжным для Зверева, как первый, хоть Александр в сумме на приёме и взял всего два очка. Синнеру потребовалось чуть больше времени — 48 минут — чтобы закрыть партию. В итоге Янник переиграл Александра с итоговым счётом 6:1, 6:4.

Синнер одержал над Зверевым восьмую победу подряд, а всего – девятую при четырёх поражениях и вышел в 12-й финал на «Мастерсах» в карьере. А ещё Янник стал первым игроком с 2015 года, который смог выйти в решающую стадию на трёх первых «тысячниках» в сезоне. В прошлый раз такое удавалось Новаку Джоковичу 11 лет назад.

От исхода следующего полуфинала зависел не только состав решающего матча, но и судьба первой строчки рейтинга ATP. Расклад был такой: если Алькарас проиграл бы Вашеро, то Синнер гарантировал бы себе звание лидера мужского тенниса по итогам турнира. Если Карлос одолел бы Валантена, то всё должно было бы выясниться в решающем матче.

Карлос Алькарас (№1) и Валантен Вашеро (№23) сошлись во втором полуфинале. Карлос на этой неделе в Монте-Карло защищал трофей, а Валантен писал ещё одну волшебную историю на домашнем турнире. У монегаска, ровно год назад стоявшего на 256-й строчке рейтинга, уже три победы над топ-10: Лоренцо Музетти и Алекс де Минор на этой неделе, а также Новак Джокович – на победном «Мастерсе» в Шанхае.

Перед полуфиналом Карлос поделился мнением об игре Валантена – первого представителя Монако в Открытой эре, добравшегося до полуфинала местного «Мастерса».

«Его игра впечатляет, домашний турнир даёт ему большую мотивацию. Мы тренировались всего один раз, он сложный соперник», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Валантен Вашеро на турнире в Монте-Карло Фото: Julian Finney/Getty Images

Карлос звание первой ракетки мира в этом полуфинале оправдал полностью. Первый брейк испанец сделал ещё в третьем гейме и пронёс его через весь сет. После этого и намёка не было на обратный брейк Валантена, всё дело в феноменальной подаче Алькараса: 75% попадания первой, 89% реализации розыгрышей на ней, 83% – на второй.

На старте сета №2 Вашеро заиграл активнее, чаще шёл вперёд и вынуждал Алькараса ошибаться. И хотя испанец повёл с брейком — 2:1, монегаск тут же добился обратного брейка — 2:2. Ну а в самый тонкий момент, при 4:4 по геймам, позволил Карлосу брейкануть ещё раз.

Испанец такими шансами пользуется всегда, поэтому тут же он закрыл встречу в свою пользу — 6:4, 6:4. Для Карлоса это 17-я победа подряд на грунте, 35-й финал в карьере и шанс оставить за собой первую строчку рейтинга!

После своего полуфинала Синнер поделился ожиданиями от предстоящего финала с Алькарасом.

«Предполагая, что он [Карлос] выиграет, я с нетерпением жду этого. Это те встречи, для которых я тренируюсь. То, ради чего встаю по утрам. Отлично будет сыграть хотя бы один матч с ним перед «Ролан Гаррос». Это точно будет большим испытанием для меня. В то же время мне нечего терять. Выход в финал здесь значит для меня очень многое. Постараюсь выложиться на максимум завтра в последний день. Сейчас самое важное — отдохнуть. Завтра будет тяжёлый день», — сказал Синнер в интервью на корте.

Мужской финал в Монте-Карло пройдёт в воскресенье, 12 апреля. Это день, когда Синнер и Алькарас впервые в сезоне сразятся в решающем матче, а ещё они определят, кто с понедельника будет лидером рейтинга ATP. Следим за развязкой вместе на «Чемпионате».