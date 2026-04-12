Легендарный советский космонавт Юрий Гагарин страстно обожал теннис — он даже выходил на корт за четыре дня до полёта в космос

Гагарин страстно обожал теннис. Он рубился на корте даже за четыре дня до полёта в космос
Михаил Георгиев
Юрий Гагарин страстно обожал теннис
Юрий Алексеевич считал, что игра с ракеткой развивает все необходимые человеку физические навыки и сообразительность.

Ровно 65 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Легендарный советский космонавт всегда поддерживал хорошую форму, чтобы выполнять свою работу.

Одним из главных пристрастий Гагарина являлся теннис. Он считал, что занятие этим видом спорта укрепляет физический и моральный дух человека. В юбилейную годовщину Дня космонавтики вспоминаем, как Гагарин увлекался игрой на корте.

Как спорт помог Гагарину стать первым в космосе
Как спорт помог Гагарину стать первым в космосе

Юрий Гагарин также был известен своей любовью к хоккею, потому что это командный спорт. Он считал, что таким образом развивается дух кооперации – очень важный элемент для успешной работы в сложных условиях космических полётов. Но именно теннис позволял оттачивать нужные физические данные, без которых любая командная работа космонавтов не приведёт к результату.

Игра с ракетками на корте стала неотъемлемой частью жизни всех товарищей Гагарина по космическому отряду. Он небезосновательно считал, что теннис развивает координацию, быстроту мышления, глазомер, сообразительность и выносливость.

Юрий Гагарин обожал спорт, но особенно теннис

Юрий Гагарин обожал спорт, но особенно теннис

Фото: РИА Новости

Гагарин стал инициатором создания первого в мире Теннисного клуба космонавтов в Звёздном городке, поскольку с инфраструктурой для этого вида спорта в те времена были проблемы. Сейчас клуб, который существует уже более полувека, носит название «Теннисный клуб Космонавтов «Звёздный» имени Юрия Алексеевича Гагарина». В спортивном комплексе Центра подготовки космонавтов хранятся теннисная ракетка, мячи и спортивная обувь космонавта.

«Теннис — отличная игра, требующая физической выносливости, как в футболе, хорошего глазомера, сообразительности и ума, как в шахматах. Но, к сожалению, везде, где мне приходилось учиться и служить, теннисных кортов не было. А жаль! Для военного лётчика теннис очень полезен, а то, что хорошо для лётчиков, хорошо и для всех», — писал Гагарин в книге «Дорога в космос».

Известно, что за четыре дня до полёта в космос Гагарин играл в теннис вместе с экипажем космического корабля «Восход-1» в составе Константина Феоктистова, Владимира Комарова и Бориса Егорова. До такой степени Юрий Алексеевич ценил этот вид спорта.

В Звёздном городке у Юрия Гагарина даже был постоянный спарринг-партнёр – ещё один легендарный советский космонавт Герман Титов. Часто они с товарищами играли и в бадминтон, рассматривая его как более доступную альтернативу теннису. Проводили турниры имени Юрия Алексеевича по этим видам среди молодых космонавтов. В итоге Министерству лёгкой промышленности СССР даже пришлось значительно увеличивать объёмы производимого инвентаря для игры на корте.

Герман Титов вручает награды победителям турнира по бадминтону имени Юрия Гагарина

Герман Титов вручает награды победителям турнира по бадминтону имени Юрия Гагарина

Фото: РИА Новости

Гагарин погиб 27 марта 1968 года в результате катастрофы во время учебного полёта. Юрий Алексеевич совсем немного не дожил до успехов советского тенниса на мировом уровне. Александр Метревели и Ольга Морозова через несколько месяцев играли в финале Уимблдона-1968 в миксте, уступив австралийцам Кену Флэтчеру и Маргарет Корт.

Вскоре были успехи на турнирах «Большого шлема» и в одиночном разряде. Метревели дошёл до финала Уимблдона-1973. Морозова играла в решающих матчах «Ролан Гаррос» и Уимблдона в сезоне-1974. Можно не сомневаться, что Гагарин очень гордился бы этими успехами соотечественников, если бы трагедия не оборвала его жизнь.

В каком-то смысле связь Гагарина с теннисом прошла через поколения. Первым тренером самой успешной российской теннисистки Марии Шараповой был человек, научивший приёмам на корте легендарного советского космонавта. Именно Юрий Юдкин, ранее занимавшийся с Гагариным, стал своего рода «крёстным отцом» Шараповой, разглядев в четырёхлетней девочке огромнейший талант.

«В четыре года она была ребёнком, здорово развитым умственно. Она впитывала всё, что я ей говорил и показывал. Ей было очень легко работать. Она всё схватывала на лету, осваивала те удары, которые до сих пор не всем понятны. В семь лет уже умела выполнять кручёную подачу. Я тренировал Машу с четырёх до семи лет, когда она уехала в США. К семи годам она уже была маленьким мастером», — рассказывал Юдкин в интервью «Комсомольской правде».

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: РИА Новости

Юрий Юдкин ушёл из жизни в 2009 году в возрасте 73 лет. Даже в преклонном возрасте он продолжал общаться с Шараповой, которая после успехов в статусе чемпионки «Шлемов» присылала ему различную спортивную атрибутику и почти каждый год приезжала гостить в Сочи для тренировок.

Что касается Гагарина, то Юдкин учил его игре в теннис уже после знаменитого полёта вокруг Земли. Юрий Алексеевич приехал восстанавливаться в Сочи в санаторий имени Фабрициуса. Корты и бассейн разделяла узкая дорожка. Гагарин не мог удержаться от того, чтобы не поиграть в теннис с местными ребятами. Юдкин работал там тренером, поэтому космонавт попросил у него помощи.

«Гагарина восхитил теннис. Он заметил тогда: «Надо же, какая гармоничная игра. Развивает и ноги, и руки, и голову». И с того момента каждый день Юрий Алексеевич стал приходить ко мне. Правда, через три дня ко мне пожаловал, видимо, руководитель их делегации и заявил: «Вы своими занятиями нарушаете весь протокол». Видимо, день у нашего первого космонавта был расписан по минутам. А ещё через три дня он подошёл и извинился: «Вы знаете, мы внесли в протокол ваши занятия». Тогда Юрий Алексеевич пообещал мне, что построит в Звёздном городке теннисные корты. Он своё слово сдержал», — вспоминал Юдкин.

Вклад Гагарина в развитие тенниса в СССР очень значимый и выдержал испытание временем. Не случайно сейчас ряд турниров в России носят его имя, а Теннисный клуб имени Юрия Алексеевича по сей день действует в Звёздном городке.

