Гагарин страстно обожал теннис. Он рубился на корте даже за четыре дня до полёта в космос

Ровно 65 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Легендарный советский космонавт всегда поддерживал хорошую форму, чтобы выполнять свою работу.

Одним из главных пристрастий Гагарина являлся теннис. Он считал, что занятие этим видом спорта укрепляет физический и моральный дух человека. В юбилейную годовщину Дня космонавтики вспоминаем, как Гагарин увлекался игрой на корте.

Юрий Гагарин также был известен своей любовью к хоккею, потому что это командный спорт. Он считал, что таким образом развивается дух кооперации – очень важный элемент для успешной работы в сложных условиях космических полётов. Но именно теннис позволял оттачивать нужные физические данные, без которых любая командная работа космонавтов не приведёт к результату.

Игра с ракетками на корте стала неотъемлемой частью жизни всех товарищей Гагарина по космическому отряду. Он небезосновательно считал, что теннис развивает координацию, быстроту мышления, глазомер, сообразительность и выносливость.

Юрий Гагарин обожал спорт, но особенно теннис Фото: РИА Новости

Гагарин стал инициатором создания первого в мире Теннисного клуба космонавтов в Звёздном городке, поскольку с инфраструктурой для этого вида спорта в те времена были проблемы. Сейчас клуб, который существует уже более полувека, носит название «Теннисный клуб Космонавтов «Звёздный» имени Юрия Алексеевича Гагарина». В спортивном комплексе Центра подготовки космонавтов хранятся теннисная ракетка, мячи и спортивная обувь космонавта.

«Теннис — отличная игра, требующая физической выносливости, как в футболе, хорошего глазомера, сообразительности и ума, как в шахматах. Но, к сожалению, везде, где мне приходилось учиться и служить, теннисных кортов не было. А жаль! Для военного лётчика теннис очень полезен, а то, что хорошо для лётчиков, хорошо и для всех», — писал Гагарин в книге «Дорога в космос».

Известно, что за четыре дня до полёта в космос Гагарин играл в теннис вместе с экипажем космического корабля «Восход-1» в составе Константина Феоктистова, Владимира Комарова и Бориса Егорова. До такой степени Юрий Алексеевич ценил этот вид спорта.

В Звёздном городке у Юрия Гагарина даже был постоянный спарринг-партнёр – ещё один легендарный советский космонавт Герман Титов. Часто они с товарищами играли и в бадминтон, рассматривая его как более доступную альтернативу теннису. Проводили турниры имени Юрия Алексеевича по этим видам среди молодых космонавтов. В итоге Министерству лёгкой промышленности СССР даже пришлось значительно увеличивать объёмы производимого инвентаря для игры на корте.

Герман Титов вручает награды победителям турнира по бадминтону имени Юрия Гагарина Фото: РИА Новости

Гагарин погиб 27 марта 1968 года в результате катастрофы во время учебного полёта. Юрий Алексеевич совсем немного не дожил до успехов советского тенниса на мировом уровне. Александр Метревели и Ольга Морозова через несколько месяцев играли в финале Уимблдона-1968 в миксте, уступив австралийцам Кену Флэтчеру и Маргарет Корт.

Вскоре были успехи на турнирах «Большого шлема» и в одиночном разряде. Метревели дошёл до финала Уимблдона-1973. Морозова играла в решающих матчах «Ролан Гаррос» и Уимблдона в сезоне-1974. Можно не сомневаться, что Гагарин очень гордился бы этими успехами соотечественников, если бы трагедия не оборвала его жизнь.

В каком-то смысле связь Гагарина с теннисом прошла через поколения. Первым тренером самой успешной российской теннисистки Марии Шараповой был человек, научивший приёмам на корте легендарного советского космонавта. Именно Юрий Юдкин, ранее занимавшийся с Гагариным, стал своего рода «крёстным отцом» Шараповой, разглядев в четырёхлетней девочке огромнейший талант.

«В четыре года она была ребёнком, здорово развитым умственно. Она впитывала всё, что я ей говорил и показывал. Ей было очень легко работать. Она всё схватывала на лету, осваивала те удары, которые до сих пор не всем понятны. В семь лет уже умела выполнять кручёную подачу. Я тренировал Машу с четырёх до семи лет, когда она уехала в США. К семи годам она уже была маленьким мастером», — рассказывал Юдкин в интервью «Комсомольской правде».

Мария Шарапова Фото: РИА Новости

Юрий Юдкин ушёл из жизни в 2009 году в возрасте 73 лет. Даже в преклонном возрасте он продолжал общаться с Шараповой, которая после успехов в статусе чемпионки «Шлемов» присылала ему различную спортивную атрибутику и почти каждый год приезжала гостить в Сочи для тренировок.

Что касается Гагарина, то Юдкин учил его игре в теннис уже после знаменитого полёта вокруг Земли. Юрий Алексеевич приехал восстанавливаться в Сочи в санаторий имени Фабрициуса. Корты и бассейн разделяла узкая дорожка. Гагарин не мог удержаться от того, чтобы не поиграть в теннис с местными ребятами. Юдкин работал там тренером, поэтому космонавт попросил у него помощи.

«Гагарина восхитил теннис. Он заметил тогда: «Надо же, какая гармоничная игра. Развивает и ноги, и руки, и голову». И с того момента каждый день Юрий Алексеевич стал приходить ко мне. Правда, через три дня ко мне пожаловал, видимо, руководитель их делегации и заявил: «Вы своими занятиями нарушаете весь протокол». Видимо, день у нашего первого космонавта был расписан по минутам. А ещё через три дня он подошёл и извинился: «Вы знаете, мы внесли в протокол ваши занятия». Тогда Юрий Алексеевич пообещал мне, что построит в Звёздном городке теннисные корты. Он своё слово сдержал», — вспоминал Юдкин.

Вклад Гагарина в развитие тенниса в СССР очень значимый и выдержал испытание временем. Не случайно сейчас ряд турниров в России носят его имя, а Теннисный клуб имени Юрия Алексеевича по сей день действует в Звёздном городке.