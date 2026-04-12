Онлайн-трансляция Монте-Карло и Линца-2026: Мирра Андреева, Янник Синнер, Алькарас, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Мирра бьётся в Линце за 5-й титул! Дальше суперматч Алькарас — Синнер в Монте-Карло. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Монте-Карло и Линца-2026
Лидеры рейтинга сражаются за титул и первое место в рейтинге. А россиянка в Австрии набрала обороты.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого, заключительного игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В воскресенье титул в крошечном княжестве Монако оспорят два сильнейших теннисиста современности — испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. На кону, кроме престижного титула, ещё и звание первой ракетки мира. Победитель получит всё. Одновременно в Линце первый номер посева Мирра Андреева сразится в своём шестом в карьере финале с Анастасией Потаповой, которая представляет теперь Австрию. В случае успеха россиянка поднимется на девятое место в рейтинге WTA.

ATP Masters 1000. Монте-Карло-2026. Сетка
WTA-500. Линц-2026. Сетка
Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Расписание воскресенья
В воскресенье на «Мастерсе» в Монте-Карло и на «пятисотнике» в Линце решающие матчи. Вот за какими поединками сегодня будем следить.

Топ-матчи воскресенья в теннисе: Мирра, Алькарас и Синнер.

WTA-500. Линц. Финал

15:00*. Мирра Андреева (1) — Анастасия Потапова

ATP Masters 1000. Монте-Карло. Финал

16:00. Карлос Алькарас (1) — Янник Синнер (2)

* московское время.
