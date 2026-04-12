Пятый титул Мирры! Андреева обыграла в финале Линца экс-россиянку и поднимется в рейтинге

В воскресенье, 12 апреля, на соревновании категории WTA-500 в Линце прошёл решающий поединок в одиночном разряде. За трофей сражались первая ракетка России Мирра Андреева и Анастасия Потапова, теперь представляющая Австрию. Но обо всём по порядку.

Путёвку в финал австрийского турнира Андреева получила благодаря матчу, выигранному у Елены-Габриэлы Русе. Мирра управилась всего за 1 час 27 минут, второй раз подряд закрыла румынку и вышла в следующий круг — 6:4, 6:1. Таким образом, россиянка добилась уже шестого участия в решающем поединке в карьере, третьего на соревновании ранга WTA-500 и второго – в текущем сезоне.

Несмотря на победу с уверенным счётом, наша теннисистка на пресс-конференции заявила, что бороться с соперницей ей было тяжеловато. «Матч сегодня был очень сложным. Очень рада, что выиграла. Я видела, что Габби, возможно, не в лучшей форме. Она вызвала физиотерапевта на корт, поэтому я надеюсь, что всё в порядке, травма несерьёзная и она сможет очень скоро вернуться к соревнованиям. Поединок был для меня тяжёлым, поэтому я просто рада, что мне удалось сегодня победить», — приводит слова спортсменки Ubitennis.

Андреева также подробно рассказала, как ей удалось выиграть сражение и пройти в решающий поединок в Линце. «Чувствовала, что временами она [Русе] была почти неудержимой, особенно когда вела 2:0 в первом сете. Мне казалось, что она играет очень уверенно. Я также допустила пару невынужденных ошибок, которые, вероятно, стали поворотным моментом для неё, чтобы войти в игру и попытаться выйти вперёд. Но в определённые моменты нужно просто смириться с тем, что она играет хорошо.

Она действовала действительно хорошо, и в тот момент я мало что могла сделать. Думаю, я также немного позволила ей играть так, потому что я больше жаловалась на то, что всё идёт не так, как я хочу, и сегодня на корте я была немного более негативно настроена по отношению к себе. Как только я это поняла, я попыталась изменить своё отношение, и, думаю, сегодня это сработало», — отметила серебряный призёр ОИ-2024 в паре.

Матч между Миррой и Еленой-Габриэлой получился действительно нервным для россиянки, настолько, что в какой-то момент она даже решила ударить себя! В беседе с журналистами Андреева объяснила, зачем сделала это. «Я стукнула себя один раз по лбу. Могу объяснить почему: это был длинный гейм на её подаче, у меня было много брейк-пойнтов, потом я промахнулась на ответе со второй подачи, которую, как мне казалось, явно должна была взять. Поэтому и случилась эта негативная реакция. Так что я стукнула себя разок. Слава богу, не слишком сильно, иначе был бы синяк на лбу. С таким ходить не очень красиво. В остальном думаю, что на этой неделе я очень хорошо справляюсь со своими эмоциями и горжусь собой и за это тоже. Буду стараться нести эту ментальность в каждую партию этого турнира и в будущем тоже», — сообщила теннисистка.

Под конец пресс-конференции 10-я ракетка мира высказалась по поводу своей возможной соперницы по финалу и отношения к месту, которое её оппонентка занимает в мировой классификации. На тот момент не было известно, кто будет бороться с Андреевой за трофей — Векич или Потапова, однако вскоре победу одержала Анастасия. «Я не думаю, что рейтинг соперницы имеет значение, потому что, например, Донна прошла квалификацию, но мне кажется, что её уровень игры намного выше, чем её текущий рейтинг. Думаю, это лишь вопрос времени, когда она поднимется обратно.

То же самое относится и к Потаповой, потому что она выиграла турнир в прошлом году (в 2025 году Потапова становилась победительницей турнира WTA-250 в Клуж-Напоке. – Прим. «Чемпионата») и просто не смогла защитить свои очки, поэтому и опустилась. Но их уровень высок, потому что обе дошли до полуфинала, одна из них выйдет в финал. Это показывает, что у них хорошая неделя и они сейчас играют хорошо. Для меня рейтинг не имеет значения, когда я встречаюсь с кем-либо», — цитирует Мирру издание Ubitennis.

Мирра Андреева Фото: Severin Aichbauer/Getty Images

В рейтинге WTA Потапова сейчас занимает 97-ю строчку, при этом ещё в январе этого года она находилась на 55-м месте. Лучший же результат теннисистки в мировой классификации — 21-я позиция, на которую она забралась в июне 2023-го. В коллекции у экс-россиянки три титула, включая Линц-2023, причём все эти трофеи Анастасия завоевала до перехода под флаг Австрии.

На австрийском «пятисотнике» спортсменка не отдала ни одного сета на пути к решающему сражению с Андреевой. В первом круге Потапова уверенно закрыла китаянку Чжан Шуай (6:4, 6:4), затем разгромила немку Тамару Корпач (6:4, 6:1), в четвертьфинале повесила «баранку» 18-летней Лилли Таггер (7:6, 6:0), после чего одержала победу над серебряным призёром ОИ-2024 Донной Векич (6:4, 6:2).

В беседе с журналистами Анастасия поделилась мыслями об условиях в Линце, а ещё поговорила о кубке, который достанется победительнице соревнования. «У меня всегда есть место для трофея. Найду его, не волнуйтесь. Но нет, я ещё не видела трофей, потому что стараюсь сконцентрироваться на каждом матче. Стараюсь сосредоточиться на себе, и если в конце концов этот трофей окажется у меня дома, то я буду самым счастливым человеком. Мне кажется, что здесь всё меня устраивает. Условия, корты, организация. Не знаю. Чувствую себя очень комфортно, играя здесь, и, кажется, это работает. Так что я буду продолжать возвращаться сюда», — приводит слова представительницы Австрии Ubitennis.

Кроме того, Потапова высказалась о предстоящем сражении с Андреевой, заявив, что в финале нельзя назвать фаворита. «Что я могу сказать о Мирре, так это то, что она уже давно входит в десятку лучших теннисисток мира. Она выиграла несколько турниров серии «Мастерс». Она невероятная теннисистка, и я знаю, что это будет непростой матч. Мы тренировались вместе на этой неделе. Мы много тренировались и в течение года. Думаю, знаю, как она играет, и она знает, как играю я. Если всё пойдёт хорошо, думаю, это будет интересный матч, и я с нетерпением жду его начала.

В финале нельзя назвать фаворита, потому что финал – это совершенно другой матч, не связанный с самим турниром, и, если вы выбираете победителя таким образом, из ниоткуда, вы легко можете ошибиться. Никогда не знаешь, что может произойти в финале. Все чувствуют себя хорошо, когда играют в финале. Очевидно, мы обе чувствуем себя комфортно. Мы уже провели много часов на корте. Мы уже решили некоторые проблемы на этом корте. Ей тоже приятно играть на этом корте, как и мне. А когда обе теннисистки встречаются в таких условиях, может произойти всё что угодно. Никогда не знаешь», — подчеркнула спортсменка.

Анастасия Потапова Фото: Severin Aichbauer/Getty Images

Мирра перед титульным матчем в Линце тоже оценила игру соперницы. «Потапова — очень агрессивная теннисистка. Хорошо двигается и, на мой взгляд, отлично направляет мяч. Мало ошибается. Так что с такими спортсменками играть, конечно, сложно. Теперь Кончита скажет мне, что делать на корте», — цитирует россиянку издание Ubitennis.

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина считала, что фаворитом в противостоянии Андреевой и Потаповой будет первая ракетка России. «Мирра Андреева сейчас очень хорошо играет на турнире. У неё впереди финал, и, как мне кажется, она должна выиграть этот титул. Для неё это сейчас очень важно: психологические победы на турнире, титул, положительные эмоции. Это первый турнир на грунте, поэтому важно понять, что делать на этом покрытии, как работать ногами, как обрабатывать мяч. В целом это только начало грунтового сезона, и оно уже вполне успешное. Пока я бы никуда не загадывала. Думаю, Мирра действует от матча к матчу, набирает форму и ищет свою игру», — приводит слова Весниной «Советский спорт».

Неудачно вошла в матч Мирра и с ходу позволила сопернице забрать её подачу — 0:1. В четвёртом гейме Андреева заработала шанс вернуть потерянное, однако реализовать эту возможность не смогла — 1:3. И тут же россиянка практически без борьбы отдала ещё одну свою подачу — 1:4. Потапова играла уверенно, дерзко, рискованно, но при этом достаточно точно, подача её тоже была хороша. Под конец партии Мирра позволила Анастасии сделать третий брейк — 1:6.

По проценту попадания первой подачи Потапова превзошла Андрееву — 75% против 69%. Мирра оказалась точнее по виннерам — 11, чем соперница — девять, но допустила больше невынужденных ошибок: 14 у россиянки и семь — у представительницы Австрии. Теннисистки наколотили по три эйса, однако наша спортсменка сделала одну двойную ошибку, чем не отметилась Анастасия.

На второй сет Андреева вышла с сильным желанием сотворить камбэк, но подловить Потапову на ошибках было непросто. В третьем гейме Анастасия впервые за матч дрогнула, благодаря чему Мирра под ноль взяла её подачу и вырвалась вперед — 2:1. Однако подтвердить брейк первая ракетка турнира не смогла — 2:2. Но и экс-россиянка не воспользовалась такой удачей, позволив нашей теннисистке со второго брейк-пойнта получить преимущество — 3:2. После этого довести сет до победы Андреевой не составило труда, больше теннисистки до брейк-пойнтов не добирались — 6:4.

Спортсменки сделали одинаковое количество виннеров за вторую партию — 10, а вот невынужденных ошибок Мирра допустила меньше — 12, чем Анастасия — 14. По проценту попадания первой подачи Андреева немного превзошла Потапову — 52% против 50%. Соотношение эйсов и двойных ошибок: 1/1 у россиянки и 0/1 — у представительницы Австрии.

Третий сет начался с того, что Мирра получила шанс взять подачу соперницы, однако Анастасия в самые важные моменты сыграла собранно и угрозу отвела. После счёта 2:2 теннисистки обменялись брейками — 3:3. Борьба была за каждый мяч, обе показывали разнообразные приёмы, гоняли друг друга по углам и эффектно выходили вперёд. В седьмом гейме Андреева вновь поймала Потапову на ошибках и со второго брейк-пойнта добилась успеха — 4:3. Россиянка смогла поставить на приёме победную точку в поединке, реализовав второй матчбол — 1:6, 6:4, 6:3 за 1 час 57 минут.

Таким образом, Андреева завоевала пятый титул в карьере, второй на «пятисотнике» и второй — в этом сезоне после Аделаиды-2026. Мирра впервые стала чемпионкой Линца и выиграла красивый трофей, украшенный кристаллами. В рейтинге WTA россиянка поднимется на одно место и вернётся на девятую строчку.

Турнир в Линце проходит с 6 по 12 апреля.