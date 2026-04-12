Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Котов, Астахова, Золотарёва, Шубладзе, Лансере выиграли турниры Challenger и ITF: результаты, рейтинг, статистика, счёт

У Котова — третий трофей за два месяца! Павел взлетит в рейтинге ещё на 37 строчек
Арина Полуянова
Павел Котов
Комментарии
На этой неделе кубки взяли сразу восемь российских теннисистов.

Минувшая неделя вновь оказалась щедра на победы молодых российских теннисистов! Вместе изучаем, кому из наших спортсменов удалось добиться успеха в эти выходные на турнирах ITF и серии «челленджер».

Нетипично для нас начинаем обзор с парней! Главным мужским финалом этой недели стал матч Павла Котова (№299) и Харри Уэнделкена (№237) на «челленджере» в Унине (Китай). На этом турнире россиянин был посеян под восьмым номером, британец – под шестым. И, если учитывать близкое расположение парней в рейтинге, вполне ожидаемым стал трёхсетовый ход поединка. Первая партия осталась за Харри, а остальные две вместе с трофеем – за Павлом. Он одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и выиграл третий турнир в сезоне!

Котов весьма удачно возвращается в тур после травмы руки, которую получил в квалификации прошлогоднего Уимблдона. Этот сезон Павел начал на 480-й строчке рейтинга, а по итогам турнира в Унине обеспечил себе взлёт на 262-ю строчку (+37 позиций). Подробнее о том, как проходило восстановление россиянина, писали после его мартовской победы на «челленджере» в Шербуре.

«Тренер нужен только между турнирами». Российский теннисист Котов снова рвётся в элиту
«Тренер нужен только между турнирами». Российский теннисист Котов снова рвётся в элиту

В одиночном разряде у парней за трофей также поборолся Григорий Шебекин (№1020). 20-летний россиянин на турнире категории M25 в Шарм-эш-Шейхе сразился за первый взрослый трофей в карьере. В решающем матче он, увы, уступил 23-летнему чеху Даниэлю Синякову – младшему брату 10-кратной чемпионки парных «Больших шлемов» Катержины Синяковой – 0:6, 3:6.

В феврале этого года Шебекин, представляющий Мытищи, выиграл Кубок России в Альметьевске. Параллельно в женской одиночке трофей достался Александре Шубладзе – о ней мы тоже расскажем пару хороших новостей!

А пока – о мужском парном разряде. На том же турнире в Шарм-эш-Шейхе 24-летний россиянин Никита Янин в дуэте с 27-летним немцем Кедриком Станке добрался до финала, но, к сожалению, уступил четвёртым сеяным Данилу де Йонге/Яннику Опитцу – 5:7, 4:6. При этом в активе у уроженца Тольятти лишь два парных трофея – по одному в 2023 и 2024 годах.

Григорий Шебекин в Шарм-эш-Шейхе

Григорий Шебекин в Шарм-эш-Шейхе

Фото: из личного архива Григория Шебекина

Вернёмся к Александре Шубладзе – она в паре с соотечественницей Софьей Лансере выиграла турнир категории W35 в Аньнине (Китай) – второй совместный трофей в текущем сезоне! Девушки, посеянные под первым номером, в решающем поединке одолели Джихо Шин/Севиль Юлдашеву (7:6 (7:4), 6:1). Александра уже обеспечила себе в парном рейтинге пребывание в топ-300! А Софья продолжила свою серию из трёх финалов: сначала парный с Шубладзе (Мааньшань), затем одиночный (Луань), а теперь – вновь парный (Аньнин).

Параллельно на соревнованиях категории WTA-125 в Мадриде ещё за одним трофеем пошла 20-летняя Елена Приданкина! Молодая россиянка активно прорывается в топ женского про-тура и на этой неделе забрала турнир, будучи первой сеяной парой вместе с испанкой Ирен Бурильо Эскорихуэлой. В финале девушки за полтора часа переиграли Ирину Барэ/Дарью Семенистую – 4:6, 6:3, [10:3].

Так Приданкина взяла третий турнир в этом сезоне и второй – категории WTA-125. А ещё вернулась в топ-80 парного рейтинга, приближаясь к своей наивысшей строчке в карьере (№73). И ведь для дочки одного из видных российских теннисных тренеров это точно не предел.

«Скоро получу ракетки от Медведева». Россиянка из теннисной семьи рвётся в первую сотню
Эксклюзив
«Скоро получу ракетки от Медведева». Россиянка из теннисной семьи рвётся в первую сотню

Удачной эта неделя также оказалась для 18-летней Валерии Артемьевой и 19-летней Дарьи Харлановой. Девушки только-только осваиваются во взрослом туре, но уже забрали первый про-турнир в карьере! В финале соревнований категории W15 в Шарм-эш-Шейхе юные россиянки взяли верх над вторыми сеяными Катариной Кужмовой/Лаймой Владсон – 6:3, 6:1.

Девушки ведут страницы в социальных сетях, но не часто делятся подробностями своей теннисной жизни. Известно, например, что в это межсезонье Артемьева тренировалась в Братиславе. А Харланова регулярно участвует в Кубке России, и в Альметьевске в этом году Дарья заняла третье место в микст-турнире с 23-летним Алексеем Старченковым.

Дерепаско выиграл турнир с братом 10-кратной чемпионки ТБШ! У Тимофея — 1-й трофей в году
Дерепаско выиграл турнир с братом 10-кратной чемпионки ТБШ! У Тимофея — 1-й трофей в году

Не оставим без внимания и женскую одиночку. К тому же на одном из турниров состоялся исключительно российский финал! Шубладзе (№266), помимо пары, сразилась в Аньнине за кубок и в одиночном разряде. Только вот уступила старшей из сестёр Золотарёвых – Анастасии (6:2, 2:6, 6:7 (5:7)). Девушки боролись больше трёх часов!

24-летняя Золотарёва (№272) завоевала 17-й трофей в карьере и второй — в текущем сезоне. А ещё, похоже, мы определились с любимым покрытием уроженки Сочи — грунт! На глине Анастасия выиграла 16-й турнир. И лишь один из них был взят на харде.

Завершился игровой день финалом с участием Дарьи Астаховой (№336) на соревнованиях категории W50 в Бужумбуре (Бурунди). 24-летней россиянке предстояло на втором турнире подряд побороться за трофей. В начале марта Дарья дошла до решающей стадии в Ираклионе (W35) — где, кстати, побеждала аж четырежды — но после первого сета снялась из-за травмы.

После этого Астахова месяц не выступала и восстанавливалась, после чего приехала в Бурунди и сразу взяла трофей! В финале россиянка переиграла 352-ю ракетку мира из Франции Марго Рувруа (6:4, 6:4). Для Дарьи это восьмой кубок в карьере и возможность взлететь в рейтинге сразу на 43 позиции! Со следующей недели спортсменка займёт 293-ю строчку.

А мы продолжаем следить за успехами российских теннисистов на всех уровнях! Присоединяйтесь к нам на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android