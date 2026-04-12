У Котова — третий трофей за два месяца! Павел взлетит в рейтинге ещё на 37 строчек

Минувшая неделя вновь оказалась щедра на победы молодых российских теннисистов! Вместе изучаем, кому из наших спортсменов удалось добиться успеха в эти выходные на турнирах ITF и серии «челленджер».

Нетипично для нас начинаем обзор с парней! Главным мужским финалом этой недели стал матч Павла Котова (№299) и Харри Уэнделкена (№237) на «челленджере» в Унине (Китай). На этом турнире россиянин был посеян под восьмым номером, британец – под шестым. И, если учитывать близкое расположение парней в рейтинге, вполне ожидаемым стал трёхсетовый ход поединка. Первая партия осталась за Харри, а остальные две вместе с трофеем – за Павлом. Он одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и выиграл третий турнир в сезоне!

Котов весьма удачно возвращается в тур после травмы руки, которую получил в квалификации прошлогоднего Уимблдона. Этот сезон Павел начал на 480-й строчке рейтинга, а по итогам турнира в Унине обеспечил себе взлёт на 262-ю строчку (+37 позиций). Подробнее о том, как проходило восстановление россиянина, писали после его мартовской победы на «челленджере» в Шербуре.

В одиночном разряде у парней за трофей также поборолся Григорий Шебекин (№1020). 20-летний россиянин на турнире категории M25 в Шарм-эш-Шейхе сразился за первый взрослый трофей в карьере. В решающем матче он, увы, уступил 23-летнему чеху Даниэлю Синякову – младшему брату 10-кратной чемпионки парных «Больших шлемов» Катержины Синяковой – 0:6, 3:6.

В феврале этого года Шебекин, представляющий Мытищи, выиграл Кубок России в Альметьевске. Параллельно в женской одиночке трофей достался Александре Шубладзе – о ней мы тоже расскажем пару хороших новостей!

А пока – о мужском парном разряде. На том же турнире в Шарм-эш-Шейхе 24-летний россиянин Никита Янин в дуэте с 27-летним немцем Кедриком Станке добрался до финала, но, к сожалению, уступил четвёртым сеяным Данилу де Йонге/Яннику Опитцу – 5:7, 4:6. При этом в активе у уроженца Тольятти лишь два парных трофея – по одному в 2023 и 2024 годах.

Григорий Шебекин в Шарм-эш-Шейхе

Вернёмся к Александре Шубладзе – она в паре с соотечественницей Софьей Лансере выиграла турнир категории W35 в Аньнине (Китай) – второй совместный трофей в текущем сезоне! Девушки, посеянные под первым номером, в решающем поединке одолели Джихо Шин/Севиль Юлдашеву (7:6 (7:4), 6:1). Александра уже обеспечила себе в парном рейтинге пребывание в топ-300! А Софья продолжила свою серию из трёх финалов: сначала парный с Шубладзе (Мааньшань), затем одиночный (Луань), а теперь – вновь парный (Аньнин).

Параллельно на соревнованиях категории WTA-125 в Мадриде ещё за одним трофеем пошла 20-летняя Елена Приданкина! Молодая россиянка активно прорывается в топ женского про-тура и на этой неделе забрала турнир, будучи первой сеяной парой вместе с испанкой Ирен Бурильо Эскорихуэлой. В финале девушки за полтора часа переиграли Ирину Барэ/Дарью Семенистую – 4:6, 6:3, [10:3].

Так Приданкина взяла третий турнир в этом сезоне и второй – категории WTA-125. А ещё вернулась в топ-80 парного рейтинга, приближаясь к своей наивысшей строчке в карьере (№73). И ведь для дочки одного из видных российских теннисных тренеров это точно не предел.

Удачной эта неделя также оказалась для 18-летней Валерии Артемьевой и 19-летней Дарьи Харлановой. Девушки только-только осваиваются во взрослом туре, но уже забрали первый про-турнир в карьере! В финале соревнований категории W15 в Шарм-эш-Шейхе юные россиянки взяли верх над вторыми сеяными Катариной Кужмовой/Лаймой Владсон – 6:3, 6:1.

Девушки ведут страницы в социальных сетях, но не часто делятся подробностями своей теннисной жизни. Известно, например, что в это межсезонье Артемьева тренировалась в Братиславе. А Харланова регулярно участвует в Кубке России, и в Альметьевске в этом году Дарья заняла третье место в микст-турнире с 23-летним Алексеем Старченковым.

Не оставим без внимания и женскую одиночку. К тому же на одном из турниров состоялся исключительно российский финал! Шубладзе (№266), помимо пары, сразилась в Аньнине за кубок и в одиночном разряде. Только вот уступила старшей из сестёр Золотарёвых – Анастасии (6:2, 2:6, 6:7 (5:7)). Девушки боролись больше трёх часов!

24-летняя Золотарёва (№272) завоевала 17-й трофей в карьере и второй — в текущем сезоне. А ещё, похоже, мы определились с любимым покрытием уроженки Сочи — грунт! На глине Анастасия выиграла 16-й турнир. И лишь один из них был взят на харде.

Завершился игровой день финалом с участием Дарьи Астаховой (№336) на соревнованиях категории W50 в Бужумбуре (Бурунди). 24-летней россиянке предстояло на втором турнире подряд побороться за трофей. В начале марта Дарья дошла до решающей стадии в Ираклионе (W35) — где, кстати, побеждала аж четырежды — но после первого сета снялась из-за травмы.

После этого Астахова месяц не выступала и восстанавливалась, после чего приехала в Бурунди и сразу взяла трофей! В финале россиянка переиграла 352-ю ракетку мира из Франции Марго Рувруа (6:4, 6:4). Для Дарьи это восьмой кубок в карьере и возможность взлететь в рейтинге сразу на 43 позиции! Со следующей недели спортсменка займёт 293-ю строчку.

