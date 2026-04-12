Синнер — новый чемпион Монте-Карло! Победил Алькараса и снова стал первой ракеткой мира

В воскресенье, 12 апреля, в Монте-Карло состоялся финальный матч первого грунтового «Мастерса» сезона. За титул сражались семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров Янник Синнер, первая и вторая ракетки мира соответственно. Алькарас и Синнер оспаривали не только трофей, но и лидерство в обновлённом рейтинге: кто выигрывает Монте-Карло — тот и оказывается на первой строчке в классификации от 13 апреля.

Алькарас и Синнер дошли до финала, проиграв по одному сету в предыдущих матчах. Причём для обоих камнем преткновения едва не стал третий круг, в котором испанец играл с Томасом Мартином Этчеверри, а итальянец — с Томашем Махачем. А вот в полуфинале Карлосу и Яннику хватило по две партии: первый расправился с любимцем местной публики Валантеном Вашеро (6:4, 6:4), а второй уверенно победил Александра Зверева (6:1, 6:4).

Шансы соперников считались примерно равными, несмотря на то что по статистике огромное преимущество было у Алькараса. У Карлоса, прошлогоднего чемпиона Монте-Карло, в предыдущих финалах на грунте насчитывалось 11 побед и пять поражений, а у Синнера — всего одна победа и два поражения. При этом в решающем поединке в Умаге в 2022 году Янник одержал волевую победу над испанцем — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Если же посчитать финалы на всех покрытиях, то тут у них статистика была почти одинаковая: у Алькараса — 26-8, у Синнера — 26-9.

Оба теннисиста дали понять, что соскучились по очному противостоянию. Ранее в этом сезоне они не играли друг с другом. «Я с нетерпением жду этого. Это те матчи, для которых я тренируюсь. То, ради чего встаю по утрам. Отлично будет сыграть хотя бы один матч с ним перед «Ролан Гаррос». Это точно будет большим испытанием для меня. В то же время мне нечего терять. Выход в финал здесь значит для меня очень много. Постараюсь выложиться на максимум завтра в последний день. Сейчас самое важное — отдохнуть. Завтра будет тяжёлый день», — говорил Синнер в интервью на корте после победы в полуфинале.

Алькарас же подчеркнул, что Синнера не стоит недооценивать, несмотря на то что на грунте он не так успешен. «Я борюсь за свой второй титул в Монте-Карло, он борется за свой первый. Это будет действительно особенный матч. На кону стоит статус первой ракетки мира — это делает завтрашний день ещё более особенным. Очень рад своей первой встрече с Янником в этом году, первому финалу. Посмотрим, как всё сложится завтра. Я с нетерпением жду этого поединка.

Он сам говорил, что грунт не его любимое покрытие. Его стиль, я бы сказал, лучше подходит для других поверхностей. Но уровень, на котором он играет на грунте, очень высокий. То, что он лучше играет на харде или траве, не значит, что он плохо играет на грунте. Я бы сказал, что чувствую себя комфортнее на грунте из-за моего стиля игры. Но посмотрим. Я могу проиграть ему на любом покрытии, на любом турнире. Я знаю, что должен быть готов и показать свой лучший теннис, если хочу его победить.

Чувствую ли я себя фаворитом? Думаю, в матчах с ним фаворитов не бывает. Всё зависит от того, кто сыграет лучше в этот день. Мне очень интересно узнать, кто окажется сильнее», — говорил испанец в интервью и на пресс-конференции.

А чуть ранее на этом турнире Карлос рассказал, что позаимствовал бы у Янника. «Две вещи, честно говоря. Его переход из обороны в атаку — то, как он защищается и мгновенно переходит к агрессии. Он невероятно чисто попадает по мячу, почти всегда в центр ракетки.

Янник Синнер Фото: Julian Finney/Getty Images

И второе — подача. За последние полгода он сильно улучшил подачу, и первую, и вторую. Это то, над чем я тоже хочу работать. Иногда я смотрю, что он изменил, чтобы понять, что могу улучшить у себя. Эти две вещи впечатляют», — признался Алькарас.

В личных встречах на уровне тура счёт был 10-6 в пользу Алькараса, в том числе 3-1 на грунте. Однако последний поединок, в финале Итогового турнира 2025 года, остался за Синнером — 7:6 (7:4), 7:5. В прошлом сезоне Карлос и Янник шесть раз сыграли друг с другом, и испанец одержал четыре победы, забрав в том числе оба матча на грунте — финал Рима (7:6 (7:5), 6:1) и ставший уже легендарным финал «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Синнер выиграл жеребьёвку и выбрал приём, но первый гейм у него откровенно не получился — сплошные срывы ударов. А вот Алькарас на приёме был очень хорош. Испанца не смутил напор соперника, и он выигрывал обмены средней продолжительности, а на брейк-пойнте итальянец рискнул — и пробил в коридор. Однако подтвердить брейк Карлос не смог, выдав свою серию неточностей, после чего Янник спокойно удержал подачу, несмотря на двойную ошибку по ходу гейма, и сравнял счёт — 2:2.

Следующие геймы проходили при небольшом преимуществе Синнера — Алькарас действовал активнее, эпизодически радуя публику укороченными, но ошибок было явно многовато, даже пару брейк-пойнтов (один из них был скрытым сетболом) пришлось отыгрывать. При этом первая подача ни у кого из них не была на должном уровне, особенно у Янника. В какой-то момент усилился ветер, что осложняло задачу обоим теннисистам. Но даже с поправкой на это уровень игры, откровенно говоря, был невысоким, особенно для первых двух ракеток мира.

Свои геймы они, впрочем, забирали и так дошли до тай-брейка. Там Синнер благодаря мини-брейку, сделанному незадолго до перехода, вышел на двойной сетбол — 6:4. На подаче он пошёл к сетке — и пробил прямо в неё. А вот второй сетбол, уже на приёме, итальянец реализовал, после того как Алькарас в самый ответственный момент допустил двойную ошибку, — 7:6 (7:5) за 1 час 14 минут.

Во второй партии уровень игры, увы, остался прежним. В начале сета Алькарас подавал хуже Синнера, однако итальянец этим не пользовался, продолжая собирать ошибки. И если в первом гейме Янник отыграл двойной брейк-пойнт, то в третьем уже не смог этого сделать. Потом проблемы начались уже у Карлоса. Четвёртый гейм он начал с 40:0, затем затормозил, но всё же спасся с двух брейк-пойнтов в затяжном гейме и подтвердил брейк. А вот в шестом гейме испанец не удержал подачу — итальянец дожал его с третьего брейк-пойнта и сравнял счёт, 3:3.

От такой неудачи Алькарас уже не оправился. Ключевым стало то, что он и в восьмом гейме проиграл подачу, хотя было 40:15. Синнер же в своих геймах не давал серьёзных шансов оппоненту и в девятом гейме подал на титул — 7:6 (7:5), 6:3 за 2 часа 15 минут.

Синнер завоевал третий титул в сезоне (после Индиан-Уэллса и Майами) и 27-й в карьере — у Алькараса остаётся 26 трофеев. Итальянец взял второй титул на грунте — после того самого Умага-2022 — и снова стал первой ракеткой мира. Янник в восьмой раз в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» и догнал по этому показателю Алькараса, а также взял седьмой финал турнира ATP подряд.

Также Синнер одержал 17-ю победу подряд и 22-ю подряд — на «Мастерсах». А ещё итальянец выиграл четвёртый «Мастерс» подряд (до Индиан-Уэллса и Майами в этом году был ещё и Париж-2025) — подобным достижением могут похвастаться лишь Рафаэль Надаль и Новак Джокович (трижды). Алькарас же впервые за 18 матчей уступил на грунте. Кроме того, итальянец одержал 100-ю победу в карьере над теннисистом из топ-20 (при 47 поражениях) и в седьмой раз победил Алькараса (при 10 поражениях).

Синнер за титул заработал € 974 370 призовых, а Алькарас за выход в финал — € 532 120.

На следующей неделе скучать тоже не придётся: в Барселоне и Штутгарте пройдут интересные «пятисотники» с участием Мирры Андреевой, других россиян и таких топов, как Алькарас и Елена Рыбакина.