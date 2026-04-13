Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей

На минувшей неделе в Монте-Карло состоялся мужской «Мастерс», в финале которого Янник Синнер победил Карлоса Алькараса. В Линце женский «пятисотник» выиграла Мирра Андреева. По итогам этих турниров в рейтингах ATP и WTA произошли любопытные перестановки. Давайте их изучим и прикинем, чего можно ожидать в дальнейшем.
Рейтинг ATP на 13 апреля
|Место
|Теннисист
|Страна
|Очки
|Изменение
|1
|Янник Синнер
|Италия
|13 350
|+1
|2
|Карлос Алькарас
|Испания
|13 240
|-1
|3
|Александр Зверев
|Германия
|5555
|4
|Новак Джокович
|Сербия
|4710
|5
|Феликс Оже-Альяссим
|Канада
|4100
|+2
|6
|Бен Шелтон
|США
|3900
|+2
|7
|Алекс де Минор
|Австралия
|3895
|-1
|8
|Тейлор Фриц
|США
|3870
|+1
|9
|Лоренцо Музетти
|Италия
|3625
|-4
|10
|Даниил Медведев
|Россия
|3560
|11
|Александр Бублик
|Казахстан
|3445
|12
|Каспер Рууд
|Норвегия
|2625
|13
|Иржи Легечка
|Чехия
|2540
|14
|Карен Хачанов
|Россия
|2410
|15
|Андрей Рублёв
|Россия
|2350
|16
|Флавио Коболли
|Италия
|2320
Главное изменение, конечно, состоит в том, что Синнер обошёл Алькараса в борьбе за лидерство в рейтинге. Испанский теннисист не смог защитить все 1000 очков за прошлогодний титул, и итальянец, который год назад в это время отбывал дисквалификацию, его обошёл.
По количеству недель на первой строчке Синнер вышел на чистое 12-е место в истории.
Лидеры по времени пребывания на первом месте в рейтинге ATP
|Место
|Игрок
|Страна
|Недели
|1
|Новак Джокович
|Сербия
|428
|2
|Роджер Федерер
|Швейцария
|310
|3
|Пит Сампрас
|США
|286
|4
|Иван Лендл
|Чехия
|270
|5
|Джимми Коннорс
|США
|268
|6
|Рафаэль Надаль
|Испания
|209
|7
|Джон Макинрой
|США
|170
|8
|Бьорн Борг
|Швеция
|109
|9
|Андре Агасси
|США
|101
|10
|Ллейтон Хьюитт
|Австралия
|80
|11
|Стефан Эдберг
|Швеция
|72
|12
|Янник Синнер
|Италия
|67
|13
|Карлос Алькарас
|Испания
|66
Оторвался от преследователей и Александр Зверев, полуфиналист Монте-Карло, — в том числе и потому, что Новак Джокович, оставшийся на четвёртой строчке, пропустил турнир. Правда, до Синнера и Алькараса Звереву по-прежнему далеко. А больше всего мест потерял Лоренцо Музетти, прошлогодний финалист Монте-Карло. В этот раз он потерпел поражение в первом же матче.
И теперь вопрос: когда Алькарас теоретически может вернуть себе первую строчку? Уже на следующей неделе! С 13 по 19 апреля в Барселоне и Мюнхене пройдут турниры категории ATP-500. У Синнера ничего не сгорает, однако он и не играет нигде в середине апреля. А вот Карлос намерен выступить в Барселоне, где ему предстоит защищать 330 очков за финал. Если испанец завоюет титул, то его рейтинг увеличится на 170 очков, и в таком случае он обойдёт Янника, чьё преимущество сейчас составляет 110 очков.
Если же Алькарас не станет чемпионом Барселоны, то тогда Синнер останется на вершине рейтинга. И всё будет решаться уже на «Мастерсе» в Мадриде, который оба теннисиста начнут с чистого листа. Год назад ни Карлос, ни Янник в столице Испании не играли.
Карлос Алькарас и Янник Синнер
Фото: Julian Finney/Getty Images
Звереву пока можно не беспокоиться за третью строчку. Да, ему нужно защищать 500 очков за титул в Мюнхене, однако Джокович на этой неделе не играет, а другие преследователи даже в теории не смогут его догнать. Более того, Александр, скорее всего, и по итогам «Мастерса» в Мадриде останется третьим. Немецкий теннисист рискует выпасть из тройки разве что в том случае, если провалит не только Мюнхен, но и Мадрид (тут ему защищать всего 100 очков), а Джокович далеко пройдёт по сетке «Мастерса» — если, конечно, не снимется с него.
Даниил Медведев, проваливший «Мастерс» в Монте-Карло, на этой неделе не играет, однако у него ничего и не сгорает. Впрочем, потерять место в топ-10 он всё-таки может. Александр Бублик, уступающий Даниилу 115 очков, защищает 25 очков в Мюнхене. Это означает, что в случае выхода в полуфинал Бублик получит 200 очков (то есть на 175 больше) и обойдёт россиянина. Медведев же может подняться в рейтинге уже по итогам «Мастерса» в Мадриде, где ему необходимо защищать 200 очков, а тому же Музетти — целых 400. Правда, в свете провала Даниила в Монте-Карло вообще непонятно, чего ожидать от него в нынешнем сезоне на грунте.
Карен Хачанов и Андрей Рублёв на этой неделе выступают в Барселоне. Защищают они 200 и 50 очков соответственно. Шансы Рублёва подняться на две-три строчки вверх смотрятся предпочтительнее, тем более что Каспер Рууд, у которого сгорает 100 очков, и Иржи Легечка на этой неделе не играют. Так что если Андрей завоюет титул в Барселоне, то разом отыграет три места и станет 12-м. А в Мадриде им обоим защищать по 50 очков, и плотность в таблице в их зоне такова, что прогнозировать её возможный вид по итогам «Мастерса» в столице Испании пока преждевременно.
Теперь оценим ситуацию в женском рейтинге.
Рейтинг WTA на 13 апреля
|Место
|Теннисистка
|Страна
|Очки
|Изменение
|1
|Арина Соболенко
|Беларусь
|11 025
|2
|Елена Рыбакина
|Казахстан
|8108
|3
|Кори Гауфф
|США
|7278
|4
|Ига Швёнтек
|Польша
|7263
|5
|Джессика Пегула
|США
|6243
|6
|Аманда Анисимова
|США
|5995
|7
|Элина Свитолина
|Украина
|3965
|8
|Жасмин Паолини
|Италия
|3907
|9
|Мирра Андреева
|Россия
|3611
|+1
|10
|Виктория Мбоко
|Канада
|3531
|-1
|11
|Белинда Бенчич
|Швейцария
|3090
|12
|Каролина Мухова
|Чехия
|2993
|13
|Екатерина Александрова
|Россия
|2886
|14
|Линда Носкова
|Чехия
|2801
|15
|Наоми Осака
|Япония
|2324
|16
|Ива Йович
|США
|2270
|17
|Мэдисон Киз
|США
|2161
|18
|Клара Таусон
|Дания
|2040
|19
|Диана Шнайдер
|Россия
|2001
|20
|Элисе Мертенс
|Бельгия
|1906
Лидеры на этой неделе не играли — в топ-8 не случилось ни одной перестановки. А Мирра Андреева, выигравшая турнир WTA-500 в Линце, с 10-го места в классификации поднялась на девятое, оставив позади Викторию Мбоко. Собственно, это единственное изменение в топ-20.
Самый важный турнир на этой неделе — «пятисотник» в Штутгарте. Первая ракетка мира Арина Соболенко в этот раз не сыграет в Германии, зато другие представительницы топ-4 – в строю. Не приехали в Штутгарт и Джессика Пегула с Амандой Анисимовой, замыкающие первую шестёрку. У Соболенко сгорает 325 очков за финал, однако это никоим образом не помешает ей остаться на вершине — отрыв от соперниц огромен. Более того, белорусская теннисистка даже после «тысячника» в Мадриде будет лидером рейтинга — и это несмотря на то, что там ей защищать титул!
Елена Рыбакина по итогам Штутгарта останется второй, а за третью строчку поборются Кори Гауфф и Ига Швёнтек. Разрыв между ними всего 15 очков, защищают они по 108 очков за четвертьфинал — грубо говоря, кто лучше выступит в Германии, та и станет третьей, при прочих равных – небольшой перевес у Гауфф. А вот по итогам Мадрида призрачные шансы на второе место есть у Швёнтек, которая год назад вышла в полуфинал в Испании (390 очков); у американки же нет и их — ей защищать финал (650 очков). Если учесть, что Рыбакина в Мадриде защищает всего 65 очков, а в Штутгарте вообще ничего, то полька вернётся на второе место только в случае двух титулов и провала Рыбакиной на обоих турнирах.
Елена Рыбакина
Фото: Rich Storry/Getty Images
Также интересно оценить ближайшие перспективы Мирры Андреевой. В лучшем случае по итогам Штутгарта россиянка сможет подняться на две строчки в рейтинге и стать седьмой ракеткой мира. Элина Свитолина опережает Андрееву на 354 очка, Жасмин Паолини — на 296. Однако у украинки сгорает 250 очков за титул в Руане, а у итальянки — 195 за полуфинал Штутгарта, тогда как у Мирры — всего 60 очков за 1/8 финала на том же турнире. Так что в лайв-рейтинге на 20 апреля Андреева отстаёт от Свитолиной на 164 очка, от Паолини — на 161. Напомним, как распределяются очки на «пятисотниках»: титул — 500 очков, финал — 325, полуфинал — 195, четвертьфинал — 108, 1/8 финала — 60, 1/16 финала — 1.
Неплохие шансы обойти Свитолину Андреева может получить и по итогам Мадрида, где россиянка защищает 215 очков за четвертьфинал, а украинка — 390 за полуфинал. Но там уже угрозу представляет Паолини, которая теряет всего 65 очков.
Ответственный отрезок ожидает Екатерину Александрову, защищающую 195 очков за полуфинал Штутгарта. Задача на ближайшую неделю — не опуститься в рейтинге. А о прорыве можно будет подумать ближе к Мадриду — там у Александровой сгорает 120 очков. Но и это осуществить будет сложно: у Белинды Бенчич в Мадриде сгорает столько же очков, а у Каролины Муховой — вообще ничего.