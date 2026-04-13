Рейтинговые расклады перед Барселоной, Штутгартом-2026: на каком месте Мирра, Медведев, Алькарас, Синнер, Рыбакина, Соболенко

Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
Александр Насонов
Даниил Медведев может выпасть из топ-10 — его атакует Александр Бублик.

На минувшей неделе в Монте-Карло состоялся мужской «Мастерс», в финале которого Янник Синнер победил Карлоса Алькараса. В Линце женский «пятисотник» выиграла Мирра Андреева. По итогам этих турниров в рейтингах ATP и WTA произошли любопытные перестановки. Давайте их изучим и прикинем, чего можно ожидать в дальнейшем.

Рейтинг ATP на 13 апреля

МестоТеннисистСтранаОчкиИзменение
1Янник СиннерИталия13 350+1
2Карлос АлькарасИспания13 240-1
3Александр ЗверевГермания5555
4Новак ДжоковичСербия4710
5Феликс Оже-АльяссимКанада4100+2
6Бен ШелтонСША3900+2
7Алекс де МинорАвстралия3895-1
8Тейлор ФрицСША3870+1
9Лоренцо МузеттиИталия3625-4
10Даниил МедведевРоссия3560
11Александр БубликКазахстан3445
12Каспер РуудНорвегия2625
13Иржи ЛегечкаЧехия2540
14Карен ХачановРоссия2410
15Андрей РублёвРоссия2350
16Флавио КоболлиИталия2320

Главное изменение, конечно, состоит в том, что Синнер обошёл Алькараса в борьбе за лидерство в рейтинге. Испанский теннисист не смог защитить все 1000 очков за прошлогодний титул, и итальянец, который год назад в это время отбывал дисквалификацию, его обошёл.

По количеству недель на первой строчке Синнер вышел на чистое 12-е место в истории.

Лидеры по времени пребывания на первом месте в рейтинге ATP

МестоИгрокСтранаНедели
1Новак ДжоковичСербия428
2Роджер ФедерерШвейцария310
3Пит СампрасСША286
4Иван ЛендлЧехия270
5Джимми КоннорсСША268
6Рафаэль НадальИспания209
7Джон МакинройСША170
8Бьорн БоргШвеция109
9Андре АгассиСША101
10Ллейтон ХьюиттАвстралия80
11Стефан ЭдбергШвеция72
12Янник СиннерИталия67
13Карлос АлькарасИспания66

Оторвался от преследователей и Александр Зверев, полуфиналист Монте-Карло, — в том числе и потому, что Новак Джокович, оставшийся на четвёртой строчке, пропустил турнир. Правда, до Синнера и Алькараса Звереву по-прежнему далеко. А больше всего мест потерял Лоренцо Музетти, прошлогодний финалист Монте-Карло. В этот раз он потерпел поражение в первом же матче.

И теперь вопрос: когда Алькарас теоретически может вернуть себе первую строчку? Уже на следующей неделе! С 13 по 19 апреля в Барселоне и Мюнхене пройдут турниры категории ATP-500. У Синнера ничего не сгорает, однако он и не играет нигде в середине апреля. А вот Карлос намерен выступить в Барселоне, где ему предстоит защищать 330 очков за финал. Если испанец завоюет титул, то его рейтинг увеличится на 170 очков, и в таком случае он обойдёт Янника, чьё преимущество сейчас составляет 110 очков.

Если же Алькарас не станет чемпионом Барселоны, то тогда Синнер останется на вершине рейтинга. И всё будет решаться уже на «Мастерсе» в Мадриде, который оба теннисиста начнут с чистого листа. Год назад ни Карлос, ни Янник в столице Испании не играли.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Звереву пока можно не беспокоиться за третью строчку. Да, ему нужно защищать 500 очков за титул в Мюнхене, однако Джокович на этой неделе не играет, а другие преследователи даже в теории не смогут его догнать. Более того, Александр, скорее всего, и по итогам «Мастерса» в Мадриде останется третьим. Немецкий теннисист рискует выпасть из тройки разве что в том случае, если провалит не только Мюнхен, но и Мадрид (тут ему защищать всего 100 очков), а Джокович далеко пройдёт по сетке «Мастерса» — если, конечно, не снимется с него.

Даниил Медведев, проваливший «Мастерс» в Монте-Карло, на этой неделе не играет, однако у него ничего и не сгорает. Впрочем, потерять место в топ-10 он всё-таки может. Александр Бублик, уступающий Даниилу 115 очков, защищает 25 очков в Мюнхене. Это означает, что в случае выхода в полуфинал Бублик получит 200 очков (то есть на 175 больше) и обойдёт россиянина. Медведев же может подняться в рейтинге уже по итогам «Мастерса» в Мадриде, где ему необходимо защищать 200 очков, а тому же Музетти — целых 400. Правда, в свете провала Даниила в Монте-Карло вообще непонятно, чего ожидать от него в нынешнем сезоне на грунте.

Карен Хачанов и Андрей Рублёв на этой неделе выступают в Барселоне. Защищают они 200 и 50 очков соответственно. Шансы Рублёва подняться на две-три строчки вверх смотрятся предпочтительнее, тем более что Каспер Рууд, у которого сгорает 100 очков, и Иржи Легечка на этой неделе не играют. Так что если Андрей завоюет титул в Барселоне, то разом отыграет три места и станет 12-м. А в Мадриде им обоим защищать по 50 очков, и плотность в таблице в их зоне такова, что прогнозировать её возможный вид по итогам «Мастерса» в столице Испании пока преждевременно.

Теперь оценим ситуацию в женском рейтинге.

Рейтинг WTA на 13 апреля

МестоТеннисисткаСтранаОчкиИзменение
1Арина СоболенкоБеларусь11 025
2Елена РыбакинаКазахстан8108
3Кори ГауффСША7278
4Ига ШвёнтекПольша7263
5Джессика ПегулаСША6243
6Аманда АнисимоваСША5995
7Элина СвитолинаУкраина3965
8Жасмин ПаолиниИталия3907
9Мирра АндрееваРоссия3611+1
10Виктория МбокоКанада3531-1
11Белинда БенчичШвейцария3090
12Каролина МуховаЧехия2993
13Екатерина АлександроваРоссия2886
14Линда НосковаЧехия2801
15Наоми ОсакаЯпония2324
16Ива ЙовичСША2270
17Мэдисон КизСША2161
18Клара ТаусонДания2040
19Диана ШнайдерРоссия2001
20Элисе МертенсБельгия1906

Лидеры на этой неделе не играли — в топ-8 не случилось ни одной перестановки. А Мирра Андреева, выигравшая турнир WTA-500 в Линце, с 10-го места в классификации поднялась на девятое, оставив позади Викторию Мбоко. Собственно, это единственное изменение в топ-20.

Самый важный турнир на этой неделе — «пятисотник» в Штутгарте. Первая ракетка мира Арина Соболенко в этот раз не сыграет в Германии, зато другие представительницы топ-4 – в строю. Не приехали в Штутгарт и Джессика Пегула с Амандой Анисимовой, замыкающие первую шестёрку. У Соболенко сгорает 325 очков за финал, однако это никоим образом не помешает ей остаться на вершине — отрыв от соперниц огромен. Более того, белорусская теннисистка даже после «тысячника» в Мадриде будет лидером рейтинга — и это несмотря на то, что там ей защищать титул!

Елена Рыбакина по итогам Штутгарта останется второй, а за третью строчку поборются Кори Гауфф и Ига Швёнтек. Разрыв между ними всего 15 очков, защищают они по 108 очков за четвертьфинал — грубо говоря, кто лучше выступит в Германии, та и станет третьей, при прочих равных – небольшой перевес у Гауфф. А вот по итогам Мадрида призрачные шансы на второе место есть у Швёнтек, которая год назад вышла в полуфинал в Испании (390 очков); у американки же нет и их — ей защищать финал (650 очков). Если учесть, что Рыбакина в Мадриде защищает всего 65 очков, а в Штутгарте вообще ничего, то полька вернётся на второе место только в случае двух титулов и провала Рыбакиной на обоих турнирах.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Rich Storry/Getty Images

Также интересно оценить ближайшие перспективы Мирры Андреевой. В лучшем случае по итогам Штутгарта россиянка сможет подняться на две строчки в рейтинге и стать седьмой ракеткой мира. Элина Свитолина опережает Андрееву на 354 очка, Жасмин Паолини — на 296. Однако у украинки сгорает 250 очков за титул в Руане, а у итальянки — 195 за полуфинал Штутгарта, тогда как у Мирры — всего 60 очков за 1/8 финала на том же турнире. Так что в лайв-рейтинге на 20 апреля Андреева отстаёт от Свитолиной на 164 очка, от Паолини — на 161. Напомним, как распределяются очки на «пятисотниках»: титул — 500 очков, финал — 325, полуфинал — 195, четвертьфинал — 108, 1/8 финала — 60, 1/16 финала — 1.

Неплохие шансы обойти Свитолину Андреева может получить и по итогам Мадрида, где россиянка защищает 215 очков за четвертьфинал, а украинка — 390 за полуфинал. Но там уже угрозу представляет Паолини, которая теряет всего 65 очков.

Ответственный отрезок ожидает Екатерину Александрову, защищающую 195 очков за полуфинал Штутгарта. Задача на ближайшую неделю — не опуститься в рейтинге. А о прорыве можно будет подумать ближе к Мадриду — там у Александровой сгорает 120 очков. Но и это осуществить будет сложно: у Белинды Бенчич в Мадриде сгорает столько же очков, а у Каролины Муховой — вообще ничего.

