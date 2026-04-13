Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей

На минувшей неделе в Монте-Карло состоялся мужской «Мастерс», в финале которого Янник Синнер победил Карлоса Алькараса. В Линце женский «пятисотник» выиграла Мирра Андреева. По итогам этих турниров в рейтингах ATP и WTA произошли любопытные перестановки. Давайте их изучим и прикинем, чего можно ожидать в дальнейшем.

Рейтинг ATP на 13 апреля

Место Теннисист Страна Очки Изменение 1 Янник Синнер Италия 13 350 +1 2 Карлос Алькарас Испания 13 240 -1 3 Александр Зверев Германия 5555 4 Новак Джокович Сербия 4710 5 Феликс Оже-Альяссим Канада 4100 +2 6 Бен Шелтон США 3900 +2 7 Алекс де Минор Австралия 3895 -1 8 Тейлор Фриц США 3870 +1 9 Лоренцо Музетти Италия 3625 -4 10 Даниил Медведев Россия 3560 11 Александр Бублик Казахстан 3445 12 Каспер Рууд Норвегия 2625 13 Иржи Легечка Чехия 2540 14 Карен Хачанов Россия 2410 15 Андрей Рублёв Россия 2350 16 Флавио Коболли Италия 2320

Главное изменение, конечно, состоит в том, что Синнер обошёл Алькараса в борьбе за лидерство в рейтинге. Испанский теннисист не смог защитить все 1000 очков за прошлогодний титул, и итальянец, который год назад в это время отбывал дисквалификацию, его обошёл.

По количеству недель на первой строчке Синнер вышел на чистое 12-е место в истории.

Лидеры по времени пребывания на первом месте в рейтинге ATP

Место Игрок Страна Недели 1 Новак Джокович Сербия 428 2 Роджер Федерер Швейцария 310 3 Пит Сампрас США 286 4 Иван Лендл Чехия 270 5 Джимми Коннорс США 268 6 Рафаэль Надаль Испания 209 7 Джон Макинрой США 170 8 Бьорн Борг Швеция 109 9 Андре Агасси США 101 10 Ллейтон Хьюитт Австралия 80 11 Стефан Эдберг Швеция 72 12 Янник Синнер Италия 67 13 Карлос Алькарас Испания 66

Оторвался от преследователей и Александр Зверев, полуфиналист Монте-Карло, — в том числе и потому, что Новак Джокович, оставшийся на четвёртой строчке, пропустил турнир. Правда, до Синнера и Алькараса Звереву по-прежнему далеко. А больше всего мест потерял Лоренцо Музетти, прошлогодний финалист Монте-Карло. В этот раз он потерпел поражение в первом же матче.

И теперь вопрос: когда Алькарас теоретически может вернуть себе первую строчку? Уже на следующей неделе! С 13 по 19 апреля в Барселоне и Мюнхене пройдут турниры категории ATP-500. У Синнера ничего не сгорает, однако он и не играет нигде в середине апреля. А вот Карлос намерен выступить в Барселоне, где ему предстоит защищать 330 очков за финал. Если испанец завоюет титул, то его рейтинг увеличится на 170 очков, и в таком случае он обойдёт Янника, чьё преимущество сейчас составляет 110 очков.

Если же Алькарас не станет чемпионом Барселоны, то тогда Синнер останется на вершине рейтинга. И всё будет решаться уже на «Мастерсе» в Мадриде, который оба теннисиста начнут с чистого листа. Год назад ни Карлос, ни Янник в столице Испании не играли.

Звереву пока можно не беспокоиться за третью строчку. Да, ему нужно защищать 500 очков за титул в Мюнхене, однако Джокович на этой неделе не играет, а другие преследователи даже в теории не смогут его догнать. Более того, Александр, скорее всего, и по итогам «Мастерса» в Мадриде останется третьим. Немецкий теннисист рискует выпасть из тройки разве что в том случае, если провалит не только Мюнхен, но и Мадрид (тут ему защищать всего 100 очков), а Джокович далеко пройдёт по сетке «Мастерса» — если, конечно, не снимется с него.

Даниил Медведев, проваливший «Мастерс» в Монте-Карло, на этой неделе не играет, однако у него ничего и не сгорает. Впрочем, потерять место в топ-10 он всё-таки может. Александр Бублик, уступающий Даниилу 115 очков, защищает 25 очков в Мюнхене. Это означает, что в случае выхода в полуфинал Бублик получит 200 очков (то есть на 175 больше) и обойдёт россиянина. Медведев же может подняться в рейтинге уже по итогам «Мастерса» в Мадриде, где ему необходимо защищать 200 очков, а тому же Музетти — целых 400. Правда, в свете провала Даниила в Монте-Карло вообще непонятно, чего ожидать от него в нынешнем сезоне на грунте.

Карен Хачанов и Андрей Рублёв на этой неделе выступают в Барселоне. Защищают они 200 и 50 очков соответственно. Шансы Рублёва подняться на две-три строчки вверх смотрятся предпочтительнее, тем более что Каспер Рууд, у которого сгорает 100 очков, и Иржи Легечка на этой неделе не играют. Так что если Андрей завоюет титул в Барселоне, то разом отыграет три места и станет 12-м. А в Мадриде им обоим защищать по 50 очков, и плотность в таблице в их зоне такова, что прогнозировать её возможный вид по итогам «Мастерса» в столице Испании пока преждевременно.

Теперь оценим ситуацию в женском рейтинге.

Рейтинг WTA на 13 апреля

Место Теннисистка Страна Очки Изменение 1 Арина Соболенко Беларусь 11 025 2 Елена Рыбакина Казахстан 8108 3 Кори Гауфф США 7278 4 Ига Швёнтек Польша 7263 5 Джессика Пегула США 6243 6 Аманда Анисимова США 5995 7 Элина Свитолина Украина 3965 8 Жасмин Паолини Италия 3907 9 Мирра Андреева Россия 3611 +1 10 Виктория Мбоко Канада 3531 -1 11 Белинда Бенчич Швейцария 3090 12 Каролина Мухова Чехия 2993 13 Екатерина Александрова Россия 2886 14 Линда Носкова Чехия 2801 15 Наоми Осака Япония 2324 16 Ива Йович США 2270 17 Мэдисон Киз США 2161 18 Клара Таусон Дания 2040 19 Диана Шнайдер Россия 2001 20 Элисе Мертенс Бельгия 1906

Лидеры на этой неделе не играли — в топ-8 не случилось ни одной перестановки. А Мирра Андреева, выигравшая турнир WTA-500 в Линце, с 10-го места в классификации поднялась на девятое, оставив позади Викторию Мбоко. Собственно, это единственное изменение в топ-20.

Самый важный турнир на этой неделе — «пятисотник» в Штутгарте. Первая ракетка мира Арина Соболенко в этот раз не сыграет в Германии, зато другие представительницы топ-4 – в строю. Не приехали в Штутгарт и Джессика Пегула с Амандой Анисимовой, замыкающие первую шестёрку. У Соболенко сгорает 325 очков за финал, однако это никоим образом не помешает ей остаться на вершине — отрыв от соперниц огромен. Более того, белорусская теннисистка даже после «тысячника» в Мадриде будет лидером рейтинга — и это несмотря на то, что там ей защищать титул!

Елена Рыбакина по итогам Штутгарта останется второй, а за третью строчку поборются Кори Гауфф и Ига Швёнтек. Разрыв между ними всего 15 очков, защищают они по 108 очков за четвертьфинал — грубо говоря, кто лучше выступит в Германии, та и станет третьей, при прочих равных – небольшой перевес у Гауфф. А вот по итогам Мадрида призрачные шансы на второе место есть у Швёнтек, которая год назад вышла в полуфинал в Испании (390 очков); у американки же нет и их — ей защищать финал (650 очков). Если учесть, что Рыбакина в Мадриде защищает всего 65 очков, а в Штутгарте вообще ничего, то полька вернётся на второе место только в случае двух титулов и провала Рыбакиной на обоих турнирах.

Также интересно оценить ближайшие перспективы Мирры Андреевой. В лучшем случае по итогам Штутгарта россиянка сможет подняться на две строчки в рейтинге и стать седьмой ракеткой мира. Элина Свитолина опережает Андрееву на 354 очка, Жасмин Паолини — на 296. Однако у украинки сгорает 250 очков за титул в Руане, а у итальянки — 195 за полуфинал Штутгарта, тогда как у Мирры — всего 60 очков за 1/8 финала на том же турнире. Так что в лайв-рейтинге на 20 апреля Андреева отстаёт от Свитолиной на 164 очка, от Паолини — на 161. Напомним, как распределяются очки на «пятисотниках»: титул — 500 очков, финал — 325, полуфинал — 195, четвертьфинал — 108, 1/8 финала — 60, 1/16 финала — 1.

Неплохие шансы обойти Свитолину Андреева может получить и по итогам Мадрида, где россиянка защищает 215 очков за четвертьфинал, а украинка — 390 за полуфинал. Но там уже угрозу представляет Паолини, которая теряет всего 65 очков.

Ответственный отрезок ожидает Екатерину Александрову, защищающую 195 очков за полуфинал Штутгарта. Задача на ближайшую неделю — не опуститься в рейтинге. А о прорыве можно будет подумать ближе к Мадриду — там у Александровой сгорает 120 очков. Но и это осуществить будет сложно: у Белинды Бенчич в Мадриде сгорает столько же очков, а у Каролины Муховой — вообще ничего.