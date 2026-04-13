«Грунт может стать лекарством от её проблем!» Теннисный мир оценил триумф Мирры в Линце

В этом сезоне коллекция трофеев первой ракетки России Мирры Андреевой пополняется всё больше и больше. 18-летняя спортсменка одержала победу в финале турнира категории WTA-500 в Линце и завоевала уже второй титул в 2026 году. Успех нашей теннисистки не остался незамеченным экспертами.

В решающем поединке Андреева уступила стартовую партию Анастасии Потаповой, ныне представляющей Австрию, однако смогла оформить камбэк — 1:6, 6:4, 6:3 за 1 час 57 минут. Таким образом, россиянка добыла уже 18-ю победу в нынешнем сезоне. Кроме того, наша теннисистка поднялась в мировой классификации на одну строчку, вернувшись на девятое место.

В своей чемпионской речи Мирра традиционно поблагодарила себя. А впервые спортсменка сделала это после завоевания титула в Яссах в 2024-м.

«Спасибо той части моей команды, которая была со мной на этой неделе. Было непросто, но мы справились. Спасибо моему папе, который был рядом каждый день. Он поддерживал меня, приносил еду в номер, потому что мне было лень выходить. Хочу сегодня снова поблагодарить себя за то, что боролась до конца, искала решения, не сдавалась и верила до последнего, что смогу перевернуть ход матча. Похоже, сегодня это тоже сработало. Последнее спасибо — себе».

В свою очередь, Потапова комплиментарно высказалась о сопернице после тяжёлой битвы за титул. «Я немного потеряла дар речи, но постараюсь [высказаться]. Прежде всего хочу поздравить Мирру. Ты потрясающая теннисистка. Ты ещё очень молода, у тебя впереди столько лет. Искренне желаю тебе осуществить все свои мечты — ты этого действительно заслуживаешь. Поздравляю», — отметила экс-россиянка.

Мирра завоевала пятый титул в карьере, второй — в текущем сезоне и на «пятисотнике», а ещё во второй раз стала чемпионкой на грунтовом покрытии. Первая ракетка России стала третьей теннисисткой, выигравшей больше одного трофея в этом году! Столько же побед у Джессики Пегулы (2), ну а лидерство по этому показателю принадлежит Арине Соболенко (3).

Мирра Андреева с трофеем турнира в Линце-2026

Чемпионка двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова не смогла остаться в стороне от триумфа Андреевой в Австрии и поздравила её с этим успехом.

«Поздравляю Мирру с победой на турнире в Линце, в финале совершила камбэк с Настей Потаповой – 1:6, 6:4, 6:3. Интересный матч, заметила, что на этом турнире не было Кончиты [Мартинес] в боксе. Зато были папа и Лёша Ватутин. Мирра была первой сеяной, понятно, что в Австрии не было основных топ-соперниц. Однако уверенность можно приобретать на таких турнирах».

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко подробно разобрал игру Андреевой в финале австрийского «пятисотника».

«Для Мирры принципиально важно было одержать победу в Линце для обретения внутренней уверенности после достаточно сложного начала сезона. Сегодня она проявила характер, вернувшись в игру после легко отданного первого сета. Может быть, это был не самый качественный теннис, но такие победы тоже важны. В этой игре ей особенно удались выходы к сетке — 10 из 11, статистика говорит сама за себя», — приводит слова Селиваненко «Спорт-экспресс».

Финалист Кубка Дэвиса – 1995 Андрей Чесноков считает, что трофей в Линце придаст Мирре уверенности.

«Титул — всегда хорошо. Андреева достаточно комфортно выиграла турнир. Обыграла Потапову в трёх сетах. Это хорошая победа! Молодец, что выиграла. Для грунта это хороший результат. Однако сейчас будут турниры в Мадриде и Риме. Посмотрим, как она себя проявит там. Хотелось бы увидеть, как Мирра покажет себя против топовых игроков. У Андреевой достаточно поражений в этом году, но титул в Линце придаст ей уверенности в игре», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук остался доволен игрой девятой ракетки мира в решающем матче с Потаповой.

«Мирра проявила характер и сумела собраться после первого сета. Потапова играла вначале очень агрессивно, здорово подавала, всё попадала, после такого вернуться в игру очень непросто. Мирра сумела подобрать ключи, стала вести свои розыгрыши и в ключевые моменты проявила терпение, а у Потаповой в конце уже нервы не выдержали, в последнем розыгрыше она очень грубо ошиблась», — цитирует Янчука ТАСС.

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова тоже не удержалась от комплиментов в адрес лидера российского тенниса.

«Я очень рада за Мирру Андрееву, что она взяла второй титул в этом сезоне, выиграв турнир в Линце, «пятисотник». И, наверное, вдвойне радостно, что это было против нашей соотечественницы, которая уже не играет за нашу страну. Поэтому это была такая важная, я думаю, победа. Тем более Мирра реабилитировалась за не очень успешное выступление в Индиан-Уэллсе и Майами. Хорошее начало грунтового сезона должно придать ей, конечно, уверенности.

Двигаемся дальше, будем наблюдать. Мирра возвращается в десятку лучших. Она стояла 10-я, сейчас стала девятая. Поэтому держим кулачки, очень радостно за неё. Начало этой встречи было такое, можно сказать, нервозное. У Потаповой всё очень здорово получалось, а Мирра не совсем находила свою игру. Не могла найти корт, много невынужденных ошибок, не особо подача шла. Но смогла изменить ход действия во втором. И уже более-менее уверенно закрыла третий сет. Поэтому Мирра молодец! Движемся дальше. Желаем ей больших успехов в грунтовом сезоне!» — написала Петрова в соцсетях.

«В таком юном возрасте она замечательна во всех отношениях!» — подчеркнул аккаунт The Tennis Letter в соцсетях.

А вот сама Мирра, несмотря на триумф в Линце, заявила, что ей предстоит много работы над собой и ошибками, которые она допустила за эту неделю.

«Сложно сказать что-то негативное, когда выигрываешь турнир, но я всё же считаю, что есть много возможностей для совершенствования. В некоторых матчах были моменты, когда я допускала много ошибок, и я не думаю, что это приемлемо для игрока высокого уровня, каким я хочу стать. Могла бы назвать как минимум 10 вещей, над которыми, как мне кажется, нужно поработать – обсужу их с Кончитой, а пока предпочитаю просто радоваться победе», — приводит слова Андреевой издание Ubitennis.

Кроме того, россиянка в беседе с журналистами рассказала, что учится сохранять спокойствие в критических ситуациях и не поддаваться панике.

«Если бы я потеряла самообладание, если бы просто следовала своим внутренним ощущениям и эмоциям, не думаю, что смогла бы переломить ход матча. Я учусь на своих ошибках и на своём опыте, что, когда сохраняю спокойствие, могу отыграться с любого счёта, в любой ситуации — если я уверена в себе и использую каждую возможность, которая предоставляется на корте. Именно это и пыталась делать», — сообщила теннисистка.

Обозреватели испанского сайта Punto de Break отметили, что грунтовое покрытие должно помочь Андреевой справиться с кризисом, нахлынувшим на неё после Australian Open — 2026.

«Мирра Андреева долго искала лучшую версию себя, которая помогла бы ей вернуть уверенность, утерянную в последние месяцы. И, похоже, грунт может стать лучшим лекарством от её проблем! Молодая россиянка выиграла титул в Линце и получила заряд мотивации и уверенности для предстоящих соревнований».

За победу в Линце 18-летняя Мирра, кроме шикарного трофея с кристаллами, получила чек на € 161 310, в Аделаиде-2026 её банковский счёт пополнился на $ 185 500. За текущий сезон 18-летняя Мирра заработала уже $ 1 072 861, при этом самые большие призовые первая ракетка России получила за выход в четвёртый круг Australian Open — $ 323 088. Всего же за недолгую карьеру у Андреевой в активе $ 8 617 993!

На пресс-конференции в Линце россиянка рассказала, как планирует вознаградить себя за победу на турнире.

«Мне нужно поговорить с родителями, чтобы понять, что я могу себе купить, потому что они всё ещё отвечают за многие вещи, и меня это устраивает: я не думаю, что готова взять на себя всю ответственность в своей жизни. Поэтому предпочитаю, чтобы это сделали они, а я поговорю с папой и мамой, и мы посмотрим, что могу себе позволить», — цитирует спортсменку издание Ubitennis.

Впереди у Мирры выступление на грунтовом «пятисотнике», который пройдёт в Штутгарте. Наша спортсменка получила шестой номер посева и узнала имя первой соперницы. За выход во второй круг ей предстоит побороться с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением, стоит ли Андреевой принимать участие в турнире Штутгарте. «Если Мирра на подъёме, не устала, почему бы не сыграть в Штутгарте? Но думаю, что главный акцент надо делать на турниры «супердевятки». А основной турнир — «Ролан Гаррос», — отметил Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Турнир в Линце проходил с 6 по 12 апреля.