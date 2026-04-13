Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Российский теннисист Алексей Ватутин помог Мирре Андреевой выиграть пятисотники в Аделаиде и Линце, работая спарринг-партнёром

«Тренировались с ним ежедневно». 33-летний российский теннисист помог Мирре взять 2 титула
Михаил Георгиев
Мирра Андреева и Алексей Ватутин
Комментарии
Алексей Ватутин в начале года отпраздновал с Андреевой триумф в Аделаиде, а теперь повторил успех в Линце.

Россиянка Мирра Андреева в воскресенье стала чемпионкой «пятисотника» в Линце, победив в финале 97-ю ракетку мира Анастасию Потапову (1:6, 6:4, 6:3). В этом году Мирра не проиграла соперницам вне топ-50 ни одной из девяти встреч.

Это второй титул в сезоне для Андреевой. В январе она выиграла ещё один «пятисотник» в Аделаиде. Примечательно, что в обоих случаях в команду Мирры входил действующий российский теннисист Алексей Ватутин.

Материалы по теме
«Грунт может стать лекарством от её проблем!» Теннисный мир оценил триумф Мирры в Линце
Экс 136-я ракетка мира Ватутин был спарринг-партнёром Андреевой во время австралийской серии турниров. В Брисбене и на Australian Open победить не удалось, но в Аделаиде триумф состоялся, так что сотрудничество Мирры с Алексеем можно было назвать успешным.

33-летний Ватутин пока ещё является действующим теннисистом, занимая 446-е место в рейтинге ATP. Хотя на официальных турнирах он не выступал с ноября 2025 года, когда сыграл на «челленджере» в португальской Мае.

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В Аделаиде во время речи на церемонии награждения Мирра в шутку упомянула Ватутина вместе со своим основным тренером Кончитой Мартнес и фитнес-коучем Азузом Шимчичем.

«Наверное, нужно поблагодарить команду – но мне кажется, что я всё сделала сама. Не знаю, что сказать. Я много тренировалась, работала, проливала пот. И, честно, не знаю, зачем вы приехали. Конечно, я шучу. Спасибо Кончите и Азузу за то, что заставляете меня работать. Спасибо Алексею Ватутину за то, что тренировался со мной каждый день и иногда меня бесил», – сказала Андреева.

В Линце Мирра и Алексей снова продуктивно поработали вместе, взяв очередной «пятисотник». На этом турнире её сопровождали только Ватутин и отец Александр, в то время как Кончита Мартинес в Австрию не приехала. Ещё по совместным фото с Аделаиды было видно, что Андреева и Ватутин отлично ладят друг с другом, а в Линце это лишний раз подтвердилось.

Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова отметила вклад Ватутина в успех Мирры в Линце.

«Поздравляю Мирру с победой на турнире в Линце, в финале совершила камбэк с Настей Потаповой. Интересный матч, заметила, что на этом турнире не было Кончиты Мартинес, тренера в боксе. Зато были папа и спарринг-партнёр Лёша Ватутин. Мирра была первой сеяной, понятно, что в Австрии не было основных топ-соперниц. Но уверенность можно приобретать на таких турнирах», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Алексей Ватутин не объявлял о завершении карьеры, но продолжительная пауза в выступлениях, вполне возможно, свидетельствует о том, что он действительно близок к тому, чтобы зачехлить ракетку и переквалифицироваться в новое амплуа, работая с Миррой Андреевой.

Алексей во время пика своей карьеры был 136-й ракеткой мира — в 2018 году, один раз выступал в основной сетке турниров «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» — 2019, где в первом круге уступил французу Корентену Муте. На уровне ATP Ватутин провёл всего девять матчей.

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Главный успех состоялся в мае 2018 года, когда он впервые вышел в основную сетку турнира ATP и сумел единственный раз в карьере дойти до четвертьфинала. Это произошло в Марракеше (Марокко). Любопытно, что Ватутин во втором круге квалификации обыграл тогда молодого, пребывающего за пределами первой сотни австралийца Алекса де Минора, ныне входящего в топ-10, а в основной сетке победил 60-ю ракетку мира Ян-Леннарда Штруффа и 23-ю ракетку мира Альберта Рамос-Виньоласа, посеянного под первым номером. Алексей выиграл 12 турниров ITF, один «челленджер» ATP и заработал $ 677 400 призовых за карьеру.

Ватутин – уроженец Волгограда. Этот город известен тем, что там до 1996 года тренировался легендарный российский теннисист Николай Давыденко. Алексей в силу возраста с ним не пересекался, но его дядя тренировался с обоими братьями — Николаем и Эдуардом. Сам Алексей в Волгограде порой работал в экстремальных условиях. Например, в заведении строгого режима.

«В какой-то момент, когда мне было лет 13, я вообще тренировался на территории тюрьмы, в колонии — там даже Михаил Кукушкин тренировался. Там был ангар для военных, был уложен теннисный корт на доске, проведены линии — вот я и тренировался на доске. Играл там с семи утра до девяти, а потом мне ещё давали время с восьми до девяти вечера. А после тренировки надо было идти в школу, а зимой холодно, слякоть», — рассказывал Ватутин.

В теннисе огромную роль играет финансовая поддержка, особенно на стартовом этапе карьеры. В этом плане у Ватутина возникали трудности.

«Спонсоров у меня никаких нет. Даже когда, например, мы играем «Большой шлем» в мужской сетке квалификации, два-три человека… Я полетел в Австралию один, без тренера. На US Open тоже без тренера, потому что дорого. Дорого на каждый турнир с тренером ездить — приходится часто одному играть», — говорил Алексей в 2019 году.

Материалы по теме
Пятый титул Мирры! Андреева обыграла в финале Линца экс-россиянку и поднимется в рейтинге
Теперь у Алексея Ватутина может начаться новый этап в жизни и карьере, если он войдёт в команду Мирры Андреевой на постоянной основе. Пока их сотрудничество складывается более чем успешно, поэтому все предпосылки для этого имеются.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android