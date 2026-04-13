«Тренировались с ним ежедневно». 33-летний российский теннисист помог Мирре взять 2 титула

Алексей Ватутин в начале года отпраздновал с Андреевой триумф в Аделаиде, а теперь повторил успех в Линце.

Россиянка Мирра Андреева в воскресенье стала чемпионкой «пятисотника» в Линце, победив в финале 97-ю ракетку мира Анастасию Потапову (1:6, 6:4, 6:3). В этом году Мирра не проиграла соперницам вне топ-50 ни одной из девяти встреч.

Это второй титул в сезоне для Андреевой. В январе она выиграла ещё один «пятисотник» в Аделаиде. Примечательно, что в обоих случаях в команду Мирры входил действующий российский теннисист Алексей Ватутин.

Экс 136-я ракетка мира Ватутин был спарринг-партнёром Андреевой во время австралийской серии турниров. В Брисбене и на Australian Open победить не удалось, но в Аделаиде триумф состоялся, так что сотрудничество Мирры с Алексеем можно было назвать успешным.

33-летний Ватутин пока ещё является действующим теннисистом, занимая 446-е место в рейтинге ATP. Хотя на официальных турнирах он не выступал с ноября 2025 года, когда сыграл на «челленджере» в португальской Мае.

Алексей Ватутин Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В Аделаиде во время речи на церемонии награждения Мирра в шутку упомянула Ватутина вместе со своим основным тренером Кончитой Мартнес и фитнес-коучем Азузом Шимчичем.

«Наверное, нужно поблагодарить команду – но мне кажется, что я всё сделала сама. Не знаю, что сказать. Я много тренировалась, работала, проливала пот. И, честно, не знаю, зачем вы приехали. Конечно, я шучу. Спасибо Кончите и Азузу за то, что заставляете меня работать. Спасибо Алексею Ватутину за то, что тренировался со мной каждый день и иногда меня бесил», – сказала Андреева.

В Линце Мирра и Алексей снова продуктивно поработали вместе, взяв очередной «пятисотник». На этом турнире её сопровождали только Ватутин и отец Александр, в то время как Кончита Мартинес в Австрию не приехала. Ещё по совместным фото с Аделаиды было видно, что Андреева и Ватутин отлично ладят друг с другом, а в Линце это лишний раз подтвердилось.

Мирра Андреева и Алексей Ватутин в Аделаиде Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова отметила вклад Ватутина в успех Мирры в Линце.

«Поздравляю Мирру с победой на турнире в Линце, в финале совершила камбэк с Настей Потаповой. Интересный матч, заметила, что на этом турнире не было Кончиты Мартинес, тренера в боксе. Зато были папа и спарринг-партнёр Лёша Ватутин. Мирра была первой сеяной, понятно, что в Австрии не было основных топ-соперниц. Но уверенность можно приобретать на таких турнирах», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Алексей Ватутин не объявлял о завершении карьеры, но продолжительная пауза в выступлениях, вполне возможно, свидетельствует о том, что он действительно близок к тому, чтобы зачехлить ракетку и переквалифицироваться в новое амплуа, работая с Миррой Андреевой.

Алексей во время пика своей карьеры был 136-й ракеткой мира — в 2018 году, один раз выступал в основной сетке турниров «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» — 2019, где в первом круге уступил французу Корентену Муте. На уровне ATP Ватутин провёл всего девять матчей.

Алексей Ватутин на «Ролан Гаррос» — 2019 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Главный успех состоялся в мае 2018 года, когда он впервые вышел в основную сетку турнира ATP и сумел единственный раз в карьере дойти до четвертьфинала. Это произошло в Марракеше (Марокко). Любопытно, что Ватутин во втором круге квалификации обыграл тогда молодого, пребывающего за пределами первой сотни австралийца Алекса де Минора, ныне входящего в топ-10, а в основной сетке победил 60-ю ракетку мира Ян-Леннарда Штруффа и 23-ю ракетку мира Альберта Рамос-Виньоласа, посеянного под первым номером. Алексей выиграл 12 турниров ITF, один «челленджер» ATP и заработал $ 677 400 призовых за карьеру.

Ватутин – уроженец Волгограда. Этот город известен тем, что там до 1996 года тренировался легендарный российский теннисист Николай Давыденко. Алексей в силу возраста с ним не пересекался, но его дядя тренировался с обоими братьями — Николаем и Эдуардом. Сам Алексей в Волгограде порой работал в экстремальных условиях. Например, в заведении строгого режима.

«В какой-то момент, когда мне было лет 13, я вообще тренировался на территории тюрьмы, в колонии — там даже Михаил Кукушкин тренировался. Там был ангар для военных, был уложен теннисный корт на доске, проведены линии — вот я и тренировался на доске. Играл там с семи утра до девяти, а потом мне ещё давали время с восьми до девяти вечера. А после тренировки надо было идти в школу, а зимой холодно, слякоть», — рассказывал Ватутин.

В теннисе огромную роль играет финансовая поддержка, особенно на стартовом этапе карьеры. В этом плане у Ватутина возникали трудности.

«Спонсоров у меня никаких нет. Даже когда, например, мы играем «Большой шлем» в мужской сетке квалификации, два-три человека… Я полетел в Австралию один, без тренера. На US Open тоже без тренера, потому что дорого. Дорого на каждый турнир с тренером ездить — приходится часто одному играть», — говорил Алексей в 2019 году.

Теперь у Алексея Ватутина может начаться новый этап в жизни и карьере, если он войдёт в команду Мирры Андреевой на постоянной основе. Пока их сотрудничество складывается более чем успешно, поэтому все предпосылки для этого имеются.