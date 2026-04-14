Блинкова рвётся во 2-й круг Руана! Ещё играют Хачанов, Рублёв, Алькарас в Барселоне. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию большого теннисного дня на грунтовых турнирах Европы. Мужчины сражаются на «пятисотниках» в Барселоне и Мюнхене, а женщины выступают на WTA-500 в Штутгарте и WTA-250 — в Руане. На корты в этот день выйдут среди прочих и россияне. В Испании это будут Карен Хачанов (четвёртый номер посева) и Андрей Рублёв (5), во Франции — Анна Блинкова и Алина Чараева (Q), в Германии — Екатерина Александрова (8) и Диана Шнайдер. Также в Барселоне в этот день выступит Карлос Алькарас (1), а в Мюнхене — Александр Бублик (3).
Расписание вторника
Во вторник на теннисных турнирах очень насыщенное расписание. Вот за кем будем сегодня следить.
WTA-250. Руан. 1-й круг
12:30*. Анна Блинкова — Доминика Шалькова (LL)
16:00. Элизабетта Коччаретто (7) — Алина Чараева (Q)
ATP-500. Барселона. 1-й круг
13:30. Камило Уго Карабельи — Карен Хачанов (4)
17:00. Карлос Алькарас (1) — Отто Виртанен (Q)
18:30. Мариано Навоне — Андрей Рублёв (5)
ATP-500. Мюнхен. 1-й круг
15:00. Алекс Молчан (Q) — Александр Бублик (3)
WTA-500. Штутгарт. 1-й круг
16:30. Екатерина Александрова (8) — Габриэла-Андреа Кнутсон (Q)
21:00. Тамара Корпач (WC) — Диана Шнайдер
* московское время.
- 14 апреля 2026
- 13 апреля 2026
