Онлайн-трансляция Барселоны, Штутгарта и Руана-2026: Хачанов, Рублёв, Шнайдер, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Блинкова рвётся во 2-й круг Руана! Ещё играют Хачанов, Рублёв, Алькарас в Барселоне. LIVE!
Даниил Сальников
Анна Блинкова
На четырёх европейских турнирах набирает обороты грунтовый сезон. На корты выйдут и шестеро россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию большого теннисного дня на грунтовых турнирах Европы. Мужчины сражаются на «пятисотниках» в Барселоне и Мюнхене, а женщины выступают на WTA-500 в Штутгарте и WTA-250 — в Руане. На корты в этот день выйдут среди прочих и россияне. В Испании это будут Карен Хачанов (четвёртый номер посева) и Андрей Рублёв (5), во Франции — Анна Блинкова и Алина Чараева (Q), в Германии — Екатерина Александрова (8) и Диана Шнайдер. Также в Барселоне в этот день выступит Карлос Алькарас (1), а в Мюнхене — Александр Бублик (3).

ATP 500. Барселона-2026. Сетка
ATP 500. Мюнхен-2026. Сетка
WTA-500. Штутгарт-2026. Сетка
WTA-250. Руан-2026. Сетка
Руан. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 12:30 МСК
Анна Блинкова
Россия
Доминика Шалькова
Чехия
14 апреля 2026, вторник. 16:00 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Алина Чараева
Россия
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 13:30 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Карен Хачанов
Россия
14 апреля 2026, вторник. 15:00 МСК
Алекс Молчан
Словакия
Александр Бублик
Казахстан
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Отто Виртанен
Финляндия
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 18:30 МСК
Мариано Навоне
Аргентина
Андрей Рублёв
Россия
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Габриэла-Андреа Кнутсон
Чехия
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 21:00 МСК
Тамара Корпач
Германия
Диана Шнайдер
Россия
Расписание вторника
Расписание вторника

Во вторник на теннисных турнирах очень насыщенное расписание. Вот за кем будем сегодня следить.

Топ-матчи вторника в теннисе: Рублёв, Хачанов, Алькарас, Бублик, Шнайдер и другие.

WTA-250. Руан. 1-й круг

12:30*. Анна Блинкова — Доминика Шалькова (LL)

16:00. Элизабетта Коччаретто (7) — Алина Чараева (Q)

ATP-500. Барселона. 1-й круг

13:30. Камило Уго Карабельи — Карен Хачанов (4)

17:00. Карлос Алькарас (1) — Отто Виртанен (Q)

18:30. Мариано Навоне — Андрей Рублёв (5)

ATP-500. Мюнхен. 1-й круг

15:00. Алекс Молчан (Q) — Александр Бублик (3)

WTA-500. Штутгарт. 1-й круг

16:30. Екатерина Александрова (8) — Габриэла-Андреа Кнутсон (Q)

21:00. Тамара Корпач (WC) — Диана Шнайдер

* московское время.
