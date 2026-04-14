Даниил отдал € 6000 за разбитую ракетку в проигранном с двумя «баранками» матче. С вычетом налогов это около четверти его призовых.

Медведев дорого заплатил за истерику в Монте-Карло. Но его уже штрафовали в 10 раз крупнее

Первая ракетка России Даниил Медведев оштрафован на € 6000 за неспортивное поведение в матче с Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Медведев проиграл эту встречу с двумя «баранками» – 0:6, 0:6. После восьми подряд отданных геймов Даниил семь раз ударил ракетку о корт, а затем выбросил её в урну. Зрители сопровождали весь этот процесс своеобразным гулом.

Даниил Медведев выбрасывает разбитую ракетку Фото: Кадр из трансляции

Медведев провёл худший матч в карьере, впервые получив сразу две «баранки». Случилось это на самом неудобном для него грунтовом покрытии, но всё равно было обидно. Даниил – человек эмоциональный, поэтому решил не сдерживать своё разочарование.

Россиянин наверняка понимал, что получит предупреждение от судьи, а позже ему выпишут штраф. € 6000 – приличная сумма, если учитывать ранний вылет теннисиста с «Мастерса». За второй круг Монте-Карло он получил € 45 520. Номинально придётся отдать 13,2% от призовых, а в реальности – где-то в два раза больше, то есть четверть заработанного. Оклад за второй раунд не учитывает вычет налогов, в то время как размер штрафа приводится в «чистом» денежном выражении.

«Дане Медведеву выписали штраф в размере € 6000 за разбитую в Монте-Карло ракетку. Неприятно, конечно, однако игроки знают, что чрезмерные эмоции, да ещё и в рамках телевизионной трансляции стоят дорого. У меня в карьере самый обидный штраф был на Уимблдоне, но не за ракетку, а за «коучинг». Мне выписали £ 1500 просто за то, что мой тренер Карлос подбадривал меня на испанском словом Vamos. Хорошо, что сейчас в подобных моментах до абсурда не доходит, потому что коучинг разрешили. Однако в том эпизоде никаких подсказок не было, из-за чего было досадно. После матча штраф уменьшили на £ 500, но осадок остался», — высказалась о ситуации с Медведевым и вспомнила свой опыт двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова.

Медведев получал и более серьёзные наказания. На US Open – 2025 ему пришлось отдать 39% призовых за свои действия в проигранном матче первого круга с французом Бенжаменом Бонзи. Российского теннисиста тогда оштрафовали на $ 42,5 тыс. Из этой суммы $ 30 тыс. являлись санкциями за неспортивное поведение, а именно за резкое реагирование на решение судьи вернуть первую подачу сопернику из-за выбежавшего на корт фотографа. Оставшиеся $ 12,5 тыс. – за сломанную ракетку.

Призовые Медведева за первый круг US Open составили $ 110 тыс. С вычетом налогов Даниилу пришлось расстаться примерно с 80% заработанных денег.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

На Australian Open — 2025 Даниилу выписали штраф в размере $ 76 тыс. Из них $ 10 тыс. пришлось заплатить за то, что в матче первого круга с тайцем Касидитом Самреем россиянин разбил ракетку о камеру на сетке. Еще $ 66 тыс. Медведев был вынужден отдать за нарушение в проигранном пятисетовом поединке второго круга с американцем Лёнером Тьеном. Даниил кинул ракетку в рекламный щит, спорил с судьёй, а после игры не пришёл на обязательную пресс-конференцию.

Призовые Медведева на турнире «Большого шлема» в Австралии составили $ 123 тыс. Россиянин отдал 61% из них, однако это лишь номинальные цифры. С вычетом налогов Даниил вообще залез «в минус».

Даниил Медведев – один из самых штрафуемых теннисистов современности. Он заплатил более $ 160 тыс. взысканий за карьеру. Конечно, это даже близко не уровень скандального австралийца Ника Кирьоса, набравшего за свои выходки $ 550 тыс. штрафов. Какое-то время Ник был «рекордсменом» в истории тенниса по единичному взысканию, заплатив $ 113 тыс. за плевки и оскорбления в сторону судьи, а также за прочие истерики в Цинциннати-2019.

Американцу Фрэнсису Тиафо выписали чек на $ 120 тыс. за минутную тираду с ругательствами в адрес судьи после поражения от Романа Сафиуллина в Шанхае-2024. Это был самый дорогой эмоциональный срыв в теннисе. Годом ранее француза Уго Гастона наказали взысканием в размере $ 144 тыс. за специально выброшенный из кармана мяч во время розыгрыша в матче с Борной Чоричем в Мадриде, но после апелляции он добился смягчения штрафа в два раза. В ином случае ему пришлось бы отдать почти весь свой годовой заработок или даже немного больше, если учитывать налоги.

Ожидать от Медведева полного спокойствия на корте вряд ли уместно, однако стремиться к этому нужно. Стоит отметить, что упомянутые крупные прошлогодние штрафы в Австралии и США были ещё при старом тренере Жиле Сервара, когда Даниил переживал серьёзный игровой кризис. С новой командой во главе с Томасом Юханссоном россиянин выиграл три титула за полгода и дошёл до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а срывов стало меньше, и они уже не являются такими вопиющими, как раньше.