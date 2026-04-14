«Будет тяжело обеим, а не только мне». Мирра сыграет со скандальной латвийкой в Штутгарте

В Штутгарте (Германия) стартовал женский «пятисотник». В среду, 15 апреля, свой путь на турнире начнёт и победительница недавнего турнира в Линце Мирра Андреева. Она встретится с чемпионкой ТБШ Еленой Остапенко. Рассказываем, чем может быть опасна соперница россиянки и в какой форме к этому матчу подошли обе теннисистки.

Елена Остапенко приехала в Штутгарт в статусе действующей чемпионки. В прошлом году в решающем поединке она со счётом 6:4, 6:1 победила первую ракетку мира Арину Соболенко. Этот титул стал для латвийки девятым в одиночном разряде и первым на грунте после сенсационной победы на «Ролан Гаррос» – 2017.

Текущий сезон Остапенко начала не очень удачно: на WTA-500 в Аделаиде выбыла на старте, а на Australian Open и на «пятисотнике» в Абу-Даби дошла только до второго круга. Тем не менее на «тысячниках» в Дохе и Майами она добралась до полуфинала и четвёртого круга соответственно. Сейчас Елена занимает 22-е место в рейтинге, но на одной из пресс-конференций она призналась, что её главная цель на 2026 год — снова войти в топ-10: «Я хочу вернуться в топ-10 и быть более стабильной на крупных турнирах. Сейчас я более зрелая и думаю, что могу выступать лучше», — сказала она.

Латвийская теннисистка известна прежде всего своей излишней эмоциональностью на корте. В одном из матчей на US Open – 2025 она даже спровоцировала скандал. После проигрыша во втором круге американке Тэйлор Таунсенд Остапенко предъявила сопернице претензии прямо у сетки. Латвийка обвинила Таунсенд в нарушении негласных теннисных правил: во-первых, Тэйлор начала разминку не с задней линии, а у сетки, во-вторых, не извинилась, когда ей помог трос в одном из розыгрышей. В адрес американки прозвучали фразы «ты без воспитания и образования» и «посмотрим, что будет, когда мы сыграем за пределами США». Многие сочли эти высказывания расистскими.

Сама Елена говорит, что не может держать свои эмоции в себе, и в этом причина её провокационного поведения: «Я эмоциональная и не пытаюсь быть той, кем хотят видеть меня люди. Иногда это может быть слишком, но, если всё держу внутри, я взрываюсь. Тем, кто меня понимает, это нравится, потому что я остаюсь собой», — заявила она на одной из недавних пресс-конференций.

В матче первого круга Штутгарта с эмоциональной, но в то же время опытной Остапенко Мирре Андреевой будет непросто. Пару дней назад россиянка выиграла свой второй титул в этом году. На «пятисотнике» в Линце (Австрия) в решающем матче она победила экс-россиянку Анастасию Потапову со счётом 1:6, 6:4, 6:3. К тому же Мирра во второй раз одержала победу на грунтовом турнире. Первая ракетка России стала третьей в этом сезоне, кому удалось выиграть больше одного трофея. Такое же количество побед (2) — у Джессики Пегулы, а возглавляет этот список Арина Соболенко (3).

Мирра Андреева после победы в Линце-2026 Фото: Severin Aichbauer/Getty Images

У Андреевой было не так много времени, чтобы подготовиться к новому турниру. Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился мнением, стоит ли вообще Мирре принимать участие на WTA-500 в Штутгарте. Он отметил, что основной упор россиянке всё же стоит сделать на крупные турниры: «Если Мирра на подъёме, не устала, почему бы не сыграть в Штутгарте? Но думаю, что главный акцент надо делать на турниры «супердевятки». А основной турнир — «Ролан Гаррос», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Но Мирра после победы в Линце заявила, что отказываться от соревнований не планирует: «Конечно, я заявилась на турнир, так что буду играть, да и Штутгарт — отличный турнир. Уже сыграла несколько матчей на грунте в помещении».

Если в первом круге россиянка пройдёт Остапенко, то в следующем может сыграть уже с более простой соперницей — либо с квалифаером Алисией Паркс из США, либо с немкой Номой Ноа-Акугуэ, получившей уайлд-кард. В четвертьфинале, вероятнее всего, Андрееву будет ждать третья сеяная Ига Швёнтек, а в полуфинале — вторая ракетка мира Елена Рыбакина или итальянка Жасмин Паолини, занимающая восьмую строчку рейтинга. Если же Мирра снова доберётся до финала, то может сразиться за титул с украинкой Элиной Свитолиной или американкой Кори Гауфф.

Титул в Линце позволил россиянке переместиться с 10-го на девятое место рейтинга. В случае успешного выступления в Штутгарте Мирра может подняться и на седьмую строчку.

Елена Остапенко и Мирра Андреева за свою карьеру ещё ни разу не встречались. Перед стартом турнира в Штутгарте Андреева заявила, что поединок с латвийкой будет тяжёлым: «Елена — непростая соперница. Она действующая чемпионка, поэтому знает, как играть на этом покрытии и как играть в Штутгарте. Никто не говорит, что это будет лёгкий матч. Придётся нелегко. Надеюсь, что нам обеим будет тяжело, а не только мне. Сегодня постараюсь немного отпраздновать с командой, а завтра стану тренироваться в Штутгарте и готовиться к матчу первого круга», — приводил её слова Ubitennis.

Высказалась о предстоящей встрече Мирры и Елены в эфире программы «Больше! Лайв» экс первая ракетка мира Динара Сафина: «С Еленой будет матч совершенно непредсказуемый. Если учитывать, что она в прошлом году победила в Штутгарте, можно сказать, что она будет фаворитом. Не знаю, кто победит в их матче. Я заметила, что Остапенко стала очень грамотно растаскивать соперниц по корту кручёным ударом справа. Мне кажется, она нашла этот удар, и у неё получилось его красиво вписать в свою игру».

«Остапенко любит играть против высокорейтинговых теннисисток и против игроков, которые недавно что-то выиграли или считаются круче, чем она. Елена настраивается против них просто шедеврально. Поэтому Мирре будет очень сложно», — заявила российская теннисистка Анастасия Мыскина в том же эфире.

Удастся ли Мирре победить Остапенко? Узнаем об этом, когда теннисистки выйдут на корт в среду, 15 апреля.

