Рублёв вышел во 2-й круг Барселоны! Андрей обогнал Федерера по победам на «пятисотниках»

Престижный турнир категории ATP-1000 в Монте-Карло завершился, и мужской теннисный тур переместился на «пятисотники» в Барселоне и Мюнхене. Во вторник, 14 апреля, свои сражения на этих соревнованиях проводили Карен Хачанов, Александр Бублик, Карлос Алькарас и Андрей Рублёв. Но обо всём по порядку.

В Мюнхене Бублик был посеян под третьим номером, однако на этом турнире не предусмотрен performance bye, из-за чего Александру пришлось начать путь по сетке с первого же круга. На этой стадии представителю Казахстана в качестве соперника достался словак Алекс Молчан, занимающий 166-е место в мировой классификации и попавший в основу через квалификацию. До поединка на немецком «пятисотнике» теннисисты ранее не пересекались на корте.

В самом начале матча Бублик отдал партию и лишь в четвёртом гейме восстановил равновесие — 2:2. Однако Александр тут же позволил Молчану сделать ещё один брейк — 2:3. После этого чуть ли не в каждом гейме теннисисты зарабатывали брейк-пойнты, но реализовать шансы не могли. В концовке этого отрезка поединка представитель Казахстана отыграл два сетбола на своей подаче, а вот во время подачи Алекса на партию Бублик не справился с третьим — 4:6.

В стартовом сете Александр обошёл соперника всего на 1% по попаданию первой подачи — 67% против 66%. Бублик также оказался впереди по количеству виннеров с бэкхенда и форхенда: 6/3 у представителя Казахстана и 5/2 — у словака. Однако Алекс сделал меньше невынужденных ошибок с бэкхенда и форхенда — 6/3, чем оппонент — 8/7.

Во второй партии борьбы вообще не получилось: в третьем же гейме Александр отдал свою подачу теннисисту из Словакии — 1:2, а потом ещё одну — 1:4. В итоге Бублик не смог подобраться к брейк-пойнтам и проиграл поединок 166-й ракетке мира Молчану со счётом 4:6, 2:6 за 1 час 6 минут.

Процент попадания первой подачи за весь матч у Бублика остался таким же, как и в первом сете — 67%, а вот у Молчана он составил 61%. Соотношение виннеров с бэкхенда и форхенда и невынужденных ошибок с бэкхенда и форхенда — 7/3 и 6/3 у словака, у представителя Казахстана же — 12/5 и 17/13.

Таким образом, Александр Бублик уже второй год подряд зачехлил ракетку на старте Мюнхена! А Алекс Молчан, располагающийся на 166-й строчке в рейтинге ATP, на немецком «пятисотнике» дальше поборется с местным спортсменом Даниэлем Альтмайером.

В этот день также состоялись поединки в Барселоне. Соревнование попало в мужской теннисный календарь в 1953-м, так что сражения в этом испанском городе проводятся аж 73 года! Матчи здесь всегда проходили на грунтовом покрытии, а категорию ATP-500 турнир получил в 1990-м.

Представителям России трудно покорить это грунтовое соревнование, за всё время его существования чемпионский трофей поднял над головой только Марат Сафин в 2000 году. До решающего противостоянии также добирался Даниил Медведев в 2019-м, а ещё вышеупомянутый Сафин в 2003-м.

Даниил Медведев с трофеем финалиста в Барселоне-2019 Фото: Alex Caparros/Getty Images

В основную сетку испанского «пятисотника» в сезоне-2026 были заявлены всего два наших спортсмена — Андрей Рублёв (4) и Карен Хачанов (5), зато они оба получили посев. Как и на турнире в Мюнхене, в Барселоне высокорейтинговые теннисисты не могут пропустить стартовый круг, поэтому россиянам пришлось начать выступление с первого круга.

Путь Карена Хачанова по сетке Барселоны должен был стартовать со сражения с Камило Уго Карабельи. Аргентинец в данный момент находится на 64-й позиции в рейтинге, при этом ещё в августе 2025-го он он располагался на лучшей для себя 43-й строчке. За всю карьеру 26-летний Карабельи не выиграл ни одного трофея на уровне тура, а ещё ни разу не добирался до финала на турнирах ATP. До поединка на испанском «пятисотнике» Карен и Камило Уго ни разу не боролись друг с другом.

Неудачно начал матч Хачанов. Карабельи хорошо сыграл сначала на своей подаче, а потом сделал брейк и повёл со счётом 2:0. Дальше Карен наладил игру в своих геймах, однако на большее его не хватило. И с таким минимальным преимуществом Камило Уго довёл партию до победы — 6:3 за 31 минуту.

Во втором отрезке поединка теннисисты долгое время уверенно действовали на своих подачах. Однако при счёте 4:4 Хачанов отдал один из розыгрышей на своей подаче, после чего в гневе разбил ракетку! Из-за этого инцидента Карен на какое-то время потерял концентрацию, и в девятом гейме Камило Уго поймал его на ошибках. Два брейк-пойнта отыграл россиянин, а вот с третьим не справился, позволив Карабельи выйти вперёд — 5:4. Вернуть потерянное наш теннисист не смог, так что аргентинец победил в двух партиях со счётом 6:3, 6:4 за 1 час 14 минут.

Карен Хачанов Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Таким образом, Карен потерпел уже третье поражение подряд, а всего проиграл пятый матч из последних шести. Аргентинец Карабельи во втором круге Барселоны сразится с испанцем Рафаэлем Ходаром.

За весь поединок процент попадания первой подачи у Хачанова составил 68%, а у Карабельи — 67%. Камило Уго сделал больше виннеров с форхенда — 12, чем Карен — 11, зато россиянин обошёл его по аналогичному показателю с бэкхенда — четыре против двух. Соотношение невынужденных ошибок с бэкхенда и форхенда — 9/6 у аргентинца и 18/10 у нашего спортсмена.

Во второй круг Барселоны также стремился пробиться Карлос Алькарас, находящийся сейчас на второй позиции в мировой классификации. Ещё на прошлой неделе испанец занимал первую строчку, однако из-за поражения в финале Монте-Карло от Янника Синнера он уступил лидерство всё тому же итальянцу. Тем не менее Алькарас может вернуться на это место в случае завоевания трофея на домашнем «пятисотнике».

Первым соперником Карлоса стал 24-летний Отто Виртанен. Представитель Финляндии был 91-й ракеткой мира в ноябре 2024-го, но сейчас он даже не входит в топ-100 и располагается на 130-й позиции. В коллекции у Виртанена нет ни одного титула категории ATP, более того, Отто ни разу не принимал участия в решающих сражениях. С Алькарасом спортсмен ранее ни разу не пересекался на турнирах.

Первый сет матча с Виртаненом складывался непросто для Алькараса. И у испанца, и у финна были шансы взять чужую подачу, однако теннисисты этим никак не могли воспользоваться. При счёте 5:4 Карлос попросил вызвать врача на корт, пожаловавшись на боль в кисти после исполнения удара одноручным бэкхендом. После медицинского тайм-аута семикратный чемпион ТБШ заработал два сетбола на приёме и со второй попытки поставил точку в партии — 6:4.

Во втором сете теннисисты сразу обменялись брейками — 2:1 в пользу Алькараса, а затем Карлосу вновь удалось взять подачу Отто Виртанена — 3:1. В итоге семикратный чемпион ТБШ без каких-либо проблем довёл до победы поединок с представителем Финляндии — 6:4, 6:2 за 1 час 25 минут. Теперь испанцу предстоит встреча с чехом Томашем Махачем во втором круге Барселоны.

Процент попадания первой подачи у Алькараса превзошёл аналогичный показатель у Виртанена — 67% против 58%. Карлос также сделал больше виннеров с форхенда — 10, чем Отто — пять. Однако этот же аспект игры, но с бэкхенда, у финна оказался лучше — пять против двух. Соотношение невынужденных ошибок с бэкхенда и форхенда — 12/17 у испанца и 17/13 у его соперника.

Последним россиянином, оставшимся на барселонском соревновании, стал Андрей Рублёв. Нашему теннисисту в первом круге «пятисотника» предстоял поединок с 25-летним Мариано Навоне. В мировой классификации аргентинец сейчас занимает 44-е место, а наивысший результат у него — 29-я строчка, на которую он забрался в июне 2024-го. До поединка в Барселоне Рублёв и Навоне никогда не пересекались на одном корте.

На старте матча Андрей и Мариано обменялись брейками — 1:1, а затем в следующих геймах россиянина аргентинец заработал брейк-пойнты. Однако в самый важный момент наш спортсмен действовал безупречно. Уже в восьмом гейме он получил шансы взять подачу соперника и с четвёртой попытки добился своего — 5:3. Оставалось только подать на сет, но сделать Рублёву это не удалось — 5:4. Свою оплошность он исправил на приёме — 6:4.

В стартовой партии теннисисты не исполнили ни одного эйса, однако Рублёв допустил больше двойных ошибок (2), чем Навоне (1). Лидерство по проценту попадания первой подачи заработал Мариано — 77% против 58%. Соотношение виннеров с форхенда и бэкхенда — 5/1 у аргентинца и 5/2 у россиянина.

Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором сете в первом же гейме на подаче соперника Рублёв добрался до брейк-пойнта, однако Навоне угрозу отвел. А при счёте 2:2 теннисисты обменялись брейками — 3:3. Под конец этого отрезка матча Андрей ещё раз взял подачу Мариано, не доводя дело до тай-брейка — 6:4, 7:5 за 1 час 49 минут.

Таким образом, Андрей одержал 112-ю победу на «пятисотнике» и обошёл Роджера Федерера (111) по количеству выигранных встреч на турнирах этой категории (с 2009 года). Во втором круге Барселоны Рублёв поборется с итальянцем Лоренцо Сонего.

