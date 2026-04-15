Шнайдер попала на Рыбакину в Штутгарте. Александрова тоже вышла во второй круг

Во вторник, 14 апреля, на «пятисотнике» в Штутгарте (Германия) и на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция) проходили матчи первого круга (1/16 финала). Сегодня играли четыре российские теннисистки: в Штутгарте выступили Екатерина Александрова и Диана Шнайдер, а в Руане — Анна Блинкова и Алина Чараева. Кому же удалось пробиться во второй круг?

Но сначала вернёмся на день назад. 21-я ракетка мира Людмила Самсонова, которая также заявилась в Штутгарт, играла с 58-м номером рейтинга WTA хорваткой Антонией Ружич. Самсонова подходила к этой встрече на серии из шести поражений, однако теперь наконец-то прервала чёрную полосу.

На старте матча россиянка забрала девять геймов подряд — 6:0, 3:0. После этого Людмила под ноль отдала свою подачу, но больше не позволяла себе срывов и в 10-м гейме второго сета с третьего матчбола подала на матч — 6:0, 6:4 за 1 час 18 минут. На первой подаче Самсонова выиграла 86% очков (19 из 22). Во втором круге она сразится с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира Кори Гауфф, которая, будучи второй сеяной, не играла в первом круге.

Теперь – о сегодняшних матчах. 13-я ракетка мира Екатерина Александрова (8) вышла на корт с чешкой Габриэлой-Андреа Кнутсон (Q), располагающейся лишь на 224-й строчке в мировой классификации. Разница в классе сказалась. В затяжном первом гейме, правда, Александровой пришлось изрядно потрудиться, чтобы удержать свою подачу. Однако россиянка отыграла оба брейк-пойнта, и это, по сути, был единственный момент, когда у неё возникли проблемы. В оставшейся части матча Екатерина не позволяла сопернице проявить свои качества и избежала брейк-пойнтов. Сама же Александрова четырежды брала чужую подачу — по два раза в каждом из геймов — и победила 6:2, 6:2, затратив на это всего 1 час 4 минуты. На первой подаче Екатерина выиграла 87% очков (26 из 30).

Во втором круге Александрова сразится либо с Чжан Шуай, либо с Линдой Носковой — китаянка и чешка сыграют друг с другом в среду, 15 апреля.

Диана Шнайдер, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, противостояла немке Тамаре Корпач (WC), 102-й ракетке мира. Шнайдер, игравшая с тейпом на правом колене, неудачно начала матч. На своей подаче она взяла лишь одно очко и, сделав две двойные ошибки (в том числе на брейк-пойнте), подарила сопернице брейк. Но Корпач этим не воспользовалась: Диана с третьего брейк-пойнта оформила обратный брейк — 1:1.

Россиянка перехватила инициативу и стала быстро забирать геймы, однако вскоре качели ушли в другую сторону. Немка, уступая 1:4, сменила ракетку, и это на какое-то время помогло ей. Тамара впервые в поединке удержала подачу, а затем добилась второго брейка. Однако сравнять счёт не смогла: Диана образцово провела гейм на приёме и в третий раз взяла подачу соперницы — 5:3. С подачей на сет у Шнайдер проблем не возникло — 6:3 за 42 минуты. Корпач, проиграв партию, отправилась на туалетный перерыв, а её соперница в это время общалась со своим тренером Сашей Бажиным.

В начале второго сета Шнайдер нацелилась на ранний брейк — и была вознаграждена за свои усилия. Гейм, продолжавшийся около 10 минут, Диана забрала с четвёртого брейк-пойнта. Следующий гейм вышел не менее тяжёлым; несмотря на это, россиянка с нескольких геймболов сумела подтвердить брейк — 2:0. После этого Корпач ещё раз упустила подачу и взяла медицинский перерыв из-за мышечных болей.

Тамара вернулась на корт, но возможностей что-то изменить у неё не было. Шнайдер в этой партии отдала ей только один гейм и закончила матч очередным брейком — 6:3, 6:1 за 1 час 30 минут.

Во втором круге Диана Шнайдер сыграет с двукратной чемпионкой ТБШ второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (1) — казахстанская теннисистка имела bye в первом круге. Это будет их первый очный матч.

А в среду, 15 апреля, завершится первый круг. Свой поединок проведёт девятая ракетка мира Мирра Андреева (6), которую ожидает встреча с действующей чемпионкой Штутгарта Еленой Остапенко — победительница «Ролан Гаррос» 2017 года занимает сейчас 22-е место в рейтинге.

В парном разряде уверенную победу в первом круге одержали 41-летняя Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд. В матче с испанками Алёной Большовой и Ивонн Кавалье-Реймерс они ни разу не отдали подачу; более того, лишь однажды в геймах на подаче Звонарёвой и Зигемунд пришлось играть решающее очко. Вера и Лаура победили — 6:3, 6:1 за 1 час 9 минут — и прошли в 1/4 финала.

Следующие соперницы Звонарёвой и Зигемунд — Елена Остапенко и Чжан Шуай, первые сеяные.

Что касается Руана, то он появился в календаре не так давно, в 2022 году. В первые два сезона это был турнир категории WTA-125, проходивший на крытом харде в октябре. В 2023-м до финала смогла дойти Эрика Андреева, старшая сестра Мирры. А с сезона-2024 Руан проходит в грунтовый сезон. Действующей чемпионкой является Элина Свитолина, но она не защищает титул, так как выступает в Штутгарте. А первые два номера посева получили Марта Костюк и Сорана Кырстя, представительницы топ-30 мирового рейтинга.

Первой из наших на корт вышла Анна Блинкова, 91-я ракетка мира. Она играла с 123-м номером мировой классификации 21-летней чешкой Доминикой Шальковой (LL). В минувшем сезоне Блинкова победила Шалькову в полуфинале Цзюцзяна — 6:4, 6:4. В этот раз Анна потерпела поражение.

Блинкова отлично начала матч, выиграв четыре гейма подряд. На этом отрезке россиянка отдала всего четыре очка. Увы, дальше всё перевернулось с ног на голову. В оставшейся части встречи Анна взяла всего-навсего два гейма. 4:0 в первом сете превратились в 4:4, потом Блинкова сделала брейк, но не подала на партию и в итоге проиграла сет со счётом 5:7. Вторую партию Анна начала с брейка под ноль, однако затем получила скрытую «баранку» — 7:5, 6:1 в пользу Шальковой за 1 час 13 минут. Чешка в этом матче подавала с прекрасным процентом попадания первым мячом (83%).

А 130-я ракетка мира Алина Чараева (Q) сражалась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (7), 41-м номером рейтинга WTA. В первом сете Коччаретто уверенно действовала в своих геймах, и Чараева не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. Россиянка дважды отдала подачу и отдала партию со счётом 3:6. Во втором сете Алина смогла спастись. Теннисистки дважды обменивались брейками, а в девятом гейме Чараева в третий раз взяла подачу соперницы, после чего отыграла брейк-пойнт и со второго сетбола закрыла партию — 6:4.

К сожалению, в решающем сете Чараева потерпела неудачу. Коччаретто быстро повела 3:0 с брейком, а в пятом гейме ушла с брейк-пойнта — 4:1. После этого итальянка сделала ещё один брейк, потом не смогла подать на матч, упустив матчбол. Однако в восьмом гейме Алина вновь не удержала подачу, и Элизабетта победила — 6:3, 4:6, 6:2 за 2 часа 13 минут.

Чараева пока не может одержать свою первую победу на уровне основных сеток WTA. В минувшем сезоне она дебютировала в туре и потерпела три поражения в трёх встречах. Таким образом, в сетке Руана россиянок не осталось.

Турниры в Штутгарте и Руане завершатся 19 апреля.