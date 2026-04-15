Большой разбор Швёнтек и её бывшего тренера-чемпиона. Может, к нему присмотреться Мирре?

Нынешний год у шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Иги Швёнтек пока не складывается. 0 титулов, неудачное выступление на австралийском мэйджоре и, как следствие, вполне логичное отставание от Арины Соболенко и Елены Рыбакиной в рейтинге WTA. Более того, польку обошла и Кори Гауфф. Которой, правда, защищать много очков на грунтовых турнирах, поэтому в скором времени ситуация может измениться.

Немудрено, что в сложившейся ситуации Швёнтек, дабы найти пути выхода из кризиса, решилась на смену тренера. С октября 2024-го по март 2026-го Ига работала с известным в теннисном мире специалистом Вимом Фиссеттом. За это время ей удалось завоевать титулы на Уимблдоне, в Цинциннати и Сеуле в сезоне-2025 при лишь одном поражении в финале – в Бад-Хомбурге (тоже в 2025 году). Интересно, что перед Фиссеттом Ига работала под руководством соотечественника Томаша Викторовского. С ним результаты были куда более солидными.

Теперь, вслед за Викторовским, уволен и Фиссетт. Ига же решила поработать с Франсиско Ройгом плюс слетала в академию Рафы Надаля и потренировалась под присмотром легендарного испанца. Ведь стартовал грунтовый сезон, на который у Швёнтек возложено много надежд.

ИГА ШВЁНТЕК С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ ФРАНСИСКО РОЙГОМ

«Процесс смены тренера для меня всегда сложный — делала это всего два раза в жизни, поэтому решения непростые.

Я очень рада начать работу с Франсиско. Искала человека с хорошим взглядом на игру, очень «технического», но также достаточно опытного, чтобы помогать в разных ситуациях. Мне кажется, он прошёл через всё в туре», — отметила сама Ига.

А что же Фиссетт? Если обратить внимание на результаты польки на грунте в 2025 году, то они говорят сами за себя: Штутгарт – 1/4 финала, Мадрид – 1/2 финала, Рим – 1/16 финала, Париж – 1/2 финала. Разумеется, это далеко не то, на что рассчитывала и рассчитывает Ига сейчас. Во многом поэтому она, будучи грунтовым специалистом, обратилась за помощью к таким мэтрам данного покрытия, как Ройг и Надаль.

«Это останется между нами. Не хочу вдаваться в подробности. Это определённо не то, что человек вроде меня совершает после одной неудачи. Я бы не стала принимать такое решение легкомысленно. Иногда меня можно воспринимать как эмоционального человека, но я действительно не принимаю решения импульсивно. Я довольно рациональна. Мне нравится давать себе время. Кроме того, нечасто меняю состав команды. Думаю, это очень хороший подход. Мне нравится давать команде возможность перезагрузиться и начать работать немного по-другому», — заявила сама Швёнтек о расставании с Фиссеттом.

ИГА ШВЁНТЕК И ВИМ ФИССЕТТ

Интересно понаблюдать, когда тренер-чемпион, работавший, помимо Швёнтек, с Наоми Осакой, Чжэн Циньвэнь, Викторией Азаренко, Анжеликой Кербер и многими другими знаменитостями, найдёт себе новую работу.

В теории к нему можно присмотреться и нашей Мирре Андреевой, которая на днях выиграла турнир категории WTA-500 в Линце. И, что интересно, без своего тренера Кончиты Мартинес. Она в этой поездке с россиянкой отсутствовала и присоединилась к своей подопечной в Штутгарте, а в австрийском боксе Андреевой сидели её отец и спарринг-партнёр Алексей Ватутин.

На мой взгляд, работа Мирры с Вимом могла бы стать перспективным ходом и принести самой Андреевой много нового опыта и навыков. Такое ощущение, что сотрудничество с Мартинес постепенно исчерпало себя во всех аспектах, поэтому пришло время двигаться дальше. Мирре есть над чем работать: нужно улучшать форхенд, ставить сильную и стабильную подачу.

Также поделиться мнением я попросил моего коллегу известного теннисного комментатора Илью Рывлина.

— Как ты считаешь, завершение сотрудничества между Швёнтек и Фиссеттом напрашивалось?

— Да. Ига — большая чемпионка, и с Фиссеттом она не показывала тех результатов, на которые рассчитывали сама полька и её болельщики. Она выходила на корт без уверенности в себе и проигрывала тем, кого обычно легко побеждала: я сейчас прежде всего говорю про поражения от Саккари и Линетт в феврале и марте. Но даже если мы возьмём самых серьёзных соперниц, таких как, например, Елена Рыбакина на Australian Open, то там, в полуфинале, проиграв равную первую партию, Ига абсолютно развалилась во второй и даже не верила в возможность камбэка. И последующие турниры показали, что Фиссетт не сумел изменить ситуацию: психологически Швёнтек не была готова к большим и сложным матчам. Сама полька говорила, что поражение от Магды стало последней каплей, но надлом начал происходить раньше. Перед очень важной для Иги грунтовой частью сезона она решила нанять тренера, который знаком с этим покрытием лучше.

— Как ты оценишь время их работы: какие плюсы и какие минусы?

— Единственный плюс — титул на Уимблдоне. Не принижая заслуг польки, всё-таки напомним, что она за весь турнир не встретилась ни с одной теннисисткой из топ-10. Да, всех соперниц, кроме одной, она прошла уверенно, но ни Соболенко, ни Рыбакиной, ни Гауфф, ни других топовых соперниц на пути Иги не было. Конечно, это не проблема Швёнтек: она идеально воспользовалась сеткой, которую получила. Повторюсь, на мой взгляд, тот Уимблдон — единственный плюс. А главный минус — утрата уверенности и звериной чемпионской хватки, которой обладают Елена, Арина и некоторые другие девушки. Ига больше не выходит на матчи с теннисистками топ-20-топ-30 с ощущением превосходства, а во встречах с игроками топ-5 или топ-10 Швёнтек и вовсе слишком сильно нервничает и, если что-то идёт не по её сценарию, очень быстро «ломается». Возможно, тут вина и психолога Дарьи Абрамович, но ответственность с тренера я бы тоже не снимал.

ИГА ШВЁНТЕК СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ НА УИМБЛДОНЕ-2025

— Мог бы Фиссетт, учитывая свой опыт, поработать в качестве тренера с Миррой Андреевой? Что нового он мог бы ей дать?

— Учитывая в целом негативный опыт работы со Швёнтек, я бы не хотел сейчас видеть Фиссетта в качестве наставника Мирры. Вим в основном работал уже со зрелыми теннисистками, а когда стал тренером 20-летней на тот момент Чжэн Циньвэнь, то их сотрудничество продлилось всего пару месяцев. Мирре, напомню, сейчас лишь 18.

— Нужно ли Мирре прекращать сотрудничество с Кончитой Мартинес?

— На мой взгляд, нет. Мирра в прекрасных отношениях с Кончитой, они постоянно по-дружески или даже по-матерински подшучивают друг над другом и явно получают удовольствие от работы, а вне корта у них много общего. Я считаю, что Мирра продолжает развиваться, и те взлёты и падения, которые мы наблюдаем, абсолютно нормальны. Да, Шарапова в возрасте Андреевой уже выиграла Уимблдон, и Хингис имела за плечами четыре «Шлема», но, во-первых, у каждого свой путь, во-вторых, сейчас тинейджерам тяжелее прорваться наверх. Теннис стал физически более затратным видом спорта, конкуренция выше, поэтому в 17-18 всё выигрывать просто невозможно, а для своего возраста Мирра уже достигла огромных высот.

