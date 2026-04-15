Ольховский сотворил историю тенниса. Он брал «Шлемы», когда об этом в России и не мечтали

Сегодня, 15 апреля, свой 60-й день рождения отмечает советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер страны Андрей Ольховский.

Андрей Станиславович причастен к первым после распада СССР успехам отечественного тенниса на мировой арене. В юбилейную для Ольховского дату вспоминаем его достижения на корте.

Андрей Ольховский родился в Москве и начал заниматься теннисом в девять лет, хотя судьба могла занести его в другие виды спорта.

«Меня привели в секцию, чтобы я занимался плаванием. Честно говоря, мне там совершенно не понравилось, поскольку для меня это однообразный вид спорта. Я плавал достаточно хорошо, но делать это мне было не очень интересно. Затем начал заниматься горными лыжами. Опять же, катался я неплохо, ведь всё детство провёл на лыжах в лесу. Знаете, тогда существовали такие калоши, в которые вдевалась обувь. Так вот, отец собственноручно прикрутил эти калоши к моим лыжам. Однако очень часто ноги выскакивали из них, и мне было тяжело поворачивать.

Возможно, из-за этого я вскоре перестал заниматься этим видом спорта. Сезон прошёл, и в итоге летом я пошёл записываться в теннисную секцию. Очень благодарен своим родителям. Вне всяких сомнений, без их поддержки, веры в меня и всяческой помощи у меня ничего бы не получилось. Я вообще считаю, что роль родителей и в те времена, и сейчас крайне важна в становлении молодого игрока.

В девять лет я пошёл в «Динамо», где на меня даже смотреть не стали. Я был переростком в том смысле, что в девять лет даже в то время уже не принимали. Я был слишком великовозрастным ребёнком. В общем, после «Динамо» решил попытать счастья в ЦСКА. На тот момент у Виктора Янчука была своя детская группа. У них там тоже занимались детишки более младшего возраста, но, поскольку я довольно хорошо смотрелся физически, меня в итоге взяли», — рассказывал Ольховский «Чемпионату» в 2012 году о своём становлении.

Андрей Ольховский на корте в 1988 году Фото: РИА Новости

Ольховский стал профессионалом в 1987 году и почти сразу после этого принял участие в Олимпиаде-1988 в составе сборной СССР. В одиночном разряде Ольховский был 49-й ракеткой мира, выиграл два титула на уровне ATP (Копенгаген-1993 и Шанхай-1996), добирался до четвертьфинала на второй для себя Олимпиаде — в Атланте в 1996-м. В 1992 году Ольховский победил американца Джима Курье – 6:4, 4:6, 6:4, 6:4 и установил рекорд для турниров «Большого шлема», став самым низкостоящим в рейтинге теннисистом, одолевшим первую ракетку мира: россиянин тогда был лишь 193-м в рейтинге ATP.

Наибольших успехов Ольховский добился в парном разряде. Он стал первым россиянином, сыгравшим в финале турнира «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос» — 1992 в паре с южноафриканцем Дэвидом Адамсом – и первым представителем России, победившим на мэйджоре, когда взял «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте с соотечественницей Евгенией Манюковой. Кроме того, Ольховский – первый чемпион Australian Open из России (в 1994 году в дуэте с Ларисой Савченко-Нейланд, представлявшей Латвию) и первый представитель нашей страны в финале Уимблдона (в 1997 году снова вместе с Савченко-Нейланд). Также он является двукратным финалистом Кубка Дэвиса (1994, 1995) в составе сборной России. Всего в парном разряде Ольховский выиграл 20 турниров.

Андрея Станиславовича можно смело назвать первопроходцем для российского тенниса – это видно по его достижениям. Он завершил выступления в одиночном разряде в 1998-м, а в паре зачехлил ракетку только в сезоне-2005, когда ему было почти 40 лет. Ольховский заработал $ 3,2 млн призовых, что является солидной суммой для его эпохи. Лучше него в паре из россиян выступал только Евгений Кафельников. Своей карьерой в целом Андрей Станиславович более чем доволен.

«Наверное, я ставил себе такие задачи, которых планово достигал. В один момент хотел попасть в сотню в одиночке. Потом хотел выиграть турнир из серии «Большого шлема» в паре, затем попасть в парную десятку. В общем, я ставил себе те цели, которых в итоге достигал. Конечно, можно было где-то что-то лучше сделать, что-то могло сложиться удачнее, но в целом моя карьера сложилась удачно», — признавался Ольховский «Чемпионату».

Андрей Ольховский в 1993 году Фото: РИА Новости

В последние годы Ольховский является авторитетным экспертом, который высказывается на все актуальные темы. Он написал книгу «Профессия – теннисист» с историями про советский теннис из первых уст. В частности, Андрей Станиславович откровенно говорит про поездки и интриги в составе сборной, когда призовые забирала себе федерация, а теннисисты получали только суточные, про турниры в Индии, где делали хард, поливая корт жидким навозом, и ждали, пока тот высохнет, про сложные поиски партнёров для парных матчей, и рассуждает о том, есть ли смысл вообще играть в паре, и не только.

Вскоре после завершения карьеры Ольховский начал работать тренером. Он сотрудничал с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной и был наставником в юношеских сборных России разных возрастов. Андрей Станиславович работал тренером сборной России в период её выступлений Кубке Дэвиса. В 2013 году во время матча I группы зоны Европа/Африка с Великобританией он получил звание заслуженного тренера России.

Андрей Ольховский в качестве тренера сборной России Фото: РИА Новости

Ольховский мог бы получить работу в ATP или WTA на постоянной основе, но это его не слишком интересовало по ряду причин.

«Тут важно, насколько успешной была профессиональная карьера. Если это уровень топ-10, топ-20 или топ-30, то все эти теннисисты яркие личности. А когда ты занимаешься тренерской деятельностью, то тебе надо подстраиваться под игрока. Своё я всегда страдает. Бывают даже моменты, когда игрок вымещает на тебе какие-то эмоции, что особенно часто случается в женском теннисе. Не каждый известный в прошлом теннисист пойдёт на это.

Вообще, для спортсменов этот переход очень болезненный. Пока продолжаешь выступать, ты известен, к тебе приковано пристальное внимание общественности, но, когда заканчиваешь, уже через несколько месяцев, максимум через год, о тебе забывают. Ты попросту становишься никому не нужен! Это очень сложно всеми воспринимается. С позиции заработка также сложная ситуация – то ты прилично зарабатывал, то в момент этого лишаешься. По большому счёту тебе приходится начинать всё с нуля», — рассказывал Ольховский «Чемпионату» в 2011 году.

Сейчас 60-летний Ольховский отлично чувствует себя в качестве эксперта. Однако в любом случае имя Андрея Станиславовича будет оставаться на слуху, поскольку его достижения на корте по-настоящему впечатляют.