Мирра в Штутгарте сотворила камбэк! Андреева выбила прошлогоднюю чемпионку Остапенко

На минувшей неделе 18-летняя Мирра Андреева завоевала на соревновании в Линце пятый титул в карьере и второй трофей в сезоне. А уже в среду, 15 апреля, лидер российского тенниса провела матч первого круга на «пятисотнике» в Штутгарте, где ей противостояла действующая чемпионка турнира Еленой Остапенко. Но обо всём по порядку.

В заключительном поединке в Линце Андреева встретилась с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, которая ранее выступала за Россию. Почти 2 часа (1 час 57 минут) Мирра сражалась с соперницей и всё-таки смогла одержать волевую победу над ней — 1:6, 6:4, 6:3. После завоевания титула наша теннисистка выложила в соцсетях радостное фото с трофеем, добавив к посту лаконичную подпись: «Спасибо, Линц!».

В телеграм-канале «Больше!» россиянка поделилась эмоциями от выигранного финала, а ещё пошутила по поводу отсутствия её тренера Кончиты Мартинес во время триумфа. «Хотела поделиться с вами своими эмоциями от победы в Линце. Честно говоря, мы на этот турнир не планировали ехать, но в последний момент всё-таки решили, и нам смогли помочь, дали уайлд-кард, за это я тоже очень благодарна. Турнир получился очень атмосферный, на расслабоне, потому что Кончиты там не было. Я туда поехала вместе со своим спаррингом Лёшей [Ватутиным] и с папой. Вроде получилось неплохо, потому что турнир-то я выиграла.

Сейчас думаю, надо с собой Кончиту возить или нет (смеётся), но я, конечно, шучу. Она со мной была на связи 24/7, давала мне планы на игру. Очень рада, что получилось выиграть. Знала, что Настя очень непростой игрок, я с ней тренировалась пару дней до начала турнира. Заметила, что она начала играть очень агрессивно. Очень рада, что смогла перебороть её, себя и выиграть титул», — сказала теннисистка на странице «Больше!» в соцсетях.

Мирра Андреева с трофеем Линца-2026 Фото: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

Практически без перерыва Андреева прибыла из победного для себя Линца в Штутгарт, что породило сомнения у болельщиков в целесообразности столь плотного графика. По этому поводу бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказал такое мнение: «Если Мирра на подъёме, не устала, почему бы не сыграть в Штутгарте? Но думаю, что главный акцент надо делать на турниры супердевятки. А основной турнир — «Ролан Гаррос», — заявил Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Первой соперницей нашей спортсменки на старте Штутгарта-2026 оказалась Елена Остапенко. Представительница Латвии в прошедшем году стала победительницей немецкого соревнования после двухсетовой победы в финале над первой ракеткой мира Ариной Соболенко — 6:4, 6:1. Елена тогда заработала трофей, 500 рейтинговых очков, а также красивый автомобиль Porsche.

Ещё в 2018 году Остапенко занимала пятую строчку в мировой классификации, а сейчас она располагается на 22-м месте. За всю карьеру 28-летняя Елена завоевала девять титулов на уровне тура, включая грунтовый ТБШ «Ролан Гаррос» — 2017. В сезоне-2026 лучшим результатом представительницы Латвии пока является выход в полуфинал «тысячника» в Дохе, а на Australian Open она зачехлила ракетку во втором круге.

Перед встречей с Остапенко Андреева высоко оценила оппонентку, заявив, что матч с ней будет непростым. При этом Мирра и Елена ранее ни разу не пересекались на корте. «Я заявилась на турнир, так что буду играть, да и Штутгарт — отличный турнир. Уже сыграла несколько матчей на грунте в помещении. Елена — непростая соперница. Она действующая чемпионка, поэтому знает, как играть на этом покрытии и как играть в Штутгарте. Никто не говорит, что это будет лёгкий матч. Будет тяжело. Надеюсь, что нам обеим будет тяжело, а не только мне. Сегодня постараюсь немного отпраздновать с командой, а завтра буду тренироваться в Штутгарте и готовиться к матчу первого круга», — приводит слова россиянки Ubitennis.

Не пошла игра в начале встречи у действующей чемпионки турнира, а Мирра этим умело воспользовалась, сразу же сделав брейк — 2:0. Могла Андреева увеличить преимущество, однако Остапенко отразила угрозу — 2:1. А в четвёртом гейме уже Елена поймала россиянку на ошибках и вернула потерянное — 2:2. Тут же представительница Латвии снова потеряла подачу, позволив Мирре вырваться вперёд — 3:2. А в момент, когда надо было поставить победную точку в партии, россиянка допустила две двойные ошибки подряд при счёте «ровно» и дала Остапенко восстановить равновесие — 5:5. На этом проблемы Андреевой не закончились: она отдала Остапенко, поймавшей кураж, ещё один свой гейм — 5:7.

В стартовом сете процент попадания первой подачи у Остапенко значительно превзошёл показатель Андреевой — 83% против 64%. Елена также сделала 20 виннеров, а вот Мирра — всего девять. Зато россиянка допустила меньше невынужденных ошибок (12), чем соперница (17). Наша теннисистка также стала лидером по количеству эйсов — четыре у Андреевой и три у представительницы Латвии.

Елена Остапенко Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Неудача в первой партии не выбила из колеи Андрееву. В третьем гейме второго сета Мирра добралась до брейк-пойнтов и со второй попытки добилась успеха — 2:1. В следующий раз россиянка снова активно сыграла на подаче соперницы, после чего Остапенко дрогнула — 4:1. Однако закрепить этот успех наша теннисистка не смогла, снова допустив двойную в самый неподходящий момент — 4:2. При этом нервничала не только 18-летняя Мирра, но и Елена. Тут же Остапенко наошибалась, благодаря чему Андреева сделала ещё один брейк — 5:2. Ситуация первой партии, когда россиянка не сумела завершить партию победой, могла повториться, однако наша спортсменка отыграла два брейк-пойнта, а затем реализовала сетбол — 6:2.

Во втором отрезке матча Андреева сделала аж три эйса, а Остапенко — 0. При этом Елена обошла Мирру по проценту попадания первой подачи — 62% против 41%. Зато россиянка оказалась стабильнее по соотношению виннеров и невынужденных ошибок — 8/13 у нашей теннисистки и 4/19 у представительницы Латвии.

Упорная борьба развернулась в начале решающей партии на подаче Мирры: четыре раза было «ровно», к тому же россиянке пришлось отыгрывать брейк-пойнт, но в итоге три эйса помогли ей вытащить этот гейм — 1:1. Однако в следующий раз Остапенко ошибки Андреевой не простила, и с третьего брейк-пойнта наша теннисистка потеряла подачу — 1:3, затем не получилось что-то сделать на приёме — 1:4. Но в седьмом гейме Мирра собралась, вернула потерянное, а затем выиграла ещё два гейма — 5:4. Надо было всего лишь подать на матч, что Андреева и сделала — 5:7, 6:2, 6:4.

За весь матч Андреева исполнила аж 11 эйсов при 10 двойных ошибках, в то время как Остапенко эти показатели — 4/6. А вот лидерство по проценту попадания первой подачи завоевала Елена — 67% против 57%. Представительница Латвии также сделала больше виннеров — 40, чем россиянка — 25. Соотношение невынужденных и двойных ошибок — 37/10 у Андреевой и 62/6 у Остапенко.

Таким образом, россиянка одержала пятую победу подряд, если учитывать её триумф в Линце, и вышла во второй круг Штутгарта, где далее поборется с американкой Алисией Паркс.

Турнир в Штутгарте проходят с 13 по 19 апреля.