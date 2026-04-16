На европейских турнирах набирает обороты грунтовый сезон. На корты выйдут и пятеро россиян.

Рублёв рвётся в 1/4 финала Барселоны! А в Штутгарте играют Мирра, Шнайдер, Самсонова. LIVE

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию большого теннисного дня на грунтовых турнирах Европы. Мужчины сражаются на «пятисотнике» в Барселоне. Россиянин Андрей Рублёв (пятый номер посева) поборется за место в 1/4 финала с итальянцем Лоренцо Сонего. На WTA-500 в Штутгарте сыграют четыре россиянки — Мирра Андреева (6), Екатерина Александрова (8), Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. Причём последние две сразятся с двумя лидерами посева — Еленой Рыбакиной (1) и Кори Гауфф (2). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.