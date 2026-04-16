Мирра и Рублёв вышли в 1/4 финала «пятисотников». Андрееву ждёт экс первая ракетка мира

В четверг, 16 апреля, на турнирах категории ATP-500 и WTA-500 в Барселоне и Штутгарте соответственно проводились сражения за выход в четвертьфинал. В этот день за попадание в восьмёрку сильнейших боролись и россияне, в числе которых Андрей Рублёв, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

На соревнование в Барселоне были заявлены два россиянина — Карен Хачанов и Андрей Рублёв, однако преодолеть барьер первого круга смог только последний теннисист. Будучи 14-й ракеткой мира, Хачанов в двух сетах проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи, занимающему в мировой классификации лишь 64-ю строчку — 3:6, 4:6. Отметим, для Карена это уже пятое поражение в последних шести матчах.

А вот Рублёв со своим первым соперником в Барселоне справился без особых проблем. Андрей закрыл аргентинца Мариано Навоне за 1 час 49 минут и одержал уже 112-ю победу на турнирах категории ATP-500 — 6:4, 7:5. После снятия Карлоса Алькараса из-за травмы россиянин остался единственным сеяным теннисистом в своей половине сетки.

Теперь нашему теннисисту предстояло побороться с Лоренцо Сонего за путёвку в четвертьфинал испанского «пятисотника». 30-летний итальянец сейчас находится на 66-й строчке в рейтинге ATP, а в 2021 году он был 20-й ракеткой мира и стоял на подступах к двадцатке лучших. В активе у Сонего четыре трофея, однако свой последний титул спортсмен завоевал два года назад на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Перед стартом поединка Андрея и Лоренцо у россиянина было небольшое преимущество по счёту личных встреч — 3-2. Рублёв праздновал победу над соперником в финале Вены-2020, во втором круге Метца-2024 и в третьем круге Торонто-2025, а вот Сонего закрывал оппонента в четвертьфинале Рима-2021 и в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023. Причём оба этих поединка итальянец выиграл у нашего теннисиста на грунтовом покрытии.

Неудачно начал поединок Рублёв. Уже на старте первого сета итальянец заработал тройной брейк-пойнт, а Андрей смог отыграть только один из них — 0:2. Тут же россиянин бросился возвращать потерянное и навязал Сонего борьбу: три раза было «ровно», после чего наш теннисист сделал обратный брейк — 1:2, а затем сравнял счёт — 2:2. На этом Рублёв не остановился и снова взял подачу соперника — 3:2. К этому моменту россиянин выиграл уже три гейма подряд! Лоренцо совсем расклеился на корте, благодаря чему Андрей стал брать один гейм за другим — 6:2.

В стартовом сете процент попадания первой подачи у Рублёва оказался очень низким — всего 40%, а вот у Сонего ситуация сложилась чуть получше — 56%. С форхенда Андрей сделал семь виннеров и обошёл по этому показателю Лоренцо — шесть, при этом спортсмены не отметились ни одним виннером с бэкхенда. Соотношение невынужденных ошибок с форхенда и бэкхенда — 3/3 у россиянина и 9/4 у итальянца.

Нервными и напряжёнными получились первые геймы второго сета, теннисисты отдали все силы борьбе. Рублёв со второй попытки сумел взять подачу итальянца, а затем отыграл три брейк-пойнта и повел со счётом 2:0. К этому моменту он выиграл уже восемь геймов подряд. В итоге россиянин довёл матч до победы, сделав в концовке ещё один брейк — 6:2, 6:3 за 1 час 43 минуты.

Таким образом, наш теннисист 86-й раз в карьере попал в восьмёрку сильнейших и третий раз – на турнире категории ATP-500 в этом сезоне. Рублёв также стал лидером по количеству участий в четвертьфиналах на «пятисотниках» (с 2009 года), обойдя по этому показателю Зверева и Чилича (у Андрея — 33, а у Александра и Марина — по 32).

За весь матч процент попадания первой подачи у Рублёва составил 56%, а у Сонего — 59%. Теннисисты так и не сделали ни одного виннера с бэкхенда, в то время как с форхенда — 16 у Андрея и 12 у Лоренцо. А ещё россиянин оказался лучше итальянца по соотношению невынужденных ошибок с форхенда и бэкхенда — 13/7 против 21/8.

В этот день также состоялись поединки на турнире в Штутгарте. Восьмая сеяная Екатерина Александрова пробилась во второй круг немецкого «пятисотника» после уверенной победы над чешкой Габриэлой-Андреа Кнутсон — 6:2, 6:2. Дальше российская спортсменка должна была встретиться с ещё одной представительницей Чехии Линдой Носковой.

В мировой классификации Линда занимает 14-ю строчку, что не так уж и далеко от её лучшего результата — 12-го места, которого она добилась в январе этого года. За всю карьеру 21-летняя Носкова выиграла лишь один трофей — Монтеррей-2024. На корте чешка встречалась с Александровой всего один раз — это случилось в четвертьфинале Монтеррея-2025, причём победу тогда одержала Екатерина (7:6, 4:6, 6:2)

У Александровой совсем не получилась игра в поединке с Носковой. В каждой партии Екатерина сумела взять только по одному своему гейму! В итоге всего за 59 минут российская спортсменка проиграла представительнице Чехии — 1:6, 1:6. Отметим, что за последние девять матчей наша теннисистка потерпела семь поражений и одержала лишь две победы.

В четвертьфинал Штутгарта также пыталась попасть первая ракетка России Мирра Андреева. Наша спортсменка преодолела стартовый барьер на немецком турнире, одержав волевую победу над прошлогодней чемпионкой! 18-летняя теннисистка почти 2,5 часа (2 часа 24 минуты) рубилась на корте с Еленой Остапенко и всё же сумела пробиться во второй круг — 5:7, 6:2, 6:4. В решающей партии Андреева отыгралась с 1:4, взяв пять геймов подряд.

Соперницей россиянки по второму кругу Штутгарта стала Алисия Паркс. 25-летняя представительница США находится на 95-м месте в мировой классификации, при этом в августе 2023 года теннисистка располагалась на 40-й строчке. На уровне тура у Паркс в коллекции только один трофей, который она выиграла на соревновании в Лионе-2023.

Лидерство по очным встречам перед поединком Алисии и Мирры на «пятисотнике» в Штутгарте принадлежало первой ракетке России — 1-0. Эту единственную победу над соперницей наша спортсменка одержала в стартовом круге US Open — 2025, причём сражение завершилось с разгромным счётом в её пользу (6:0, 6:1).

Сразу же Андреева захватила инициативу в матче и сделала брейк — 1:0. Однако долго удерживать это преимущество россиянка не смогла: в четвёртом гейме Паркс поймала Мирру на ошибках и вернула свою подачу — 2:2. С этого момента начался парад брейков. Наконец в восьмом гейме 18-летняя теннисистка сумела хорошо сыграть на своей подаче и оказалась в шаге от победы в партии — 5:3. Тут же она заработала сетбол на приёме, но не реализовала его. А затем не смогла и подать на сет — 5:5. Исправить эти неудачи у Андреевой получилось на тай-брейке — 7:6 (7:3).

В первом сете Паркс сделала аж четыре двойные ошибки, а вот Андреева — одну. Невынужденных ошибок Мирра тоже допустила мало — всего четыре, в то время как Алисия наделала аж 30. При этом по числу виннеров американка обошла россиянку — 16 против шести.

В начале второй партии Мирра и Алисия снова обменялись подачами. После этого Андреева наладила игру в своих геймах и чуть успокоилась — россиянка до этого нервничала, активно выражая недовольство в сторону бокса, где место заняла Кончита Мартинес. В шестом гейме наша теннисистка заставила соперницу ошибаться, благодаря чему сделала брейк под ноль — 4:2. На этот раз с подачей на матч у россиянки проблем не было — 7:6, 6:3. Отметим, что в этот день тренер Мирры — Кончита Мартинес — праздновала 54-летие, так что Андреева на корте преподнесла ей отличный подарок.

Таким образом, Андреева одержала шестую победу подряд, с учётом титула в Линце, и вышла в 21-й четвертьфинал в карьере. За попадание в четвёрку сильнейших в Штутгарте Мирра поборется с экс первой ракеткой мира, шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек.

