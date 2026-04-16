Рыбакина не пустила Шнайдер в четвертьфинал Штутгарта. В сетке осталась одна россиянка

Людмила Самсонова начала с 3:0 против Кори Гауфф. А в итоге еле избежала «баранки».

В четверг, 16 апреля, на турнире WTA-500 в Штутгарте завершились матчи второго круга. В вечерней сессии состоялись два поединка с участием российских теннисисток. И обе они противостояли двукратным чемпионкам турниров «Большого шлема»: Диана Шнайдер сражалась против Елены Рыбакиной, а Людмила Самсонова играла с Кори Гауфф. Россиянки не считались фаворитами своих встреч, но были способны как минимум дать бой.

Шнайдер занимает 19-е место в рейтинге WTA, а Рыбакина является второй ракеткой мира. Россиянка в первом круге уверенно прошла Тамару Корпач (6:3, 6:1), а представительница Казахстана, ранее никогда не игравшая с Дианой, пропускала стартовый круг, будучи первой сеяной.

Начало матча было отмечено доминированием подающей стороны, но, как только Рыбакина прибавила на приёме, Шнайдер не выдержала. В четвёртом гейме Диана не взяла ни одного очка, после чего Елена подтвердила брейк — 4:1. Партия проходила в быстром темпе — долгих розыгрышей почти не было. Брейк Рыбакиной так и остался единственным, и в девятом гейме она подала на сет — 6:3 за 30 минут. Шнайдер при этом насчитали 16 невынужденных ошибок (в том числе три двойных) при всего одном активно выигранном очке.

Во второй партии Шнайдер прибавила на подаче, но этого было мало — особенно с учётом того, что Рыбакина в своих геймах по-прежнему не оставляла ей шансов. В пятом гейме россиянка смогла отыграть брейк-пойнт, а вот в девятом допустила две двойных ошибки, в том числе на брейк-пойнте. Отдав подачу, Диана предоставила Елене право подавать на матч. Казахстанская теннисистка закончила встречу эйсом (всего восемь за поединок) — 6:3, 6:4 за 1 час 14 минут.

В четвертьфинале Рыбакина, чемпионка Штутгарта-2024, сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q). Елена одержала уже 22-ю победу в сезоне — больше только у Арины Соболенко (23) и Джессики Пегулы (24). В этом сезоне Рыбакина уже в пятый раз вышла в 1/4 финала (из шести турниров).

Что касается Шнайдер, то она по-прежнему не может одержать вторую победу над теннисисткой из топ-10. В матчах с представительницами первой десятки у неё теперь однако победа (над Кори Гауфф в Торонто-2024) и 14 поражений.

А Людмила Самсонова, занимающая 21-е место в мировой классификации, вышла на корт с Кори Гауфф, третьим номером рейтинга. Самсонова в первом круге повесила «баранку» (6:0, 6:4) Антонии Ружич, а Гауфф, имевшая второй номер посева, отдыхала. Эти теннисистки уже в третий раз играли друг с другом, и в обоих предыдущих матчах победила американка. Кори одержала волевую победу (4:6, 6:1, 6:4) на первом турнире в Чарльстоне в 2021 году, а в полуфинале Вашингтона-2023 справилась в двух партиях (6:3, 6:3).

Гауфф начала поединок с двойной ошибки и вообще провалила начало, не взяв ни очка на подаче. Более того, Самсонова смогла уйти в приличный отрыв: во втором гейме она ушла с двух брейк-пойнтов, а затем ещё раз взяла подачу соперницы — 3:0 с двумя брейками! К сожалению, тенденция не получила развития. Гауфф постепенно адаптировалась и ответила своей серией из трёх выигранных геймов — 3:3. В девятом гейме Людмила добилась третьего брейка — 5:4 и подача на сет. Однако Кори смогла ответить обратным брейком, а в последних двух геймах дожала россиянку — 7:5 за 1 час 2 минуты.

Ну а вторая партия стала настоящим кошмаром для Самсоновой. В первых четырёх геймах россиянка смогла выиграть всего-то два очка. В пятом гейме Гауфф притормозила, «вспомнила» о двойных ошибках, однако Людмила не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух. Один гейм россиянка всё же взяла, грамотно используя укороченные, но после этого американка подала на матч — 7:5, 6:1 за 1 час 37 минут.

Самсонова потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах. Гауфф же в третий раз обыграла Людмилу. Таким образом, в сетке из россиянок осталась только Мирра Андреева.

В парном разряде Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд не смогли пробиться в полуфинал, уступив Елене Остапенко и Чжан Шуай. Первые сеяные победили со счётом 6:4, 6:3.

Зато в 1/2 финала выступят Людмила Самсонова и её американская напарница Николь Меликар-Мартинес, посеянные под четвёртым номером. Они ещё в предыдущий день выиграли свой четвертьфинал.

Ранее в этот игровой день в 1/4 финала вышла Мирра Андреева, а Екатерина Александрова потерпела поражение.

