Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Штутгарт-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Шнайдер, Рыбакина, Самсонова

Рыбакина не пустила Шнайдер в четвертьфинал Штутгарта. В сетке осталась одна россиянка
Александр Насонов
Елена Рыбакина
Комментарии
Людмила Самсонова начала с 3:0 против Кори Гауфф. А в итоге еле избежала «баранки».

В четверг, 16 апреля, на турнире WTA-500 в Штутгарте завершились матчи второго круга. В вечерней сессии состоялись два поединка с участием российских теннисисток. И обе они противостояли двукратным чемпионкам турниров «Большого шлема»: Диана Шнайдер сражалась против Елены Рыбакиной, а Людмила Самсонова играла с Кори Гауфф. Россиянки не считались фаворитами своих встреч, но были способны как минимум дать бой.

WTA-500. Штутгарт-2026. Турнирная сетка

Шнайдер занимает 19-е место в рейтинге WTA, а Рыбакина является второй ракеткой мира. Россиянка в первом круге уверенно прошла Тамару Корпач (6:3, 6:1), а представительница Казахстана, ранее никогда не игравшая с Дианой, пропускала стартовый круг, будучи первой сеяной.

Начало матча было отмечено доминированием подающей стороны, но, как только Рыбакина прибавила на приёме, Шнайдер не выдержала. В четвёртом гейме Диана не взяла ни одного очка, после чего Елена подтвердила брейк — 4:1. Партия проходила в быстром темпе — долгих розыгрышей почти не было. Брейк Рыбакиной так и остался единственным, и в девятом гейме она подала на сет — 6:3 за 30 минут. Шнайдер при этом насчитали 16 невынужденных ошибок (в том числе три двойных) при всего одном активно выигранном очке.

Во второй партии Шнайдер прибавила на подаче, но этого было мало — особенно с учётом того, что Рыбакина в своих геймах по-прежнему не оставляла ей шансов. В пятом гейме россиянка смогла отыграть брейк-пойнт, а вот в девятом допустила две двойных ошибки, в том числе на брейк-пойнте. Отдав подачу, Диана предоставила Елене право подавать на матч. Казахстанская теннисистка закончила встречу эйсом (всего восемь за поединок) — 6:3, 6:4 за 1 час 14 минут.

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В четвертьфинале Рыбакина, чемпионка Штутгарта-2024, сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q). Елена одержала уже 22-ю победу в сезоне — больше только у Арины Соболенко (23) и Джессики Пегулы (24). В этом сезоне Рыбакина уже в пятый раз вышла в 1/4 финала (из шести турниров).

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 21:35 МСК
Лейла Фернандес
25
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 2
7 7
         
Зейнеп Сёнмез
79
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Что касается Шнайдер, то она по-прежнему не может одержать вторую победу над теннисисткой из топ-10. В матчах с представительницами первой десятки у неё теперь однако победа (над Кори Гауфф в Торонто-2024) и 14 поражений.

А Людмила Самсонова, занимающая 21-е место в мировой классификации, вышла на корт с Кори Гауфф, третьим номером рейтинга. Самсонова в первом круге повесила «баранку» (6:0, 6:4) Антонии Ружич, а Гауфф, имевшая второй номер посева, отдыхала. Эти теннисистки уже в третий раз играли друг с другом, и в обоих предыдущих матчах победила американка. Кори одержала волевую победу (4:6, 6:1, 6:4) на первом турнире в Чарльстоне в 2021 году, а в полуфинале Вашингтона-2023 справилась в двух партиях (6:3, 6:3).

Вот как это было:
Американка остановила Самсонову в Вашингтоне. Людмила не защитила прошлогодний титул
Гауфф начала поединок с двойной ошибки и вообще провалила начало, не взяв ни очка на подаче. Более того, Самсонова смогла уйти в приличный отрыв: во втором гейме она ушла с двух брейк-пойнтов, а затем ещё раз взяла подачу соперницы — 3:0 с двумя брейками! К сожалению, тенденция не получила развития. Гауфф постепенно адаптировалась и ответила своей серией из трёх выигранных геймов — 3:3. В девятом гейме Людмила добилась третьего брейка — 5:4 и подача на сет. Однако Кори смогла ответить обратным брейком, а в последних двух геймах дожала россиянку — 7:5 за 1 час 2 минуты.

Ну а вторая партия стала настоящим кошмаром для Самсоновой. В первых четырёх геймах россиянка смогла выиграть всего-то два очка. В пятом гейме Гауфф притормозила, «вспомнила» о двойных ошибках, однако Людмила не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух. Один гейм россиянка всё же взяла, грамотно используя укороченные, но после этого американка подала на матч — 7:5, 6:1 за 1 час 37 минут.

Самсонова потерпела седьмое поражение в последних восьми матчах. Гауфф же в третий раз обыграла Людмилу. Таким образом, в сетке из россиянок осталась только Мирра Андреева.

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 19:40 МСК
Людмила Самсонова
21
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В парном разряде Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд не смогли пробиться в полуфинал, уступив Елене Остапенко и Чжан Шуай. Первые сеяные победили со счётом 6:4, 6:3.

Штутгарт — парный разряд. 1/4 финала
16 апреля 2026, четверг. 16:50 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Е. Остапенко Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва

Зато в 1/2 финала выступят Людмила Самсонова и её американская напарница Николь Меликар-Мартинес, посеянные под четвёртым номером. Они ещё в предыдущий день выиграли свой четвертьфинал.

WTA-500. Штутгарт-2026. Парный разряд. Турнирная сетка

Ранее в этот игровой день в 1/4 финала вышла Мирра Андреева, а Екатерина Александрова потерпела поражение. Подробнее об этих встречах читайте в отдельном материале.

Материалы по теме
Мирра и Рублёв вышли в 1/4 финала «пятисотников». Андрееву ждёт экс первая ракетка мира
Турнир в Штутгарте закончится 19 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android