У Джоковича отобрали «семейный» турнир. Но он не унывает и готовится покорить Мадрид

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович выступит на «Мастерсе» в Мадриде, который пройдёт с 20 апреля по 3 мая. Серб трижды брал титул в столице Испании – в 2011, 2016 и 2019 годах.

Для Джоковича это будет лишь третий турнир в этом сезоне после Australian Open и «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. 38-летний Новак стал отдыхать ещё больше, но при этом остаётся четвёртой ракеткой мира.

Последние дни ознаменовались для Джоковича не самой приятной новостью. Турнир категории ATP-250 Hellenic Championship в Афинах, который проводила семья Новака, окончательно исчез из календаря мужского тура. Его не будет в нынешнем сезоне, соревнования не фигурируют и в обновлённом плане на 2027 год.

Лицензия Кубка Кремля, принадлежащая Федерации тенниса России, была приостановлена в 2022 году. Временно́й слот в начале ноября между «Мастерсом» в Париже и Итоговым ATP‑тур стал использовать для краткосрочной лицензии. Сначала её заполучила Федерация тенниса Испании, проведя турнир в Хихоне. Затем лицензию взяла в аренду компания Family Sport, принадлежащая семье Джоковичей.

В 2024 году Новак и его брат Джордже провели турнир в Белграде, а в прошлом году перенесли его в Афины, поскольку сам легендарный теннисист переехал в Грецию по «золотой визе» после покупки недвижимости стоимостью более € 800 тыс. В Афинах Новак устроил детей в школу и открыл теннисную академию.

Новак Джокович — чемпион турнира в Афинах Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Джокович лично вышел на корт в Афинах в прошлом году и взял 101‑й карьерный титул, продолжив погоню за Роджером Федерером (103) и Джимми Коннорсом (109). Таким образом он отдал дань уважения Греции, при этом даже пожертвовав участием в Итоговом.

Новак наверняка хотел ещё раз сыграть в столице Греции, но в целом серб не отчаивается по поводу отказа ATP в выдаче новой лицензии. Он отдыхал более месяца и посещал футбольный матч сборной Боснии и Герцеговины, однако уже начал подготовку к грунтовому сезону в Марбелье. Дебют Джоковича на этом покрытии состоится не в привычном Монте-Карло, а в Мадриде.

Год назад серб сомневался, что ещё когда-то сыграет в столице Испании, но его опасения не подтвердились. Новак тогда пребывал в плохом настроении из-за раннего вылета от итальянца Маттео Арнальда, а не так давно выразил намерение выступать как минимум до конца Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Вероятно, он приедет в Мадрид и другие знаковые для тенниса города ещё не один раз.

Новак Джокович готовится к грунтовому сезону в Марбелье Фото: Кадр из видео

Возможно, Джоковичу уже не суждено одолеть Карлоса Алькараса и Янника Синнера на турнирах «Большого шлема», однако он всё равно остаётся одним из лучших теннисистов планеты. В понедельник Новак начал 859-ю неделю в топ-5 рейтинга ATP. Он повторил рекорд, который ранее принадлежал Роджеру Федереру. На следующей неделе серб гарантированно выйдет на чистое первое место по данному показателю. Это достижение впечатляет, но Джокович ранее уже установил рекорды по времени пребывания в статусе первой ракетки мира (428 недель, у Федерера – 310), в топ-2 (599, у Рафаэля Надаля – 596), в топ-3 (764, у Федерера – 750), в топ-4 (822, у Федерера – 804).

По неделям в первой десятке 38-летний Джокович пока занимает вторую позицию (938), отставая от Федерера (968), но, очевидно, это лишь временно. Долговечность Новака впечатляет. С мотивацией у него тоже нет проблем, пусть даже он уже не участвует в большом количестве турниров.

«Я не чувствую, что закончил с теннисом. Моя мотивация — это любовь к игре, конкуренция и желание бросать вызов самому себе. Когда я на корте, хочу не только побеждать, но и подавать пример — показывать ценности, такие как самоотдача, стойкость и любовь к своему делу. Эта мотивация очень сильная и личная. Теннис по-прежнему очень важен для меня, однако это уже не всё, что мне нужно в жизни. В каком-то смысле понимание этого даёт мне больше силы», – сказал Джокович в интервью Esquire на прошлой неделе.