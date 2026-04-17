У Рублёва уже четвёртый полуфинал в сезоне! Теперь — на «пятисотнике» в Барселоне

Сегодня, 17 апреля, на турнире ATP-500 в Барселоне проходили матчи 1/4 финала. В одной из встреч принимал участие пятый сеяный Андрей Рублёв, занимающий 15-е место в рейтинге ATP. Рублёв оказался единственным россиянином, вышедшим в четвертьфинал на этом турнире. Поэтому внимание отечественных болельщиков было приковано именно к его поединку.

Изначально при жеребьёвке Рублёв попал в одну четверть с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Однако семикратный победитель турниров «Большого шлема» снялся до своего матча второго круга, и Томаш Махач проследовал в четвертьфинал без борьбы. Чешский теннисист, занимающий 47-е место в мировом рейтинге, в первом круге одержал волевую победу над Себастьяном Баэсом – 2:6, 6:4, 6:1. Что касается Рублёва, то он в первых двух матчах в Барселоне не отдал ни партии. Сначала Андрей расправился с Мариано Навоне – 6:4, 7:5, а затем — с Лоренцо Сонего – 6:2, 6:3.

Ранее Рублёв и Махач лишь однажды играли друг с другом. Два года назад Томаш оказался сильнее Андрея во втором круге «Мастерса» в Майами — 6:4, 6:4. В этот раз россиянин был нацелен на реванш. Рублёву понадобилось какое-то время, чтобы войти в игру — Махач освоился чуть быстрее. Чех взял свою подачу, а затем уверенно сделал брейк. Однако после этого включился и россиянин, ответивший обратным брейком. В четвёртом гейме Андрей сумел отыграть брейк-пойнт и сравнял счёт — 2:2. Вообще, в начале игры Томаш выглядел активнее: у него было больше как виннерсов, так и невынужденных ошибок.

Обоим теннисистам недоставало стабильности, и в такой игре чуть лучше выглядел Рублёв. Правда, всё было очень скользко: после 3:3 соперники вновь обменялись брейками, только в другом порядке, а в девятом гейме Махач дал двойную ошибку на брейк-пойнте. Андрей же, подавая на сет, спасся с брейк-пойнта и использовал первый же сетбол — 6:4 за 52 минуты.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая партия проходила значительно спокойнее, особенно её начало. До 2:2 включительно ни у кого не было брейк-пойнтов, а после этого Рублёв принялся громить соперника, отдавая ему разве что считаные очки и раз за разом собирая виннерсы. Во второй половине сета Андрей сделал два брейка подряд и при 5:2 вышел подавать на матч.

И тут, когда казалось, что до победы рукой подать, возникли проблемы. Россиянин, до того действовавший безупречно, из-за собственных ошибок не смог подать на матч. Однако уже в следующем гейме всё закончилось, хотя Рублёву пришлось изрядно постараться. Лишь с пятого (!) матчбола на приёме он добился своей цели — 6:4, 6:3 за 1 час 26 минут.

Так Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал «пятисотника» в Барселоне — он дебютировал на этом турнире ещё 11 лет назад (хотя впоследствии выступал далеко не каждый год). Для Андрея этот полуфинал станет третьим на уровне ATP-500 в текущем сезоне — после Дохи и Дубая; также на его счету есть выход в 1/2 финала в Гонконге. Всего же на уровне ATP россиянина ожидает 49-й полуфинал в карьере, в том числе 21-й — на «пятисотниках». Интересно, что в этом сезоне у Рублёва пока идеальная статистика в четвертьфиналах: четыре матча — четыре победы.

В полуфинале Андрей сыграет с Хамадом Меджедовичем, 88-й ракеткой мира. Серб в 1/4 финала победил португальца Нуну Боржеша – 7:6 (8:6), 6:2. Рублёв и Меджедович ещё не играли друг с другом.

Матчи 1/2 финала состоятся в субботу, 18 апреля, финал — в воскресенье, 19 апреля.