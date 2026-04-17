Какой камбэк Мирры в Штутгарте! Россиянка обыграла экс первую ракетку и вышла в полуфинал

В пятницу, 17 апреля, на соревновании категории WTA-500 в Штутгарте состоялось противостояние первой ракетки России Мирры Андреевой и шестикратной чемпионки ТБШ Иги Швёнтек. На кону у них стояла путёвка в полуфинал немецкого турнира. Но обо всём по порядку.

Изначально в Штутгарте боролись четыре наши теннисистки — Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Всем им удалось преодолеть барьер первого круга и пробиться во второй, но на этом у большинства из них путь по сетке «пятисотника» завершился, и до четвертьфинального сражения смогла добраться только лидер российского тенниса Андреева.

В восьмёрку сильнейших Мирра попала после победы над представительницей США Алисией Паркс. Отечественной спортсменке потребовалось чуть больше 1,5 часа, чтобы закрыть соперницу и в 21-й раз в карьере выйти в четвертьфинал — 7:6, 6:3. Андреева также выиграла второй поединок у Паркс и 10-й матч подряд у теннисистки вне топ-50 в текущем сезоне.

В интервью после сражения 18-летняя теннисистка рассказала, что думает о своей игре в противостоянии с американкой. «Я очень довольна тем, как сохраняла хладнокровие. Были моменты, когда я начинала немного нервничать, потому что в матчах с такими опасными соперницами важен буквально каждый розыгрыш», — цитирует спортсменку пресс-служба WTA.

Таким образом, россиянка одержала уже шестую победу подряд, если учитывать завоёванный ею титул в Линце. Но ещё более примечателен факт, что Андреева обыграла Паркс и вышла в четвертьфинал Штутгарта прямо в день рождения своего тренера Кончиты Мартинес! Испанке исполнилось 54 года, и она наверняка оценила подарок, который подопечная преподнесла ей на корте.

На пресс-конференции Мирра поделилась, чем порадовала наставницу, помимо победы, а ещё отметила, что главный презент ждёт Кончиту позже. «Я подарила ей цветы и свечи, но основной подарок будет в Мадриде, потому что у меня не было времени купить его заранее. Моя мама приобретёт его за меня, она мне позвонит, и мы вместе выберем подарок. У меня уже есть идея, что я хочу подарить. А сегодня, просто как знак внимания, я подарила цветы и маленькие свечи, чтобы она чувствовала, что у неё всё ещё день рождения», — сказала Андреева.

Для продолжения пути по сетке немецкого турнира россиянке необходимо было обыграть шестикратную чемпионку ТБШ Игу Швёнтек. Экс первая ракетка мира пропустила первый круг Штутгарта и стартовала только со второго, где сошлась с хозяйкой кортов Лаурой Зигемунд. В итоге польская теннисистка всего за 1 час 28 минут одержала победу над соперницей и попала в восьмёрку сильнейших — 6:2, 6:3.

Перед стартом поединка Мирры и Иги в Штутгарте счёт личных встреч между ними был в пользу Андреевой — 2-1. Россиянка оказывалась сильнее соперницы в четвертьфинале Дубая-2025 и полуфинале Индиан-Уэллса-2025, а Швёнтек одержала свою единственную победу в Цинциннати-2024. Отметим, что все сражения спортсменок прошли на хардовом покрытии.

Перед четвертьфиналом Штутгарта Андреева дала комментарий, в котором поделилась мыслями о предстоящем поединке со Швёнтек. «Я просто постараюсь поговорить с Кончитой [Мартинес]. Понятно, что она отличная теннисистка, но я буду подходить к этому матчу так же, как к любому другому. У неё хорошая история выступлений на грунте (в частности, четыре титула на «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»), поэтому мне очень интересно посмотреть, как всё сложится. Конечно, это крытый грунт, так что условия немного отличаются, однако мне даже интересно впервые сыграть такой матч на этом покрытии», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко о шансах Мирры в матче с Игой высказался так: «Мирра Андреева после победы на турнире в Линце должна быть на эмоциональном подъёме после непростого начала сезона. А Ига Швёнтек сейчас также переживает не самый ровный участок своей карьеры, сопровождающийся сменой тренера и места подготовки. Но это в любом случае теоретические рассуждения. Посмотрим, что будет происходить на корте», — заявил Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Бывшая 20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов позитивно оценил возможность россиянки одержать победу над польской теннисисткой. «Интересно посмотреть, что нового внесла в свою игру Ига. Мирра — на кураже, Ига — в поиске былой мощи. Интересный матч и хорошие шансы для Мирры закатать королеву грунта не на самом грунтовом грунте Штутгарта в зале», — написал Турсунов в соцсетях.

В четвертьфинальный матч Ига плохо вошла, сразу же отдав подачу Мирре — 0:1. Швёнтек могла сразу вернуть потерянное, но не воспользовалась заработанным брейк-пойнтом — 0:2. И всё же польская теннисистка сделала обратный брейк, сравняв счёт — 2:2. А дальше упорная борьба была и в гейме Иги, и на подаче Мирры. Теннисисткам пришлось отыгрываться, однако они выстояли — 3:3. После этого Швёнтек взяла ещё два гейма и получила возможность подать на партию — 5:3. Со второго сетбола польская спортсменка поставила точку в этом отрезке встречи — 6:3.

В начале партии у Иги барахлила первая подача, но к концу она выровнялась, и процент её попадания составил 72%, а у Мирры — 59%. Теннисистки сделали по одному эйсу, однако наша спортсменка отметилась аж тремя двойными ошибками, в то время как Швёнтек — всего одной. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок — 6/11 у Андреевой и 10/10 у шестикратной чемпионки ТБШ.

В начале второго сета Мирра хорошо сыграла в своём гейме — 1:0, а затем теннисистки устроили парад брейков, и никак им не удавалось взять свою подачу. Первой из этого пике вышла Ига — 3:3. Могла Андреева в восьмом гейме опять получить преимущество, но заработанный шанс не реализовала — 4:4. А вот в следующий раз россиянка воспользовалась ошибками экс первой ракетки мира и при счёте 5:4 сделала брейк, выиграв второй сет — 6:4.

Во втором сете процент попадания первой подачи у теннисисток получился одинаковым — 61%. Андреева обошла Швёнтек по эйсам — три против 0, однако допустила одну двойную ошибку, чем не отметилась соперница. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок — 7/3 у Иги и 13/11 у Мирры.

Решающую партию Мирра начала с потери подачи — 0:2. Могла Швёнтек увеличить преимущество, но Андреева отвела угрозу — 1:2. Зато россиянка в гейме соперницы не сплоховала, реализовав брейк-пойнты — 2:2, а затем отлично сыграла и в своём, выйдя вперёд — 3:2. В следующий раз наша теннисистка вновь наказала Игу за ошибки и уже повела с брейком — 4:2. К этому моменту Мирра забрала четыре гейма подряд! Оставалось только спокойно довести матч до победы. И она это сделала — 3:6, 6:4, 6:3 за 2 часа 36 минут борьбы.

Таким образом, россиянка одержала первую победу над соперницей из топ-10 в сезоне и 11-ю — в карьере, а также выиграла седьмой матч подряд! Андреева вышла в третий полуфинал в этом году и первый в Штутгарте, дальше её ждёт Елена Рыбакина или Лейла Фернандес. Отметим, что благодаря сегодняшнему успеху Мирра Андреева гарантировала себе возвращение в топ-8 рейтинга WTA.

