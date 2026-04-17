Чемпионке Уимблдона грозит 4-летний бан за допинг. Она не играла 3 месяца, вечно снимаясь

Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова может получить дисквалификацию на срок до четырёх лет. Чешская теннисистка отказалась сдать допинг-пробу во внесоревновательный период 3 декабря 2025 года.

Вондроушова утверждает, что сотрудник антидопингового агентства не соблюдал стандартные процедуры. В результате она не пустила его в свою квартиру.

Вопрос о предполагаемом нарушении со стороны Вондроушовой будет рассматривать Независимый трибунал в Лондоне. На данный момент 46-я ракетка мира не отстранена от соревнований, однако всё может измениться в любой момент.

Вондроушова после появления информации о своей возможной дисквалификации опубликовала эмоциональный пост, в котором объяснила свой поступок тяжёлым психологическим состоянием.

«Мне очень тяжело об этом говорить, но я хочу быть с вами честной относительно своего ментального здоровья. Инцидент с допинг-контролем произошёл потому, что я дошла до предела после нескольких месяцев физического и эмоционального стресса. Долгое время я боролась с травмой, постоянным давлением и проблемами со сном, которые сделали меня полностью истощённой и уязвимой. Всё это постепенно отразилось на мне сильнее, чем я сама осознавала. Кроме того, годы хейтерских сообщений и угроз повлияли на то, насколько безопасно я себя чувствую в собственном доме.

Когда поздно вечером кто-то позвонил в дверь, не представившись должным образом и не следуя протоколу, я отреагировала как человек, который испугался. В тот момент для меня было важно чувствовать себя в безопасности, а не избегать теста. Эксперты подтвердили, что у меня были острая стрессовая реакция и генерализованное тревожное расстройство. Страх затмил моё мышление, и я не смогла рационально оценить ситуацию. После того, что произошло с Петрой Квитовой, мы не относимся к незнакомцам у двери легкомысленно.

Я медленно пытаюсь вернуться – и на корт, и в обычную жизнь. Теннис всегда был моим миром, но сейчас я также сосредоточена на выздоровлении. Я продолжаю работать над тем, чтобы очистить своё имя, однако при этом мне нужно заботиться о себе. Спасибо моему парню, семье и всем, кто меня поддерживает – это значит для меня больше, чем я могу выразить. Сейчас я беру немного времени, чтобы просто дышать и восстанавливаться», — написала Вондроушова.

Маркета Вондроушова в последний раз выходила на корт 13 января 2026 года, обыграв россиянку Людмилу Самсонову (6:1, 4:6, 6:2) на старте «пятисотника» в Аделаиде. Затем она снялась с матча второго круга с Кимберли Биррелл и идущего следом турнира «Большого шлема» Australian Open из-за проблем с плечом.

«После всего, с чем я столкнулась, мне нужно ставить здоровье на первое место – хотя решение и было непростым. Спасибо за понимание и поддержку», – написала чешка.

Вондроушова не играла в феврале и марте. Она была заявлена на недавние грунтовые турниры в Линце и Руане, однако тоже снималась с них. Причём на последнем она попала в основную сетку в качестве восьмой сеяной, но в последний момент отказалась выходить на матч с немкой Татьяной Марией, которой это отчасти помогло дойти на этой неделе до полуфинала во Франции.

Снятия Вондроушовой выглядят подозрительно, если учитывать информацию о возможном нарушении антидопинговых правил. Хотя чешка на протяжении карьеры регулярно страдала от травм, что в полной мере мешало ей проявить себя на корте. При этом один турнир «Большого шлема» на Уимблдоне-2023 она всё-таки выиграла, а ещё выходила в финал «Ролан Гаррос» — 2019.

Прояснения требуют слова Вондроушовой, что допинг-офицер заявился к ней в позднее время и «не представился должным образом». Теннисисты часто жалуются на излишне строгий контроль в отношении применения запрещённых веществ, в том числе с нарушением личного пространства со стороны сотрудников соответствующих структур, однако чешка рассказала какую-то совсем дикую историю.

Заявления Вондроушовой о поведении офицера, который якобы вёл себя как пытающийся проникнуть в дом злоумышленник, выходят за рамки привычной критики. Они уже наверняка стали предметом расследования Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA). На ровном месте четырёхлетняя дисквалификация над спортсменкой вряд ли нависала бы, поэтому стоит дождаться окончательного вердикта по её делу.