Есть первый финал в сезоне! Рублёв выдал камбэк и сразится за титул в Барселоне

В субботу, 18 апреля, на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) проходили полуфинальные матчи. В первой встрече принимал участие российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 15-е место в мировом рейтинге и посеянный под пятым номером. Для Рублёва этот полуфинал был уже четвёртым в сезоне, но в предыдущих трёх поединках — в Гонконге, Дохе и Дубае — ему не удавалось пробиться дальше. Так что для Андрея на кону стоял выход в первый финал в сезоне.

В соперниках у россиянина оказался сербский квалифаер Хамад Меджедович, 88-я ракетка мира. Меджедович в первых трёх матчах на турнире не отдал ни сета. Главную сенсацию он преподнёс во втором круге, когда выбил седьмую ракетку мира Алекса де Минора (3) — 6:3, 6:4. А в четвертьфинале Хамад справился с Нуну Боржешем (7:6 (8:6), 6:2). Рублёв на пути к полуфиналу тоже не проиграл ни партии. В 1/4 финала Андрей сломил сопротивление Томаша Махача — 6:4, 6:3.

Ещё пару слов о Меджедовиче. В 2023 году сербский теннисист взял молодёжный Итоговый чемпионат ATP, но резкого взлёта не случилось. С тех пор Хамад лишь дважды играл в финалах на уровне тура, причём в обоих случаях это были турниры ATP-250 (Белград-2024 и Марсель-2025), и потерпел два поражения. Таким образом, сегодня сербский теннисист, ранее не встречавшийся с Рублёвым на корте, сражался за крупнейший финал в карьере.

Перед матчем Андрей поделился ожиданиями от встречи с новым соперником. «Ожидаю сложный матч, потому что я его знаю — он очень хороший парень. Но мы никогда не тренировались вместе и не играли друг против друга. Я знаю, что он очень мощно бьёт по мячу и всегда старается атаковать, так что для меня это будет интересно. Это будет хороший вызов. Он прошёл квалификацию и, вероятно, проводит лучшую неделю в жизни. Ему нечего терять, поэтому для меня это будет хороший тест — посмотреть, как я справлюсь с такой ситуацией», — цитирует его Ubitennis.

В начале игры теннисисты взяли по гейму на подаче, причём Меджедович отыграл один брейк-пойнт, а Рублёв — два. Гейм на подаче россиянина затянулся ещё и потому, что ему понадобился медицинский перерыв. Андрей порезал указательный палец на левой руке, и игру прямо по ходу гейма остановили, чтобы физиотерапевт остановил небольшое кровотечение. Возможно, именно из-за этого у Рублёва периодически возникали проблемы с подбросом мяча — правши, очевидно, делают его левой рукой.

Меджедович явно сделал ставку на укороченные, и в целом его тактика имела смысл. В пятом гейме, затянувшемся более чем на 10 минут, Рублёв изрядно помотал соперника, однако упустил все четыре брейк-пойнта. После этого серб прибавил на приёме и со второго брейк-пойнта сделал первый в матче брейк, а потом без особых трудностей подтвердил его — 5:2. Реальных возможностей спасти сет у Андрея не было, и в девятом гейме Хамад подал на партию — 6:3 за 49 минут.

Рублёв, такое впечатление, пребывал в растерянности и не знал, как изменить ход игры, общаясь со своей ложей. Но вскоре всё наладилось. Во втором сете он всё время был чуть впереди, потому как подавал в нечётных геймах. Контроль над собой Андрей не терял, и в четвёртом гейме это принесло свои плоды. Меджедович на 30:30 сделал двойную ошибку, а на брейк-пойнте допустил неточность, и россиянин наконец-то повёл с брейком — 3:1.

Это вселило уверенность в Рублёва, и он не позволил оппоненту отыграться, не подарив ему ни одного брейк-пойнта, несмотря на низкий процент попадания первым мячом (46%). Меджедович не смог продемонстрировать уровень, показанный в первой партии (на 11 невынужденных пришлось всего два виннера), и закономерно потерпел поражение в этом сете. В восьмом гейме Андрей принял на партию — 6:2 за 30 минут.

В решающем сете Рублёв дожал соперника. Самым сложным для россиянина оказался первый гейм, в котором пришлось отыгрывать два брейк-пойнта. В дальнейшем теннисисты держали каждый свою подачу, а в шестом гейме Меджедович не выдержал — и отдал подачу с 40:15. Серб явно расстроился после этого, да и физически основательно подсел. Рублёв под ноль подтвердил брейк, а затем с первого же матчбола принял на матч — 3:6, 6:2, 6:2 за 1 час 57 минут.

Так Рублёв впервые в сезоне вышел в финал. До этого Андрей сражался за титул в Гамбурге — ещё в мае 2025 года. На уровне ATP-500 он в 12-й раз сразится за трофей, а всего на уровне тура — в 29-й (статистика в предыдущих встречах — 17 побед и 11 поражений). В этом году у Андрея уже семь побед в семи поединках над игроками не из топ-50.

Кроме того, Андрей гарантировал себе как минимум 13-е место в рейтинге ATP по итогам турнира. Он может стать и 12-м, но для этого надо либо брать титул в Барселоне, либо ожидать поражения Флавио Коболли в финале Мюнхена.

В финале Барселоны соперником Рублёва станет победитель противостояния Рафаэль Ходар (Испания, WC) — Артюр Фис (Франция, 9).

Финал состоится в воскресенье, 19 апреля.