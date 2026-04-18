Рыбакина прервала победную серию Мирры. Но Андреева вернётся на восьмую строчку в рейтинге

В субботу, 18 апреля, на соревновании категории WTA-500 в Штутгарте проводились полуфинальные сражения. Лидер российского тенниса Мирра Андреева была в числе тех, кто принял участие в розыгрыше путёвки в титульный матч. А противостояла нашей спортсменке вторая ракетка мира Елена Рыбакина. Но обо всём по порядку.

Обыграв Игу Швёнтек, Андреева добралась до полуфинала Штутгарта. Экс первая ракетка мира взяла у Мирры стартовую партию, однако 18-летняя теннисистка не сдалась и оформила камбэк со счётом 3:6, 6:4, 6:3 за 2 часа 36 минут. Тем самым россиянка одержала уже 11-ю победу в карьере над соперницей из десятки лучших, а также первую – в сезоне.

Кроме того, наша спортсменка третий раз в этом году пробилась в полуфинальное противостояние и первый раз – в Штутгарте. А ещё юная Андреева выиграла уже седьмое сражение подряд, если учитывать триумфальное для неё соревнование в Линце! Также Мирра продлила победную серию со Швёнтек, начавшуюся в Дубае-2025, до трёх матчей.

18-летняя Андреева начала путь по сетке немецкого «пятисотника» будучи девятой ракеткой мира, однако благодаря выходу в полуфинал она уже поднялась в лайв-рейтинге на восьмую строчку. Отметим также, что в случае завоевания титула в Штутгарте Мирра могла бы вернуться на седьмое место в рейтинге WTA.

В послематчевом интервью наша теннисистка рассказала, как ей удалось одолеть в четвертьфинале Игу Швёнтек. «Не знаю, что в итоге решило исход встречи. Я просто старалась быть смелой и играть на своих условиях. Тоже бываю напряжена на корте, но стараюсь научиться тому, что если не играю в атакующем стиле, то не выигрываю матчи. Хочу сделать всё, чтобы сохранить этот смелый стиль игры до конца своей карьеры.

Конечно, когда играешь против такой опытной соперницы… Она же взяла столько турниров, я даже не могу сосчитать, сколько у неё побед на «Шлемах», сколько «Мастерсов» выиграла. В прошлом Ига была победительницей этого турнира. Я шла на этот матч с некоторой уверенностью в своей игре. Выиграла пару встреч в Линце. К тому же у меня здесь тоже была хорошая серия. Говорила себе: «Что бы ни происходило, должна продолжать бороться и верить. Могу выиграть с любого счёта». Именно это я повторяла себе во втором и третьем сетах», — заявила спортсменка.

На пресс-конференции россиянка поделилась, что ей помогло сотворить уже второй камбэк в Штутгарте. До этого она одержала волевую победу над Еленой Остапенко во втором круге соревнования. «Я просто продолжаю играть и стараюсь делать всё возможное. В последнее время я просто поймала ощущение того, насколько мне нравится играть. Не знаю… Мне нравится чувствовать мяч на ракетке, нравится адреналин, немного нервничать, уставать. Никогда бы не подумала, что скажу это, но вот так.

Да, думаю, я просто поймала момент, когда хочу играть и смотреть, что произойдёт на корте. Конечно, иногда, когда всё идёт не по-моему, я могу немного эмоционировать, злиться, но я поняла, что чем спокойнее я остаюсь на корте, тем лучше играю. Не обязательно результат, а именно игра становится лучше. Потому что я понимаю, что не могу контролировать исход матча — я могу контролировать только свою игру и свои действия на корте. На этом и стараюсь сосредоточиться», — отметила Андреева.

Соперницей Мирры по полуфиналу стала вторая ракетка мира Елена Рыбакина. Представительница Казахстана на старте турнира в Штутгарте не испытала особых проблем в матче с россиянкой Дианой Шнайдер (6:3, 6:4), после чего двукратная чемпионка ТБШ одержала волевую победу над финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес (6:7, 6:4, 7:6).

До начала сражения Андреевой и Рыбакиной преимущество по счёту личных встреч было на стороне Мирры — 2-1. Эту единственную победу над россиянкой Елена одержала в третьем круге Пекина-2023 (2:6, 6:4, 6:1), однако наша спортсменка после этого выиграла у соперницы два матча подряд — в полуфинале Дубая-2025 (6:4, 4:6, 6:3) и в четвёртом круге Индиан-Уэллса-2025 (6:1, 6:2).

На пресс-конференции в Штутгарте представительница Казахстана поделилась ожиданиями от грядущей встречи с Андреевой. «У неё очень хорошая подача и отличный бэкхенд. Она хорошо двигается, грамотно ведёт игру, сейчас она непростой соперник — у неё много уверенности и много матчей на грунте. Я постараюсь сосредоточиться на себе, на своей подаче, потому что сегодня она была не на лучшем уровне, особенно в первом сете. Так что подача будет приоритетом. Ну и, конечно, постараюсь хорошо двигаться и быть максимально свежей», — подчеркнула теннисистка.

Мирра тоже высказала своё мнение о Елене, отметив, насколько хорошо играет её соперница. «Я давно с ней не боролась. В последний раз играла с Еленой в Индиан-Уэллсе. У неё, конечно, отличная подача, она играет агрессивно, любит атаковать и уже выигрывала этот турнир, так что она знает, как играть на этом покрытии», – приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

На матч Рыбакина и Андреева вышли собранными и сосредоточенными. На старте они чётко действовали на своих подачах, однако уже в четвёртом гейме Мирра допустила несколько ошибок, которыми могла воспользоваться Елена. И всё же россиянка в самый важный момент была на высоте: она сумела отыграть два брейк-пойнта и удержать подачу — 2:2. А вот в следующий раз Рыбакина свою угрозу реализовала и повела, поймав Андрееву на ошибках — 4:2. Но тут же россиянка бросилась возвращать потерянное, добилась обратного брейка, а затем уверенно провела свой гейм — 4:4. Ну а в 12-м гейме, когда дело шло к тай-брейку, Андреева вновь отдала подачу и позволила Рыбакиной забрать первый сет — 7:5.

Равная борьба была на протяжении всей партии, что подтверждает и статистика. Теннисистки допустили одинаковые количество невынужденных ошибок (11), а вот по виннерам Рыбакина обошла Андрееву (11 против 10). Елена также сделала больше эйсов (3), чем Мирра (1). Процент попадания первой подачи у представительницы Казахстана составил 68%, а у россиянки — 53%.

Упорная борьба развернулась в начале второго сета на подаче Андреевой: пять раз было «ровно», а Рыбакина ещё и заработала четыре брейк-пойнта. Три из них Мирра смогла отыграть, однако с последним не справилась — 0:2. На этом представительница Казахстана не остановилась и снова наказала 18-летнюю теннисистку за ошибки — 0:4. Во втором сете к этому моменту у россиянки заметно снизился процент попадания первой подачи (36%), к тому же она стала допускать двойные ошибки. Лишь в шестом гейме наша спортсменка размочила счёт в этой партии — 1:5. Но на большее россиянки не хватило, и всего за 1 час 19 минут она проиграла Рыбакиной — 5:7, 1:6.

За весь матч Андреева сделала одну двойную ошибку, а вот Рыбакина подобным не отличилась. По количеству эйсов Елена оказалась лучше Мирры — 7 против 3. Процент попадания первой подачи у россиянки получился не очень большим — 52%, а вот у представительницы Казахстана он составил 63%. По соотношению виннеров и невынужденных ошибок двукратная чемпионка ТБШ тоже оказалась стабильнее — 23/18, чем наша спортсменка — 14/19.

Таким образом, представительница Казахстана прервала семиматчевую победную серию россиянки. Однако Андреева в любом случае с понедельника станет восьмой ракеткой мира и подвинет в рейтинге WTA Жасмин Паолини. Ну а Рыбакина в финале Штутгарта поборется за титул с чешкой Каролиной Муховой.

