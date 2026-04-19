Шарапова запускает своё крутое шоу. Теперь Мария станет ещё более популярной и уважаемой

Легендарная теннисистка празднует 39-летие, а уже через три дня запишет первый подкаст со знаменитостями.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова остаётся в публичной плоскости после завершения карьеры в 2020 году. Мария занимается предпринимательской деятельностью, регулярно посещает различные бизнес-форумы и светские мероприятия.

Имя Шараповой периодически упоминается в заголовках медиа, но теперь подобное будет происходить ещё чаще. Мария объявила о запуске своего подкаста. 19 апреля Шарапова отметит свой 39-й день рождения, а уже через трое суток проведёт первую программу.

Проект Марии получил название Pretty Tough. По словам легендарной российской теннисистки, шоу будет посвящено теме бескомпромиссного стремления к совершенству и переосмыслению женских амбиций.

«Я сделала шоу! Представляю Pretty Tough – мой новый проект о стремлении к совершенству без извинений и оправданий. В нём мы по-новому говорим о женских амбициях и исследуем, что делает нас такими разными. Первый эпизод выходит 22 апреля. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты», – написала Шарапова в соцсетях.

Мария записала специальное видео, в котором более подробно объяснила своё решение запустить подкаст.

«Бо́льшую часть своей карьеры я слышала, что не могу сочетать в себе всё. Не могу быть жёсткой на корте и изящной — за его пределами. Не могу существовать во всех этих пространствах одновременно. И женщины постоянно слышат такое. Они сталкиваются со скептиками, которые пытаются загнать их в рамки, и с голосами, спрашивающими: «А есть ли у тебя разрешение на это?» Именно так и родился этот подкаст. Я хочу говорить с женщинами-лидерами, которые дали себе разрешение идти вперёд, действовать и верить в нечто большее, чем просто чужое мнение о них», — заявила Шарапова.

Мария Шарапова Фото: Elsa/Getty Images

Гостями первого выпуска подкаста Шараповой станут американская телеведущая Челси Хэндлер и финансовый директор НФЛ Кристин Дофлер. Запуск собственного шоу означает повышение частоты упоминания имени Шараповой в СМИ, Мария не страдала от нехватки популярности, однако теперь её программа будет прямо цитироваться в медиа.

Шарапова вместе с возлюбленным Александром Гилксом и трёхлетним сыном Теодором живёт в США, где подкасты очень популярны. Запись собственного шоу повышает статус известной персоны. Экс первая ракетка мира Энди Роддик ведёт подкаст о теннисе, что позволяет ему оставаться на слуху. Экспертные мнения Роддика и его гостей активно публикуют СМИ по всему миру.

Мария выходит далеко за рамки тенниса и спорта в целом. Для начала она поговорит с телеведущей и директором НФЛ. Можно предположить, что в будущем её гостями наверняка станут знаменитости из других сфер. Например, актрисы, певицы, бизнес-леди и не только.

Совсем забывать о теннисе Шарапова тоже не должна. Самая очевидная гостья для её подкаста – 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс. Серена недавно произносила речь на церемонии включения Марии в Зал славы, поэтому на шоу россиянки она тоже вполне может появиться. Какая-либо вражда между Шараповой и Уильямс уже давно в прошлом — договориться о встрече и пообщаться по душам им будет несложно.

Шарапова – легендарная спортсменка, которая выиграла все четыре турнира «Большого шлема», а всего завоевала 36 титулов WTA за карьеру. Одними лишь призовыми на корте она заработала $ 38,7 млн, а ещё общее состояние сейчас оценивается в $ 220 млн благодаря успешному инвестированию в различные стартапы и доходы от рекламы.

Запуск собственного подкаста – больше не про материальные ценности, хотя какой-то доход Шараповой он явно принесёт, поскольку шоу будут публиковать на крупнейших платформах для такого типа контента. Это в значительной степени укрепление статуса Марии в деловой среде. Теннисистка не хочет стоять на месте и стремится к самосовершенствованию различными способами. Беседы с другими авторитетными личностями на своём шоу очень помогут в данном процессе.