Онлайн-трансляция финалов Барселоны и Штутгарта-2026: Елена Рыбакина, Мухова, Рублёв, Артюр Фис, сетка, расписание, где смотреть

Рыбакина бьётся за титул Штутгарта! А в Барселоне за главный трофей сразится Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Елена Рыбакина
На европейских турнирах набрал обороты грунтовый сезон. В одном из финалов сыграет и россиянин.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию большого теннисного дня на грунтовых турнирах Европы. Мужчины сражаются за титул на «пятисотнике» в Барселоне. До этой стадии добрался россиянин Андрей Рублёв (пятый номер посева), который одержал волевую победу в полуфинале над сербом Хамадом Меджедовичем и теперь поборется в финале с французом Артюром Фисом (9). А на WTA-500 в Штутгарте за главный трофей померяются силами Елена Рыбакина (1) из Казахстана и чешка Каролина Мухова (7). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

ATP 500. Барселона-2026. Сетка
WTA-500. Штутгарт-2026. Сетка
Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
Каролина Мухова
12
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

В воскресенье на «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте пройдут решающие матчи. Вот за какими поединками сегодня будем следить.

Топ-матчи воскресенья в теннисе: Рублёв и Рыбакина.

WTA-500. Штутгарт. Финал

14:00*. Елена Рыбакина (1) — Каролина Мухова (7)

ATP-500. Барселона. Финал

17:00. Андрей Рублёв (5) — Артюр Фис (9)

* московское время.
