И ещё пятеро россиян на этой неделе сражались за трофеи.

Сафиуллин выиграл первый турнир с 2024 года! И обеспечил себе камбэк в топ-200 рейтинга

Ещё одна неделя подарила нам финалистов и чемпионов на турнирах самых разных категорий! Российские теннисисты поборолись за трофеи на соревнованиях ITF и «челленджерах». Рассказываем, что из этого вышло.

Большой новостью этой недели стало возвращение Романа Сафиуллина. Точнее говоря, на корт после травмы 28-летний россиянин вышел ещё в феврале этого года – перед этим он не играл аж с US Open – 2025. Но до решающей стадии Роман смог добраться только на этой неделе на «челленджере» в Оэйраше (Португалия).

На пути к финалу Сафиуллин прошёл пару серьёзных соперников. Например, третьего сеяного Люка Ван Аша на стадии 1/8 финала (7:5, 3:6, 6:2). В решающем матче Роман встретился с самым опасным оппонентом, постоянным участником турниров ATP и 76-й ракеткой мира Валентеном Руае. До этого россиянин и француз друг с другом не играли.

В первом финале с ноября 2024 года Сафиуллин практически не заметил соперника. Роман одержал победу над Валентеном Руае со счётом 6:1, 6:2 и всего за 1 час 5 минут. А ещё выиграл первый турнир с 2024 года!

Перед стартом этого «челленджера» Сафиуллин располагался на 226-й строчке рейтинга, со следующей недели он вернётся в топ-200 и займёт 175-е место. Максимум Роман, напомним, стоял на 36-й позиции в начале сезона-2024.

В женской одиночке до решающего матча добралась только 18-летняя Ксения Смирнова. Россиянка впервые в карьере вышла в финал взрослого турнира серии W15, и случилось это в довольно экзотической локации – в городе Претория в ЮАР.

Там спортсменка, пока не имеющая одиночного рейтинга WTA, в борьбе за трофей уступила 637-й ракетке мира из Китая Лань Ми (0:6, 2:6). Но начало положено хорошее. Ведь во взрослом туре Смирнова выступает всего ничего – меньше двух полноценных сезонов.

По хорошей традиции порадовали и парницы. 25-летняя Анастасия Тихонова и 18-летняя Дарья Егорова добрались до заключительного матча на турнире серии W35 в Зефирхиллсе (Флорида, США). Для Анастасии этот парный финал стал пятым в текущем сезоне, для Дарьи – третьим. Правда, до кубка дотянуться россиянкам так и не удалось – они уступили хозяйкам кортов Саванне Бродус/Хибе Шейх (3:6, 7:5, [5:10]). При этом Тихонова смогла в рейтинге подняться на наивысшую для себя 85-ю позицию, а Егорова – занять лучшую в карьере 584-ю строчку.

Другая россиянка – Дарья Зелинская – тоже ярко выступает в паре в этом сезоне. За последние несколько месяцев 21-летняя уроженка Екатеринбурга выиграла два турнира категории W15, а на текущей неделе в дуэте с представительницей Словакии Радкой Зельницковой поборолась за ещё один трофей в Шарм-эш-Шейхе. Увы, победу девушки так и не оформили, в борьбе уступив Ясмин Эззат/Лайме Владсон (5:7, 6:3, [6:10]).

У парней в шаге от трофея на этой неделе остановился только 26-летний Семён Панькин. На том же турнире в Шарм-эш-Шейхе (M25) россиянин в одиночке добрался до полуфинала, а в паре с Элефтериосом Неосом сразился за кубок. Парни уступили первым сеяным соревнований Лукашу Покорны/Никласу Шеллу (6:7 (4:7), 4:6). Но мы продолжаем следить за Семёном – у него в текущем сезоне дела складываются здорово!

