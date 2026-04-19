Рублёв не смог взять титул в Барселоне. А Рыбакина выиграла в Штутгарте уже второй Porsche

В воскресенье, 19 апреля, на соревнованиях WTA-500 и ATP-500 в Штутгарте и Барселоне соответственно состоялись титульные матчи. На немецком «пятисотнике» за трофей в одиночке боролась Елена Рыбакина, а в парном разряде — россиянка Людмила Самсонова. В Барселоне же титул стремился завоевать представитель нашей страны Андрей Рублёв. Но обо всём по порядку.

На турнире в Штутгарте сначала прошёл финал в одиночном разряде, в котором приняли участие Елена Рыбакина и Каролина Мухова. На пути к решающему матчу представительница Казахстана провела всего три сражения вместо четырёх благодаря статусу второй сеяной. За весь турнир Рыбакина уступила лишь один сет (четвертьфинал с Лейлой Фернандес), а в остальных поединках она неизменно закрывала соперниц в двух партиях.

Путёвку в решающий матч Елена получила после победы над первой ракеткой России Миррой Андреевой. Двукратная чемпионка ТБШ не испытала особых трудностей с 18-летней соперницей и обыграла её всего за 1 час 19 минут — 7:5, 6:1. Так Рыбакина прервала серию побед Андреевой из семи поединков и вышла в уже третий финал в сезоне, а также 25-й – в карьере.

Представительница Казахстана в послематчевом интервью поделилась мыслями по поводу хода сражения с россиянкой, а ещё рассказала о работе над психологической устойчивостью. «В первом сете игра была довольно равной. У меня были возможности выйти вперёд, но я ими не воспользовалась. Зато в ключевые моменты хорошо сработала подача, и я сохраняла агрессивный стиль. Во втором сете, когда я повела в счёте, стала играть более раскованно, чаще шла вперёд, действовала ещё агрессивнее. В целом я довольна своей игрой, она была очень стабильной.

Я не работаю с психологом. Пробовала, но всего несколько сессий. Думаю, многое приходит с опытом: играешь в туре, выигрываешь турниры, проигрываешь тяжёлые финалы — всё это даёт опыт. И, конечно, важна команда: она помогает с мотивацией и поддерживает в сложные моменты. Сейчас я довольна тем, как всё складывается», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

Елена также прокомментировала тот факт, что чемпионкам Штутгарта вместе с призовыми и трофеем дарят Porsche. В 2024-м теннисистка уже побеждала в финале немецкого турнира, так что одна машина такой фирмы у неё уже стоит в гараже. «Porsche 911 у меня нет. Это отличная мотивация прямо на корте. Когда не сосредоточена или, может, расстроена, просто посмотри на машины, поставь цель и постарайся сделать лучшее. Место в гараже для неё есть. Давайте не будем думать об этом сейчас. Самое важное — восстановиться, посмотрим, что будет. Я постараюсь сделать лучшее и надеюсь увидеть вас, ребята», — заявила спортсменка в интервью на корте.

В решающем матче Штутгарта Рыбакина сошлась с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2023 Каролиной Муховой. Посев у чешки (7) был не таким высоким, как у Рыбакиной (2), поэтому ей пришлось начать турнир с первого круга. На этой стадии она в двух сетах закрыла белоруску Александру Саснович (6:2, 6:4), затем с «баранкой» победила бельгийку Элисе Мертенс (1:6, 6:3, 6:0), в четвертьфинале справилась с двукратной чемпионкой ТБШ Кори Гауфф (6:3, 5:7, 6:3), а затем одолела украинку Элину Свитолину (6:4, 2:6, 6:4).

О грядущей битве за титул с Каролиной Елена высказалась так: «Она [Мухова] действительно отличная теннисистка, у неё очень хорошее чувство мяча, отличная техника работы руками. Она может подавать с очень хорошей точностью. Это будет интересный матч. Думаю, моя цель всегда заключается в том, чтобы оставаться агрессивной, хорошо подавать, как я это делала сегодня, а дальше посмотрим, что получится. Но это, безусловно, последний матч, хочу выложиться на полную», — приводит слова представительницы Казахстана пресс-служба WTA.

Лидерство по счёту личных встреч перед началом решающего матча в Штутгарте было на стороне Муховой — 2-1. Каролина праздновала победу над Еленой в первом круге US Open — 2019 (6:4, 6:4) и четвертьфинале Брисбена-2026 (6:2, 2:6, 6:4), а Рыбакина обыгрывала соперницу в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2023 (7:6, 2:6, 6:4). Примечательно, что сражение теннисисток на немецком «пятисотнике» стало их первым матчем на грунтовом покрытии.

Едва началось противостояние, как Рыбакина сумела воспользоваться ошибками Муховой и сделала брейк — 2:0. После этого спортсменки уверенно брали свои подачи, и казалось, что Елена без проблем доведёт партию до победы. Но подать на сет представительница Казахстана не смогла: Каролина вцепилась в гейм соперницы и добилась обратного брейка — 5:4. Однако на большее теннисистку из Чехии не хватило, и в 12-м гейме Рыбакина снова взяла чужую подачу — 7:5.

За первый сет теннисистки не сделали ни одной двойной ошибки. По количеству эйсов Елена оказалась лучше (3), чем Каролина (2). А ещё Рыбакина выбилась в лидеры по числу виннеров: 20 у представительницы Казахстана и семь – у чешки. Зато у Муховой получился лучше процент попадания первой подачи — 71% против 67%.

Вторая партия, как и первая, началась с уверенной игры Рыбакиной на подаче соперницы — 2:0. И в следующем гейме Муховой точнее действовала именно теннисистка из Казахстана, заработавшая тройной брейк-пойнт. Каролина отвела две угрозы, а с третьей не справилась — 4:0. В итоге всего за 1 час 19 минут Елена победой завершила борьбу с соперницей на корте — 7:5, 6:1.

Таким образом, Рыбакина выиграла второй титул в Штутгарте и второй Porsche, а ещё 13-й трофей в карьере и второй – в сезоне. Елена также одержала победу в 25-м матче в этом году и стала лидером по этому показателю, обойдя Джессику Пегулу (24).

В итоге за весь процент попадания первой подачи у Рыбакиной составил 65%, а у Муховой — 71%. Теннисистки ни разу не допустили двойных ошибок, а вот по эйсам лучше оказалась Елена — три против двух.

В Штутгарте также прошло решающее сражение в парном разряде с участием россиянки Людмилы Самсоновой. Наша теннисистка вместе с Николь Меликар-Мартинес боролась за трофей с дуэтом Елена Остапенко/Чжан Шуай. В итоге российско-американский тандем не оставил шансов соперницам и оформил победу аж за 53 минуты — 6:1, 6:1.

Для Самсоновой этот трофей стал уже третьим в парном разряде, до этого она выиграла «тысячник» в Дубае-2023 и «пятисотник» в Сеуле-2024. Отметим, что на корейском турнире Людмила выступала в дуэте со всё той же Николь Меликар-Мартинес, а вот на эмиратском соревновании компанию ей составила соотечественница Вероника Кудерметова.

За титул в этот день боролся и россиянин Андрей Рублёв. Наш теннисист получил пятый номер посева на турнире категории ATP-500 в Барселоне, где по ходу соревнования обыграл аргентинца Мариано Навоне (6:4, 7:5), справился с итальянцем Лоренцо Сонего (6:2, 6:3), закрыл Чеха Томаша Махача (6:4, 6:3), и одолел серба Хамада Меджедовича (3:6, 6:2, 6:2). Отметим, что Рублёв впервые за 11 месяцев вышел в финал турнира ATP.

На пресс-конференции Андрей раскрыл, как ему удалось одержать волевую победу над Меджедовичем. «Я сумел остаться сосредоточенным, потому что в первом сете у меня был сложный момент. Выпустил немного эмоций, особенно после тех двух геймов. Кажется, это было на 2:2 или 3:3, когда у меня было четыре брейк-пойнта, и ни одного не реализовал. Так что в каком-то смысле тот гейм меня морально подкосил сильнее, чем я думал. В следующем потерялся, и он сделал брейк. А после того сета просто думал: ладно, продолжай бороться, попробуй поднять уровень. Если у меня были шансы в первом сете, то наверняка будут и во втором. И постепенно набрал обороты, получил шанс в начале второго сета и сразу его использовал, это дало мне больше уверенности.

И постепенно так я выиграл второй сет, а потом и третий. Был ключевой момент, на мой взгляд, в первых четырёх геймах третьего сета, потому что у него были шансы на моей подаче, у меня — на его. Я просто старался бороться на каждом очке, спас несколько брейк-пойнтов, выиграл несколько хороших розыгрышей. Потом выиграл очень тяжёлый гейм, чтобы сделать брейк, кажется, на 3:2. Сделал брейк с 40:15. И в итоге это стало решающим моментом. Потом он немного просел морально, а я набрал уверенности», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Россиянин также рассказал, как ему удалось сохранить спокойствие в критические моменты по ходу встречи с Хамадом. «Конечно, я прогрессирую. Хотелось бы так думать, потому что обычно в таких матчах, с такими игроками, когда нет ритма — они бьют два виннера, потом ошибку, потом дроп-шот или что-то в этом роде — я сразу сходил с ума, как только что-то шло не так. Если я справляюсь с этим, значит, улучшаюсь, — заявил спортсмен.

Под конец пресс-конференции Андрей поделился мыслями о предстоящем решающем поединке в Барселоне. «Никаких ожиданий. Сейчас здесь, в финале, это для меня очень особенный момент впервые. Поэтому я просто постараюсь сосредоточиться на том, чтобы быть здесь и сейчас, хорошо восстановиться к завтрашнему дню, завтра показать свой лучший результат — и всё», — отметил теннисист.

За титул Рублёву предстояло побороться с 21-летним Артюром Фисом. На пути к финалу с Андреем француз уступил два сета соперникам: в первом круге он одержал волевую победу над соотечественником Теренсом Атманом (4:6, 6:4, 7:6), затем уверенно обыграл американца Брэндона Накашиму (6:2, 6:2), в четвертьфинале закрыл итальянца Лоренцо Музетти, а следом в трёх партиях справился с испанцем Рафаэлем Ходаром.

Счёт очных встреч между Рублёвым и Фисом до старта титульного поединка на испанском «пятисотнике» был равным — 1-1. Андрей одержал тяжёлую победу над соперником в четвертьфинале Гонконга-2024 (6:4, 1:6, 6:2), а Артюр взял реванш в третьем круге Монте-Карло-2025 (6:2, 6:3). Ещё один матч спортсмены должны были провести в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025, однако француз снялся со сражения.

Перед началом битвы с Фисом Рублёв комплиментарно высказался в адрес соперника. Отметим, что с недавних пор с французом работает чемпион Уимблдона и бывший тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич. «Артюр победил многих отличных игроков, уже выигрывал крупные турниры. Он уже топ-игрок, невероятно талантлив и очень уверен в себе, играет в отличный теннис уже два года», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

В свою очередь, Артюр тоже не поскупился на добрые слова в сторону Андрея. «Рублёв — отличный игрок, он даже входил в пятёрку лучших. У него очень и очень хорошая подача, бэкхенд тоже очень надёжный. Я играл против него пару раз. Проиграл в Гонконге, а выиграл в Монте-Карло. У него были очень сложные матчи. Так что с нетерпением жду этой игры», — цитирует Фиса Ubitennis.

Рублёв отлично начал финал в Барселоне, сразу же взяв гейм соперника — 1:0. Однако преимущество россиянина длилось недолго: в четвёртом гейме уже Фис заставил ошибаться Андрея и с четвёртой попытки добился обратного брейка — 2:2. После этого серьёзная борьба была только на подаче нашего теннисиста. В итоге Рублёв отдал шесть геймов подряд, получив «скрытую баранку» — 2:6.

За первую партию россиянин не сделал ни одного эйса, а вот француз отметился тремя. Зато Андрей не допустил ни одной двойной ошибки, в то время как Артюр допустил одну. Рублёв немного уступил Фису по проценту попадания первой подачи — 64% против 67%.

На старте второй партии Рублёв получил отличную возможность повести с брейком, но Фису удалось спастись, и француз повёл — 1:0. Невероятная борьба развернулась в четвёртом гейме на подаче Андрея: 10 раз было «ровно», семь брейк-пойнтов заработал Артюр, однако наш теннисист выстоял — 2:2. И всё же Фис добился преимущества, взяв следующую подачу россиянина — 4:2. Но француз дрогнул, подавая на титул, и подарил Рублёву тройной брейк-пойнт. Француз справился только с одним — 5:4. И тут же неудачно начал свой гейм Андрей, ему пришлось отыгрывать три матчбола. Россиянин проявил выдержку и восстановил равновесие — 5:5, а затем брейканул — 6:5. К этому моменту наш спортсмен выиграл четыре гейма подряд. Оставалось Рублёву подать на сет, однако тут уже Артюр поймал Андрея на ошибках и перевёл партию на тай-брейк — 6:6. Ну а там точнее и увереннее действовал именно Фис, который и завершил матч победой — 6:2, 7:6 за 1 час 41 минуту.

Таким образом, россиянин проиграл уже второй финал подряд, до этого он потерпел поражение в решающем матче на турнире в Гамбурге-2025. Счёт личных встреч между Рублёвым и Фисом теперь в пользу француза — 2-1.

Турниры в Штутгарте и Барселоне проходили с 13 по 19 апреля.