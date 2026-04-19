Мирра попала в одну половину к Соболенко, у Рыбакиной сложная сетка: жеребьёвка Мадрида

В ближайшие две недели в Мадриде пройдёт супертурнир с участием всех сильнейших теннисистов и теннисисток. В воскресенье, 19 апреля, состоялась жеребьёвка женской сетки. В Мадрид заявились все топовые спортсменки во главе с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко. Выступят в столице Испании и россиянки, в том числе первая ракетка страны Мирра Андреева. По итогам жеребьёвки все теннисистки узнали, с кем можно встретиться на той или иной стадии.

Женский грунтовый «тысячник» в Мадриде проходит с 2009 года — до этого на протяжении семи лет в соревновании принимали участие только мужчины; кроме того, турнир состоялся на харде и в другую часть сезона. Первой чемпионкой WTA-1000 в столице Испании стала Динара Сафина, которая в финале 2009 года одолела Каролину Возняцки — 6:2, 6:4. В 2014 году сильнейшей стала Мария Шарапова, которая в решающем матче одержала волевую победу над Симоной Халеп (1:6, 6:2, 6:3). А чаще всех здесь побеждали Петра Квитова и Арина Соболенко, на счету которых по три титула. Соболенко является действующей чемпионкой. Год назад она в титульном матче обыграла Кори Гауфф — 6:3, 7:6 (7:3).

Турнирная сетка рассчитана на 96 теннисисток — все 32 сеяных спортсменки освобождены от участия в первом круге. Первые два номера посева в соответствии с рейтингом WTA получили Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Соболенко заведомо располагалась в самом верху сетки, Рыбакина — в самом низу. Мирре Андреевой не хватило всего одного места, чтобы попасть в топ-8 посева, — 18-летняя россиянка получила девятый номер. При жеребьёвке она шла в «восьмушку» к кому-то из теннисисток, имевших номера с пятого по восьмой. И Андреевой досталась украинка Элина Свитолина (7). Вместе они оказались в той же четверти, что и Ига Швёнтек, и в той же половине, что и Арина Соболенко (1). Вот как сформировались возможные пары 1/4 финала:

Вот как может выглядеть путь Мирры на турнире: второй круг — Кимберли Биррелл/квалифаер, третий — Анна Калинская (22), четвёртый — Элина Свитолина (7), четвертьфинал — Ига Швёнтек (4), полуфинал — Арина Соболенко (1), финал — Елена Рыбакина (2)/Кори Гауфф (3).

Екатерина Александрова (12) во втором круге может встретиться с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой, если та пройдёт квалифаера. В третьем круге теннисистка из этого узла сетки идёт на Элисе Мертенс (19), а в четвёртом — на Аманду Анисимову (6).

Диана Шнайдер (18) начнёт турнир матчем с победительницей противостояния Беатрис Хаддад-Майя — Джессика Бузас Манейро. В третьем круге возможна встреча с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич (11), а в четвёртом — с Жасмин Паолини (8). Людмила Самсонова (20) во втором круге может сыграть с бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари, если гречанка выбьет Джанис Тьен. А Анне Калинской (22), чтобы выйти на Андрееву в третьем круге (при условии победы Мирры, конечно), во втором круге необходимо будет обыграть либо Айлу Томлянович, либо квалифаера.

Непростой жребий достался Оксане Селехметьевой. Если она пройдёт квалифаера на старте, то во втором круге сразится с Кори Гауфф (3). А Анастасия Захарова в случае победы в стартовом матче над Камилой Осорио во втором круге выйдет на Наоми Осаку (14).

Что касается Соболенко и Рыбакиной, то тут стоит отметить, что в первых кругах у белоруски соперницы в целом намечаются попроще: третий круг — Жаклин Кристиан (29), четвёртый — Наоми Осака (14)/Мари Боузкова (23). Рыбакина же в третьем круге может сыграть с Чжэн Циньвэнь (32), с Софьей Кенин, а в четвёртом — с Мэдисон Киз (16)/Еленой Остапенко (21). Сплошные чемпионки ТБШ либо ОИ!

Кроме того, через квалификацию в основную сетку ещё могут пробиться Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева.

Жеребьёвка мужской сетки состоится в понедельник, 20 апреля. Женский турнир пройдёт с 21 апреля по 2 мая, а мужской — со сдвигом в один день, то есть с 22 апреля по 3 мая.