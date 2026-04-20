Андрей Рублёв в Барселоне-2026: проиграл в финале французу Артюру Фису, что сказал, мнения экспертов, статистика

«Этот финал придаст ему уверенности». Теннисный мир оценил выступление Рублёва в Барселоне
Многие считают, что, несмотря на проигрыш в решающем матче «пятисотника», россиянин провёл удачный турнир и показал высокий уровень игры.

В Барселоне завершился турнир серии ATP-500. В решающем матче за трофей сражались француз Артюр Фис и россиянин Андрей Рублёв. Рублёву завоевать титул не удалось: он проиграл Фису в двух сетах со счётом 2:6, 6:7, уступив игроку из топ-30 мирового рейтинга уже в девятый раз подряд. Тем не менее игру Андрея высоко оценили в теннисном сообществе. Рассказываем, что эксперты говорят о выступлении российского спортсмена.

19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
По окончании поединка на церемонии награждения царила дружеская атмосфера. Об игре Рублёва тепло высказался победитель «пятисотника» Артюр Фис, отметив, что россиянин достойно выступил на турнире: «Привет всем. Прежде всего хочу поздравить Андрея с этой неделей. Ты провёл невероятную неделю. Почему ты смеёшься? (Фис в этот момент смотрел на Рублёва, Андрей засмеялся. — Прим. «Чемпионата»). Поздравляю команду. Ребята, вы проделываете невероятную работу», — сказал он.

Так оценил своё выступление сам Андрей уже на пресс-конференции: «Мой уровень тенниса был хорошим, я играл всё лучше и лучше. Дошёл до финала и сыграл здесь лучше, чем в предыдущих матчах, но он был лучше меня и, конечно, заслужил победу. Я знаю, над чем нужно работать, и продолжу двигаться в этом направлении.

Просто думал продолжать бороться. Не хотел уступать ни одного очка. Если уж мне суждено проиграть, пусть он сыграет виннеры. Я не думал о счёте, а просто старался сделать всё возможное. Он сыграл невероятные очки, чтобы дойти до трёх матчболов, затем матч изменился, и я начал вести. Почти подумал, что смогу выиграть сет, но этого не произошло.

Прежде всего я очень благодарен за то, что впервые дошёл до финала именно в том месте, где обычно тренируюсь. Играть здесь в финале было очень приятным моментом. Этот матч научил меня многому и показал, над чем нужно работать», — приводит его слова Ubitennis.

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина тоже прокомментировала поражение россиянина: «Очень классный матч и турнир провёл Андрей Рублёв. В финале изначально у него мало что получалось, но большой молодец, что перевернул проигранную встречу. Играл настолько цепко и самоотверженно! Жалко, что не смог перевести матч в третий сет. Мне кажется, Фис уже затрясся, а Андрей поймал волну, на которой ему нужно было играть. Сегодня у Андрея не получалось многое, но он нашёл в себе силы переломить ход встречи. К сожалению, не хватило. Фис сейчас играет на очень хорошем уровне. Молодой француз, который только вернулся после травмы. Честно говоря, физически он выглядит даже получше Андрея — как по движению, так и по выносливости. Очень прибавил», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Высказался об Андрее и заслуженный тренер России Виктор Янчук. В интервью ТАСС он заявил, что россиянин много ошибался и в начале матча играл довольно нестабильно: «Рублёв плохо начал, он долго не мог войти в игру. Во втором сете казалось, что он вошёл в свой ритм, но в ключевые моменты снова ушла стабильность. Надо сказать, что и соперник Андрея сыграл очень хороший поединок, он неслучайно попал в финал и выиграл турнир. Я думаю, что если бы матч перешёл в третий сет, то у Андрея было бы больше шансов на победу, но у него не получилось подать на сет. Турнир в Барселоне довольно престижный, там в своё время очень успешно играл Рафаэль Надаль. Победить на нём почётно, но и выход в финал — тоже хорошее достижение. Рублёв давно не доходил до финалов, и здесь он показывал высокий уровень игры. Думаю, это придаст ему уверенности», — сказал Янчук.

Андрей Рублёв и Артюр Фис после финала в Барселоне-2026

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Андрей Рублёв уступил в финале Барселоны Фису, хотя шансы дожать во второй партии были. Мне кажется, Андрей иногда излишне тратится на мини-разговоры с собой, с командой после некоторых розыгрышей. Хотя всё это риторика, на деле продолжаем наблюдать и болеть за него», — написала в своём телеграм-канале победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова.

Не осталась в стороне от комментариев и экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова. Она отметила, что Рублёв хоть и потерпел поражение, но показал достойный уровень игры, который он может во многом улучшить: «Не дал Фис Андрею сыграть в свой теннис. Он держал инициативу в своих руках, здорово подавал, мощно играл, великолепно двигался, хотя Андрей на самом-то деле не так уж и плохо играл. Но ему пришлось быть более рискованным, играть мощнее, ближе к линиям. И тут мы увидели невынужденные ошибки.

Андрей даже по окончании матча в своей речи поздравил француза и сказал, что тот действительно на все 100% процентов заслуживает эту победу. Для Андрея это обидно, титул бы помог ему приобрести нужную уверенность — опять поверить в себя, тем более он умеет и любит играть на грунтовом покрытии.

Но движемся дальше, в следующий турнир. Я надеюсь, что у Андрея только будет нарастать уверенность. Главное для него — хорошо выступить в этом сезоне на «Ролан Гаррос». Тогда он сможет поправить свою ситуацию, опять вернуться в десятку. И быть таким игроком, которого все хотят обыграть.

Так что я считаю, что это достаточно хороший, удачный турнир. Мне показалось, что в полуфинале Андрей не показал свой лучший теннис, однако он выиграл его за счёт своего желания, стремления к победе. Поэтому ещё есть куда поднимать уровень игры. Есть рост», — высказалась Петрова на своей странице в социальных сетях.

«Интересный матч, конечно, финал хороший, хоть были и более высокорейтинговые теннисисты на этом турнире. Но я думаю, что по игре Фис и Рублёв достойны этого финала», — отметила в своём телеграм-канале российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

Несмотря на проигрыш в решающем матче, Андрей Рублёв поднимется с 15-й на 12-ю строчку рейтинга ATP. Следующий турнир для россиянина — «Мастерс» в Мадриде, который стартует 22 апреля.

