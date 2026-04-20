Медведев и Синнер — в разных половинах, Рублёв получил тяжёлую сетку: жеребьёвка Мадрида

Сегодня, 20 апреля, состоялась жеребьёвка мужской сетки супертурнира в Мадриде. В столицу Испании приехали не все сильнейшие теннисисты: из топовых спортсменов второй грунтовый «Мастерс» сезона пропускают Карлос Алькарас, Новак Джокович и Тейлор Фриц. При этом все ведущие российские теннисисты — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов — в строю. По итогам жеребьёвки стала известна турнирная сетка – прикинем, кто с кем может сыграть на той или иной стадии турнира.

«Мастерс» в Мадриде проводится с 2002 года, но изначально он проходил на крытом харде ближе к концу сезона. Так продолжалось до 2008 года включительно, а с 2009-го турнир в столице Испании переехал на весну, сменил покрытие и заменил собой «Мастерс» в Гамбурге. Российские теннисисты дважды побеждали на этом турнире. В 2004 году, ещё на харде в зале, сильнейшим стал Марат Сафин, обыгравший в финале Давида Налбандяна – 6:2, 6:4, 6:3. А 20 лет спустя чемпионом стал Андрей Рублёв, одержавший волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом – 4:6, 7:5, 7:5. Cамым титулованным чемпионом Мадрида является Король грунта Рафаэль Надаль, пять раз выигрывавший «Мастерс» в родной стране. А защищает титул Каспер Рууд, год назад победивший Джека Дрейпера в финале – 7:5, 3:6, 6:4.

Как и в женском турнире, мужская сетка рассчитана на 96 участников, и у всех 32 сеяных теннисистов bye в первом круге. Первый номер посева получил Янник Синнер, лидер мирового рейтинга, а второй – вследствие снятия Карлоса Алькараса — Александр Зверев. Их заведомо развели по разным половинам. Кроме того, отказы Джоковича и Фрица привели к тому, что в посеве поднялся Даниил Медведев, получивший седьмой номер. При жеребьёвке он шёл в четверть к кому-то из топ-4, в которой, кроме Синнера и Зверева, оказались Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон. Медведеву досталась четверть со Зверевым, что, в свою очередь, означает, что с Синнером Даниил может встретиться только в финале. А возможные пары 1/4 финала, если исходить из посева, приобрели такой вид:

Начнёт турнир Медведев матчем либо с Фабианом Марожаном, либо с Итаном Куинном. В третьем круге россиянин может встретиться с Денисом Шаповаловым (31) или Райлли Опелкой, в четвёртом — с Флавио Коболли (10)/Лёнером Тьеном (17) (а также с Гаэлем Монфисом или Григором Димитровым), в 1/4 финала — с Александром Зверевым (2)/Кареном Хачановым (13), в полуфинале — с Феликсом Оже-Альяссимом (3)/Александром Бубликом (8), в финале — с Янником Синнером (1)/Беном Шелтоном (4)/Алексом де Минором (5)/Лоренцо Музетти (6).

Андрей Рублёв получил девятый номер посева. Со жребием ему не повезло. И в четвёртом круге, и в 1/4 финала Рублёву достались максимально сложные соперники, если исходить из их номеров посева. Потенциальным соперником Андрея по четвёртому кругу является Алекс де Минор (5), а по четвертьфиналу — Янник Синнер (1). Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча Чжан Чжичжэнь — Вит Коприва, а в третьем — может сыграть с Артуром Риндеркнешем (22). И это ещё не всё: в том же узле сетки, что и де Минор, оказались Жоао Фонсека (27), перспективный Рафаэль Ходар и чемпион US Open — 2014 Марин Чилич. Кто-то из них может выйти на Рублёва в 1/8 финала.

Карен Хачанов (13) попал в ту же «восьмушку», что и Зверев, второй сеяный. Хачанов во втором круге сыграет либо с Мартином Ландалус-Лакамброй, либо с Адамом Уолтоном. В третьем круге Карен идёт на Якуба Меншика (23), а в четвёртом — на Александра Зверева (2).

Что касается Синнера, то его возможная сетка вот: второй круг — квалифаер, третий — Габриэль Диалло (32), четвёртый — Томми Пол (15), 1/4 финала — Алекс де Минор (5)/Андрей Рублёв (9), полуфинал — Бен Шелтон (4)/Лоренцо Музетти (6), финал — Александр Зверев (2)/Феликс Оже-Альяссим (3)/Даниил Медведев (7)/Александр Бублик (8).

Также отметим, что Александр Бублик, восьмой сеяный, во втором круге может сыграть со Стефаносом Циципасом, провалившимся на 80-е место в рейтинге ATP. В третьем круге возможна встреча с Корентеном Муте (26), а в четвёртом — с действующим чемпионом Каспером Руудом (12).

Женский «тысячник» в Мадриде пройдёт с 21 апреля по 2 мая, а мужской «Мастерс» — с 22 апреля по 3 мая.