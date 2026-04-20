«Слушаю подкасты и собираю алмазную мозаику». Мирра — перед первым «тысячником» на грунте

Первая ракетка России Мирра Андреева, похоже, не собирается останавливаться во время грунтового сезона. Она завоевала титул в Линце, потом дошла до полуфинала в Штутгарте, где уступила лишь будущей чемпионке Елене Рыбакиной, а теперь приехала в Мадрид, где на местном «тысячнике» посеяна под девятым номером. В рамках медиадня, который традиционно организовала WTA перед стартом соревнований, Мирра пообщалась с представителями прессы, среди которых был и журналист «Чемпионата».

— Мирра, как себя ощущаешь перед этим грунтовым «тысячником»?

— У меня много хороших воспоминаний о Мадриде, и я всегда рада возвращаться на этот турнир. Я счастлива быть здесь — сегодня впервые тут тренировалась. Тренировка прошла хорошо. Хорошие ощущения, хорошая атмосфера.

— Можешь назвать своё любимое покрытие? Ты хорошо играешь на всех покрытиях. Как оцениваешь грунт?

— Я чувствую, что, когда идёт хардовый сезон, я выбираю хард. А сейчас грунтовый сезон, так что я выберу грунт. Я неплохо играла на грунте в последнее время, так что пусть будет грунт.

— В теннисе бывает странная ситуация, когда теннисист играет с небольшим повреждением, и иногда оппоненту бывает сложно играть в полную силу. Сталкивалась ли ты с этим?

— Конечно, когда ты видишь, что, возможно, твоя соперница не чувствует себя хорошо и с ней что-то не так, ты невольно начинаешь немного замедляться, потому что возникает мысль: «О, это происходило и со мной», и ты ждёшь, чтобы она либо снялась, либо взяла медицинский тайм-аут. Потому что вот ты играла, и вдруг ритм игры сломался. И ты уже не играешь в свою игру. Ты ждёшь ошибок соперницы, потому что она чувствует себя неважно. К счастью, со мной этого пока не случалось. Возможно, это ещё произойдёт в будущем. Но надеюсь, что нет.

— Тебе доводилось играть с лёгким повреждением?

— В последнее время такого почти не было. Единственный раз, который я помню, когда просила медицинский перерыв, это было в Майами с Вики [Мбоко]. Это чуть ли не единственный матч, в котором я вызывала физио на корт. Я чувствовала себя не лучшим образом, но играла скорее так же, как обычно. Атмосфера или что-то ещё не поменялись от этого.

— Как ты справляешься с давлением и психологическим здоровьем в туре?

— Конечно, это нелегко, но, я думаю, со временем это нужно принять и ты понимаешь, как с этим справляться. Возможно, для некоторых это тяжело, и поэтому они берут перерыв от тенниса. Я думаю, что если они чувствуют, что надо это сделать, то это правильное решение, поскольку только ты знаешь, что тебе нужно. Конечно, непросто весь год путешествовать, редко видеть семью, всё время быть со своей командой или вообще в одиночку. Это не самый лёгкий спорт. Но я понимаю, что это вроде жертвы. Я не так долго в туре, но пока я с этим справлялась и надеюсь, что в моей карьере не наступит тот момент, когда мне нужно будет сделать перерыв. Надеюсь, что всё будет идти гладко.

— В связи со всем этим давлением, что ты любишь делать в свободное время?

— Сейчас я нашла себе новое хобби. Сейчас популярна алмазная мозаика, и я себе их купила четыре штуки, причём уже три закончила. Я стараюсь не покупать большие наборы, потому что я не знаю, куда их ставить или вешать в доме, так что я стараюсь покупать маленькие картины и могу провести за ними три часа, прикрепляя стразы. Я включаю подкаст или интервью и слушаю, пока собираю мозаику.

— Как ты об этом узнала?

— Я просто увидела много рекламы в соцсетях и захотела попробовать — купила одну маленькую, и мне понравилось.

Мирра Андреева Фото: Adam Pretty/Getty Images

— У тебя были две потрясающие недели в Линце и Штутгарте. Что самое сложное в переходе с грунта в помещении на грунт на открытом воздухе?

— Да, это сложно, потому что мы играли в помещении, а сейчас — на воздухе. Тут нет крыши, есть солнце, погода постоянно меняется. Так что в первые дни важно быть готовым к тому, что условия будут меняться, и нужно чуть больше времени, чтобы к этому привыкнуть. И тогда уже не будешь чувствовать какую-то разницу.

— Насколько важен турнир в Мадриде, чтобы быть в форме на весь оставшийся грунтовый сезон?

— Не думаю, что этот турнир так сильно отличается от предыдущих. Конечно, это первый «Мастерс» на грунте, и, чтобы быть в форме, тебе просто надо хорошо подготовиться к грунту. Я чуть больше времени проводила в тренажёрном зале, было похоже на маленькую предсезонку. Я сделала много всего, прежде чем ступить на грунт и играть первые турниры на этом покрытии. Так что довольно важно подготовиться к грунту и потом уже смотреть, как ты себя чувствуешь.