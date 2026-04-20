Первый серьёзный тест для Мирры в Мадриде — встреча с украинкой? Путь Андреевой по сетке

Первая ракетка России Мирра Андреева зачехлила ракетку в полуфинале Штутгарта и уже прибыла в Мадрид. В воскресенье, 19 апреля, на испанском соревновании категории WTA-1000 прошла жеребьёвка, благодаря которой можно спрогнозировать путь нашей теннисистки по сетке и оценить её возможных соперниц.

В предыдущем розыгрыше Мадрида Андреева потерпела поражение на стадии четвертьфинала от Кори Гауфф и заработала 215 рейтинговых очков. На недавней жеребьёвке Мирра получила девятый номер посева, что является лучшим результатом среди всех россиян. Отметим, что на этом соревновании 96 участниц, и все сеяные пропускают первый круг.

Второй круг

Кимберли Биррелл (Австралия)

Первой соперницей лидера российского тенниса может стать Кимберли Биррелл, если австралийка победит квалифаера. 27-летняя спортсменка сейчас занимает 82-е место в мировой классификации, а в мае 2025-го она располагалась на наивысшей для себя 60-й строчке. В активе у Биррелл нет ни одного титула на уровне тура, хотя она дважды добиралась до финальных противостояний на соревнованиях ранга WTA-250.

Прошлогодний розыгрыш турнира в Мадриде закончился для Кимберли уже в первом круге, где она уступила американке Питон Стирнс. Лидерство по счёту очных встреч между Андреевой и Биррелл принадлежит россиянке — 1-0. Девушки сражались только в квалификации Пекина-2023, где уверенную победу одержала Мирра — 6:3, 6:4. Если учитывать все вводные, возможная встреча теннисисток выглядит лишь формальностью для лидера российского тенниса на пути к более серьёзным поединкам.

Третий круг

Анна Калинская (Россия)

В третьем круге Мадрида Мирру может ждать соотечественница Анна Калинская. Россиянка потихоньку возвращается в топ и сейчас находится на 22-м месте в мировой классификации, хотя ещё в январе она стояла на 33-й строчке. Примечательно, что за всю карьеру 27-летняя Калинская не завоевала ни одного трофея на уровне WTA-тура, несмотря на то что в 2024-м была в шаге от попадания в десятку лучших.

На прошлогоднем турнире в Мадриде Анна зачехлила ракетку в одиночке уже в третьем круге, а вот в паре она завоевала титул вместе с румынкой Сораной Кырстей. Калинская и Андреева пересекались на корте всего однажды — в квалификации Пекина-2023, где Мирра вела со счётом 6:0, 3:1, а затем Анна отказалась от продолжения борьбы. Российским болельщикам однозначно было бы интересно увидеть новый матч между вышеупомянутыми теннисистками, однако фаворит в этом сражении слишком очевиден.

Анна Калинская Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Айла Томлянович (Австралия)

На стадии третьего круга Мадрида Андреева также может побороться с Айлой Томлянович. Австралийка в данный момент занимает 85-е место в рейтинге, а ведь ещё в начале года она была 78-й ракеткой мира. В коллекции у 32-летней Томлянович нет ни одного трофея, при том что она пять раз играла в решающих сражениях на соревнованиях категории WTA-250.

Мадрид-2025 завершился для Айлы так же быстро, как и начался, потому что она прекратила борьбу на испанском «тысячнике» уже в первом круге после поражения от швейцарки Ребеки Масаровой. Ранее Андреевой и Томлянович не доводилось пересекаться на корте, и всё же потенциальный матч с австралийкой вряд ли станет большой проблемой для россиянки.

Четвёртый круг

Элина Свитолина (Украина)

Преградой Мирры на пути к защите прошлогодних очков за четвертьфинал Мадрида может стать Элина Свитолина. В начале текущего года украинка занимала 13-ю строчку в рейтинге WTA, однако сейчас она располагается уже на седьмой позиции. За всю карьеру 31-летняя Свитолина выиграла 19 трофеев, в том числе и Итоговый турнир — 2018.

В предыдущем розыгрыше соревнования в Мадриде Элина добралась аж до полуфинала, где её остановила будущая чемпионка Арина Соболенко. В личных встречах у Андреевой и Свитолиной равенство — 1-1, однако последний их поединок остался за украинкой. Мирра побеждала соперницу в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2025 (7:5, 6:3), а Элина взяла реванш в четвёртом круге Australian Open — 2026 (6:2, 6:4). Отметим, что все эти противостояния прошли на хардовом покрытии.

Ван Синьюй (Китай)

Кроме Элины Свитолиной, в качестве соперницы на стадии четвёртого круга Мадрида нашей теннисистке может достаться 24-летняя Ван Синьюй. В данный момент китаянка занимает 31-е место, что не так далеко от наивысшей для неё 30-й строчки, на которую она забралась в феврале 2026-го. За всю карьеру она ни разу не становилась чемпионкой турниров уровня WTA, однако дважды доходила до финала — в Берлине-2025 и Окленде-2026.

В прошлом году Синьюй зачехлила ракетку уже в первом круге Мадрида, потерпев поражение от гречанки Марии Саккари. На корте Ван ни разу не встречалась с Миррой Андреевой, но вряд ли в их возможном противостоянии кто-то решится назвать фаворитом не лидера российского тенниса.

1/4 финала

Ига Швёнтек (Польша)

Если Андреева попадёт в восьмёрку сильнейших, то на этой стадии она может сойтись с экс первой ракеткой мира Игой Швёнтек. В Мадриде-2025 польская теннисистка дошла до полуфинала, где её выбила из сетки американка Кори Гауфф. Андреева и Швёнтек совсем недавно провели поединок на турнире в Штутгарте, где сильнее оказалась именно 18-летняя россиянка, так что счёт личных встреч стал 3-1 в пользу Мирры. Шестикратная чемпионка ТБШ сейчас переживает не лучшие времена в своей карьере, однако никогда не стоит недооценивать её.

Ива Йович (США)

Ещё одной соперницей россиянки на стадии 1/4 финала Мадрида может стать 18-летняя Ива Йович. Юная американка в данный момент располагается на наивысшей для себя 16-й строчке, а ведь ещё в начале года она стояла на 35-м месте. Несмотря на свою недолгую карьеру на профессиональном уровне, спортсменка уже успела завоевать один трофей — «пятисотник» в Гвадалахаре-2025. На соревновании в Мадриде Йович ни разу не выступала, а также никогда ранее не пересекалась с Андреевой, так что было бы интересно посмотреть потенциальную встречу Ивы и Мирры.

Ива Йович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

1/2 финала

Арина Соболенко (Беларусь)

Тяжелее всего россиянке придётся, если в полуфинале Мадрида ей достанется Арина Соболенко. Первая ракетка мира успешно защитила очки за прошлогодний титул в Майами, затем снялась со Штутгарта, и теперь ей предстоит отстаивать чемпионство на испанском турнире. История личных встреч между Андреевой и Соболенко складывается в пользу Арины — 4-2, но сейчас у Мирры будет небольшое преимущество, ведь она набрала ход на недавно прошедших турнирах, в то время как белоруска практически месяц не выступала на соревнованиях.

Жасмин Паолини (Италия)

Также наша теннисистка может сразиться за путёвку в финал с Жасмин Паолини, которая выглядит не так грозно на фоне вышеупомянутой Арины Соболенко. В мировой классификации итальянка откатилась на девятое место, а ведь ещё в конце февраля она располагалась на седьмой строчке.

Прошлогодний розыгрыш Мадрида завершился для Жасмин крайне неудачно, ведь она зачехлила ракетку уже на стадии третьего круга. На стороне Андреевой находится небольшое преимущество по личным встречам с Паолини — 2-1. Отметим, что одно из этих сражений россиянка выиграла у итальянки именно на испанском турнире: в 2024 году теннисистки сошлись в четвёртом круге, и Мирра тогда одержала победу со счётом 7:6, 6:4.

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан)

За трофей «тысячника» в Мадриде Мирра может побороться со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Представительница Казахстана в прошлом году завершила борьбу уже в третьем круге, уступив украинке Элине Свитолиной. По личным встречам у Андреевой с Рыбакиной равенство, однако Елена совсем недавно выбила Мирру с турнира в Штутгарте, а затем завоевала там титул. Нельзя однозначно сказать, кто одержит победу в новой встрече спортсменок, однако россиянке наверняка хочется поквитаться с соперницей за свежее поражение.

Кори Гауфф (США)

Кроме Елены Рыбакиной, оппоненткой Андреевой в финале Мадрида может стать Кори Гауфф. Именно американка одержала победу над Миррой в прошлогоднем четвертьфинале и не дала россиянке продвинуться дальше по сетке испанского «тысячника». Сама Гауфф потом добралась до решающего матча, где уступила лидеру рейтинга Арине Соболенко. В личных встречах с Миррой незыблемое преимущество принадлежит двукратной чемпионке ТБШ — 4-0. Однако практически любая победная серия рано или поздно прерывается, так почему бы Андреевой не добиться успеха именно в Мадриде?

Турнир в Мадриде пройдёт с 21 апреля по 2 мая.