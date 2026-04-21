Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»? Он получил приз «Спортсмен года» с фиксатором на руке

Карлос снялся с Мадрида и вряд ли сыграет в Риме. Даже его поездка на «Шлем» в Париж под вопросом.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас пропускает «Мастерс» в Мадриде из-за травмы запястья. Год назад проблемы со здоровьем тоже помешали Карлосу сыграть на домашнем турнире.

Сейчас ситуация повторяется, но выглядит более угрожающее. В прошлом сезоне Алькарас восстановился к «Мастерсу» в Риме и «Ролан Гаррос», взяв на них титулы. В этом году он рискует пропустить оба крупных соревнования, потеряв 3000 очков в рейтинге.

Алькарас начал испытывать проблемы с запястьем на прошлой неделе во время «пятисотника» в Барселоне, где снялся перед матчем второго круга с Томашем Махачем. Определённый дискомфорт у испанца был ещё раньше – на «Мастерсе» в Монте-Карло, где он уступил в финале Яннику Синнеру и лишился звания первой ракетки мира.

Изначально казалось, что ничего страшного не случилось. Карлос называл травму несерьёзной и рассчитывал выступить в столице Испании, однако через несколько дней снялся с очередных соревнований в родной стране.

Карлос Алькарас травмировался на старте грунтового сезона Фото: Julian Finney/Getty Images

Директор «Мастерса» в Мадриде Фелисьяно Лопес во время выступления на медиадне удивил заявлением, что Алькарас с высокой степенью вероятности пропустит следующий турнир в Риме и даже участие в «Ролан Гаррос» далеко не гарантированно.

«Думаю, у него воспалилось сухожилие в запястье. Надеюсь, там нет разрыва. Сейчас главное – восстановление. В запястье много мелких костей и сухожилий. У меня самого была такая ситуация – я выбыл примерно на два месяца. Тогда вообще не мог держать ракетку в руке. До «Ролан Гаррос» осталось около пяти недель, но я точно не знаю, насколько всё серьёзно. В любом случае желаю ему скорейшего восстановления, потому что сейчас важный этап сезона. Да, Карлос выигрывает на любых покрытиях, однако впереди Мадрид, потом Рим – ещё один «Мастерс», а затем «Ролан Гаррос», где он ещё и защищает титул. Это потенциальные 4000 очков. Участие в турнире в Риме? Мне кажется, это почти невозможно. Надеюсь, он успеет восстановиться к «Ролан Гаррос». Очень надеюсь», — сказал Лопес.

«Мастерс» в Риме стартует 6 мая, а «Ролан Гаррос» — 24 мая. Турнир «Большого шлема» в приоритете у Карлоса, поэтому ценой вероятного пропуска Рима он постарается восстановиться к Парижу, но уверенности в этом нет и у самого теннисиста.

«Посмотрим, смогу ли я восстановиться к «Ролан Гаррос». Cледующее обследование будет ключевым. Поэтому мы стараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы всё прошло хорошо. Главное – терпение. Но в целом всё нормально, мы просто ждём. В ближайшие дни у нас запланированы ещё медицинские тесты. А дальше посмотрим, что с моей травмой и какие шаги предпринимать дальше. Пока я стараюсь оставаться позитивным.

У меня впереди долгая карьера. Если буду форсировать возвращение, это может сильно навредить мне в будущем. Мы ждём результатов медицинских тестов. Посмотрим, что они покажут. Я предпочитаю вернуться чуть позже, но полностью готовым, чем вернуться рано и сыграть плохо. Нужно беречь себя, потому что я хочу играть как можно дольше» — заявил Алькарас.

Прямо сейчас Алькарас ходит с фиксатором на запястье. Он пришёл с этим приспособлением даже на вручение ежегодной премии Laureus World Sports Awards, где был признан «Спортсменом года».

«Взгляд, глаза Карлоса Алькараса стоят больше любых слов. Мне кажется, он уже прекрасно понимает, что судьба «Ролан Гаррос» почти решена. Возможно, нужно чудо, чтобы увидеть его в Париже. Надеюсь, я ошибаюсь», — отметил итальянский журналист Марко Маццони, прикрепив видео с Алькарасом на церемонии Laureus.

«Я просто не могу поверить, что мы рассматриваем возможность того, что Карлос Алькарас пропустит Открытый чемпионат Франции в качестве действующего чемпиона, спустя год после победы в одном из величайших финалов всех времён. Абсолютная катастрофа. Очень надеюсь, что он сможет восстановиться, но травмы запястья нелегко быстро преодолеть!» — констатировал британский обозреватель Скотт Баркли.

Карлос Алькарас получил награду Laureus с фиксатором на руке Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Ситуация для Алькараса действительно тревожная. В начале марта казалось, что Карлос долго сможет удерживать звание первой ракетки мира, но испанец неудачно выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. Янник Синнер напротив выиграл турниры «Солнечного дубля», а затем взял грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло и стал лидером рейтинга ATP.

Сейчас Синнер является абсолютным фаворитом Мадрида, что позволит ему ещё больше оторваться от Алькараса. В Риме Янник тоже может упрочить своё преимущество, а затем – и на «Ролан Гаррос», если Карлос окажется не готов к «Шлему».