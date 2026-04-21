«Стала готова к переменам, когда столкнулась с двойными ошибками». Соболенко — в Мадриде

Журналисты на пресс-конференции перед стартом Мадрида ещё только размещались вокруг стола, за который села Арина Соболенко, а первая ракетка мира уже взяла инициативу на себя:

— Как много телефонов! Мы их все продадим. Да-да, ребята, у вас же есть ещё?

— Арина, получается, вы начинаете свой грунтовый сезон позже обычного. В будущем вы планируете ездить так же — играть, но не переусердствовать?

— Ну, на самом деле, мне было очень грустно пропускать Штутгарт. Я обязательно постараюсь вернуться в Штутгарт в следующем сезоне. Но да, идеальный план — это, возможно, немного раздвинуть расписание, чтобы оставаться в лучшей форме и быть более готовой показать свой лучший теннис на каждом турнире, в котором я участвую. Но да, в этом сезоне моё тело то восстанавливалось, то нет, и мне пришлось взять перерыв, чтобы сделать всё правильно для своего организма. Поэтому в этом году у меня будет немного меньше турниров, и я надеюсь, что буду показывать свой лучший теннис на каждом соревновании.

— Вчера вечером вы получили премию Laureus «Спортсменка года». Что это значит для вас?

— Это очень много значит. Для меня это просто невероятно — осознавать, что моё имя будет рядом с именами победителей прошлых лет. Да, это невероятное достижение, особенно сейчас, когда во всех видах спорта так много действительно сильных, вдохновляющих женщин, которые делают невероятные вещи, и получить эту награду… — я просто потеряла дар речи. Это честь для меня, и я горжусь этим.

— Как вы справляетесь с давлением в туре? Мы видели много теннисистов с психологическими проблемами. Как вы с этим справляетесь?

— Да, это очень частый вопрос. Психическое здоровье действительно важно, и я работаю с психологом, я делаю всё, чтобы оставаться психически здоровой. Думаю, за эти годы я поняла: прежде всего очень важно окружить себя людьми, с которыми вам комфортно, с которыми вы чувствуете себя защищёнными и просто можете говорить что угодно, спрашивать что угодно и свободно общаться. И также важно, чтобы вне теннисной жизни вы занимались тем, что приносит вам радость, помимо тенниса, потому что спорт в целом — это большое давление, много ожиданий, много всего, с чем нужно справляться. И если у вас нет ничего другого вне тенниса, то действительно тяжело постоянно находиться в этом состоянии давления. Я думаю, важно, например, сходить на ужин, провести время с друзьями, сходить по магазинам, просто заняться чем-нибудь, не связанным со спортом, чтобы ваш разум оставался ясным хотя бы половину дня.

— Арина, что ты думаешь о ситуации с одной из своих лучших подруг в этом виде спорта – Паулой Бадосой?

— Вообще-то, мы только что разговаривали в раздевалке, и она знает, что я всегда рядом, мы собираемся поужинать, ещё поболтаем. Я всегда стараюсь помочь чем могу, даю ей советы, но иногда я также провожу с ней время. Она знает, что, если она о чём-то попросит, я всегда буду рядом. Я очень надеюсь, что она вернётся на вершину, потому что чувствую, что ей здесь самое место, и я искренне желаю ей всего наилучшего.

— Вы выходили в четыре из пяти последних финалов здесь, в Мадриде. Что именно в этом городе и этом турнире так вам подходит?

— Мне кажется, меня здесь всегда хорошо поддерживают, у меня отличная связь с фанатами. Мне всегда нравится приезжать в Мадрид, чтобы почувствовать эту атмосферу на стадионе. Ещё еда невероятная, так что это всё, что меня волнует. Поддержка и еда.

— Вопрос касается музыки на турнирах и диджеев. В перерывах между сетами и во время смены сторон диджеи включают музыку. Интересно, какой тип музыки вы предпочитаете и какие турниры, по вашему мнению, включают хорошую музыку, а какие – нет?

— Мне кажется, в Мадриде всегда играет действительно отличная музыка, и я всегда заряжаюсь энергией во время смены сторон. Что касается Рима, то там было невероятно, Париж великолепен, US Open — просто супер. Я люблю Цинциннати, у них своя атмосфера, я бы сказала, немного похоже на музыку 90-х, иногда – на музыку 2000-х, но мне это очень нравится. Знаете, после всех этих крутых мест, где я играю, и прослушивания всей новой музыки поездка в Цинциннати, где звучат эти немного старомодные мелодии, тоже производят на меня сильное впечатление. Так что я не знаю, думаю, на всех турнирах они знают, как всё устроено, знают музыку, поэтому я не знаю, что я бы хотела улучшить.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Я спрашивал игроков о технических изменениях, которые они делали за свою карьеру, и некоторые говорят, что не меняли свою силу удара с задней линии в течение 20 лет. Вы же, очевидно, вносили изменения на протяжении своей карьеры. Любопытно, насколько это было сложно? Например, что касается вашего форхенда, вы внесли существенные изменения. Каким был этот процесс?

— Да, это действительно сложно, и я думаю, что нелегко посвятить себя такому делу, потому что ты всегда пытаешься защитить всё что угодно: свой уровень, свой рейтинг, свои очки. И я думаю, что это непросто. Думаю, такие вещи приходят с опытом, со временем, когда ты понимаешь: «Ладно, мне нужно измениться, иначе люди будут постоянно использовать твои слабости». И да, мне кажется, это и есть путь к совершенствованию и к тому, чтобы оставаться на вершине — всегда стараться немного улучшаться, исправлять свои слабые стороны, совершенствовать свои сильные. Думаю, это и есть процесс, и он был непростым. Мне кажется, я действительно открылась для перемен, когда столкнулась с ситуацией с двойными ошибками. Думаю, это была та самая последняя капля, когда я поняла: «Окей, я готова». И я рада, что так сделала. Теперь я открыта для перемен, я знаю, какую огромную выгоду они могут дать.

— Приходилось ли вам смириться с тем, что ситуация может ещё больше ухудшиться, когда вы пытаетесь её улучшить?

— Да, нужно это принять, но я также чувствую, что лично я достаточно хороша, чтобы понять, что это не работает, и я могу вернуться к своим старым привычкам. Но если я вижу, что должна продолжать двигаться вперёд и что есть что-то, что даст мне больше, мне просто нужно пройти этот этап, когда я пытаюсь понять, хорошо это или нет, тогда я буду продолжать. Я считаю, что очень важно прислушиваться к своим инстинктам.

— Арина, когда проходит много времени с тех пор, как ты проиграла матч, ты забываешь об этом поражении или всё ещё чувствуешь давление?

— Честно говоря, чувство поражения никогда не забудешь. Я ненавижу это чувство. Я не сплю. Просто ненавижу его. Это самое ужасное, понимаете. Поэтому я никогда этого не забуду, и именно поэтому я всегда стараюсь выйти на корт и показать свой лучший теннис. Я не хочу снова оказаться в ситуации поражения, но это спорт и всё может случиться, нужно просто ожидать лучшего, но быть готовым к худшему. Вот такой у меня настрой, и я просто стараюсь каждый раз выкладываться на полную, и я думаю, что победа мотивирует меня ещё больше.