«У меня две личности: на корте и вне его». Откровения Мирры Андреевой накануне Мадрида

Первая ракетка России Мирра Андреева готова покорять «тысячник» в Мадриде. 18-летняя теннисистка благодаря титулу в Линце и полуфиналу в Штутгарте приехала на испанский турнир с отличной игровой практикой. Незадолго до старта состязаний в Мадриде спортсменка дала интервью пресс-службе WTA, где рассказала много интересного о себе.

На вышеупомянутом турнире в Линце Андреева обыграла в финале Потапову и завоевала уже пятый трофей в карьере. Примечательно, что именно со сражения с Анастасией началась взрослая жизнь Мирры в туре, ведь свой дебютный поединок спортсменка провела именно с экс-россиянкой! «Помню, что мой первый матч на турнире WTA был в 2022 году. Мне дали уайлд-кард на соревнование в Монастире, я приехала туда очень вдохновлённая и взволнованная предстоящими поединками. Помню, что играла с Настей Потаповой, и это было очень сложное испытание для меня, потому что я знала, что она была юной звездой в тот момент. Я уступила в трёх сетах, но помню, как сильно была рада выйти на корт и побороться с ней. Я буду долго помнить эту встречу», — заявила теннисистка.

Многие болельщики гадают, какое же покрытие наша спортсменка предпочитает больше, ведь, с одной стороны, лучший результат на ТБШ — полуфинал «РГ»-2024 — она показала именно на грунте, а с другой — у неё в активе два трофея на хардовых «тысячниках». В беседе с пресс-службой WTA Андреева раскрыла, на чём ей сейчас больше всего нравится играть. «Когда я была моложе, я бы сказала, что моё любимое покрытие — это грунт, потому что я почти весь год тренировалась на нём. Но да, за карьеру многое изменилось, и теперь моё любимое покрытие — хард. Возможно, потому что я выиграла два «тысячника» на нём, я предпочитаю хард немного больше», — отметила россиянка.

В карьере 18-летней Мирры множество памятных моментов, включая серебро Олимпиады-2024 в паре, однако среди всех она выделяет дебют на испанском «тысячнике». «Больше всего я гордилась собой на корте, когда сыграла свой первый турнир WTA-1000 в Мадриде. Мне дали уайлд-кард, это было в 2023 году, и я помню, что мне было 15 лет. Я очень нервничала перед соревнованием и своим первым матчем на этом грунте. Я тогда сражалась с Лейлой Фернандес, и это был очень важный поединок для меня, потому что помню, как смотрела её игру в финале US Open — 2021 и очень болела за неё. Когда я победила, то почувствовала такое облегчение и ​​радость, так что эти чувства останутся со мной на очень-очень долгое время», — сообщила Андреева.

Россиянка также рассказала, какой самый важный урок ей преподал вид спорта, которым она занимается всю жизнь. «Могу сказать, что теннис научил меня тому, что ты всегда должен оставаться собой и на корте, и вне его. Но иногда во время матчей люди меняются, и никогда не следует думать, что теннисист на корте — это тот же самый человек, которым он будет вне его. Мне кажется, что все мы в игре порой совершенно разные люди. И я думаю, что общественность никогда не должна судить нас, когда мы что-то делаем на корте, потому что иногда эмоции, чувства, страх и адреналин могут полностью изменить нас. Вдали от спорта мы совершенно другие люди! В общем, теннис научил меня тому, что у меня, вероятно, две личности: на корте и вне. Это было довольно интересным открытием, и я всё ещё пытаюсь понять, кто я», — подчеркнула Мирра.

Мирра Андреева Фото: Adam Pretty/Getty Images

А ещё Андреева поделилась, что помогает ей настроиться перед сражениями на корте. «Перед матчем, когда я закрываю глаза, стараюсь представить, что я Роджер [Федерер] или Рафа [Надаль] – легенды, которые борются за каждый мяч и делают те самые удары, которые потом попадают в хайлайты. Пытаюсь представить, что я один из них, и выхожу с таким настроем. И обычно у меня в голове есть какая-то глупая песня, которую я напеваю весь матч. Это смесь этих двух ощущений. Каждый день разные композиции в голове. Но я помню, что перед моим первым поединком на US Open в голове у меня играла песня Uptown Girl», — сказала спортсменка.

Кроме того, 18-летней теннисистке помогают мысли о себе из детства, мечтавшей выбиться в топы и составлять конкуренцию мощным соперницам. «Перед каждым матчем храню воспоминание о том, как я, будучи маленькой девочкой, всегда хотела участвовать в больших турнирах и играть с сильными спортсменками. Поэтому, когда я выхожу на корт и сражаюсь с кем-то из топ-рейтинга или с многократными чемпионками ТБШ, я всегда напоминаю себе, что именно этого я и хотела с самого детства. Это даёт мне дополнительную мотивацию выйти на корт и попытаться победить лучших игроков мира», — заявила Мирра.

Беседуя с пресс-службой WTA, россиянка порефлексировала по поводу спада в своей карьере, произошедшего в конце прошлого сезона. В начале 2025-го Андреева выиграла два «тысячника», а затем её результаты ухудшились и она не смогла отобраться на Итоговый турнир. «Я думаю, что все эти взлёты и падения в моей карьере показали мне, что мы не роботы, а люди. У нас могут быть плохие дни, даже плохие месяцы, годы, и это нормально. Нам не нужно быть идеальными, да и никто не является таким. Мне кажется, что сложно выигрывать три-четыре турнира подряд, так что нормально, если что-то пойдёт не так. Ведь если вы продолжаете усердно работать и верить в себя, всё рано или поздно получится», — отметила серебряный призёр ОИ-2024 в паре.

Мирра также рассказала, как ей удаётся справляться с выгораниями после проигранных сражений с соперницами. «Я чувствую, что любовь к игре – это то, с чем я родилась, и она всегда будет со мной, что бы ни случилось, потому что даже если я потерплю поражение или что-то пойдёт не так, то я всегда знаю, что моё отношение к спорту не изменится. Ведь я люблю то, что делаю, и понимаю, что моя жизнь зависит только от этого, поэтому у меня нет других чувств, кроме любви. Конечно, после поражений у меня бывают два или три дня, когда я думаю: «Вот и всё, настал этот период, я перестаю играть в теннис, заканчиваю карьеру, я больше не хочу выходить на корт». Но через два-три дня я думаю: «Как я вообще могу это сказать?». А потом я снова начинаю тренироваться, потому что я люблю то, что делаю, и люблю этот спорт», — отметила теннисистка.

А ещё спортсменка поделилась, чем любит заниматься вне корта, подчеркнув, как много для неё значит совместное времяпрепровождение с близкими. «Честно говоря, когда я не участвую в соревнованиях, я просто обожаю проводить время с семьёй, и я немного забываю, какая я на самом деле маленькая девочка, когда нахожусь рядом с ними. Потому что, когда я путешествую, я стараюсь быть очень взрослой, ответственной за себя и за то, что я делаю. Знаете, мне нужно быть очень осторожной в своих действиях, начиная с еды и заканчивая тем, что я делаю на корте. В общем, когда я провожу время с семьёй вне турниров, я просто забываю, кто я на самом деле. Я всего лишь маленькая девочка, младшая сестра и дочь, которой приятно быть самой юной в ​​семье», — сообщила россиянка.

Под конец беседы с пресс-службой WTA Мирра рассказала, какой она хотела бы остаться в памяти у людей. «Я думаю, что, возможно, сейчас мир начинает видеть, кто я на самом деле, и я хочу, чтобы они понимали, что я очень добрый и любящий человек. Я открыта с людьми, которым доверяю, но могу быть немного застенчивой и стеснительной с теми, кого не очень хорошо знаю. Но я всегда стараюсь поддерживать других людей. Я всегда улыбаюсь, потому что просто люблю то, что делаю, да и вообще я люблю свою жизнь. Поэтому у меня нет причин быть ворчливой или капризной. Просто хочу, чтобы мир знал, что я хороший и открытый человек», — заявила Андреева.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая.